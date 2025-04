Mejora la previsión del tiempo para el arranque de la Semana Santa de Sevilla

Es Viernes de Dolores y es posible que muchos sevillanos miren al cielo nada más levantarse de la cama o al salir de casa. La incertidumbre meteorológica vaticinada para los primeros días de la Semana Santa por la influencia de la borrasca Olivier traía por la calle de la amargura a numerosos cofrades, esperanzados con que los poco halagüeños pronósticos de hace unos días cambiaran.

Después de que el meteorólogo José Antonio Maldonado viese el jueves una situación mucho menos oscura para el Domingo de Ramos que en sus anteriores previsiones, los avances de los distintos portales y especialistas allanan ahora el camino a que las hermandades puedan realizar sus estaciones de penitencia.

Así, para este mismo Viernes de Dolores, tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como el físico Antonio Delgado coinciden en que la mañana estará marcada por la lluvia, pero esta remitirá por la tarde, dejando el camino expedito a las siete cofradías que tienen previsto salir comenzando por el estreno de las túnicas de nazareno del Polígono Sur a eso de las cinco de la tarde.

El Sábado de Pasión se atisba una situación similar, con una mañana marcada por las precipitaciones. En este caso, podrían alargarse hasta más entrada la tarde, por lo que cofradías que realizan su salida temprano, como la de Padre Pío (a las tres de la tarde) podrían tener que pedir prórrogas para poder ponerse en la calle.

Situación del Domingo de Ramos

Ya de cara al esperado Domingo de Ramos, la situación ha mejorado respecto a los pronósticos de hace unos días. Sin embargo, no será una jornada tranquila en lo meteorológico. Los acumulados no serán importantes, por lo que no se esperan grandes cantidades de agua. Lo delicado es que entre las doce del mediodía y las seis de la tarde hay un riesgo alto de precipitaciones que alcanza el 80%, despejándose la situación de cara a las últimas horas de la jornada que inaugura los desfiles procesionales por la carrera oficial.

Hasta la fecha, el Lunes Santo es el día que pinta más favorable para que se pueda desarrollar con normalidad, con los menores porcentajes de probabilidad de lluvias. Los pronósticos para el Martes son menos halagüeños, si bien aún quedan días y habrá que estar pendientes de la evolución de los fenómenos atmosféricos para poder conocer con mayor claridad qué va a ocurrir, probabilidades, cantidades y horas.