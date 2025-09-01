Medio siglo de la Anunciación de Juan XXIII

Entre los años 50, 60 y 70, miles de sevillanos dejaron los barrios históricos de Sevilla y comenzaron a poblar los nuevos distritos que se estaban construyendo a varios kilómetros de la Puerta de la Carne, la Puerta Carmona o la de Osario. La capital ... creció hacia el norte, el este y el sur y allí marcharon, nacieron y crecieron muchos cofrades. También, se crearon parroquias y surgieron hermandades que durante esta década están cumpliendo medio siglo.

Una de ellas es la Anunciación de Juan XXIII que volverá a procesionar a su titular por el Centro histórico de Sevilla el próximo sábado 13 de septiembre para celebrar el cincuentenario de la corporación desde la iglesia de la Anunciación hasta la Catedral. La imagen recorrerá de nuevo las vías principales de la capital después de que ya lo hiciera en 2003 cuando presidió el pregón de las Glorias y salió desde los Terceros.

La Anunciación de Juan XXIII forma parte de una serie de hermandades que se funda en las décadas mencionadas anteriormente como también ocurrió con los Desamparados de Alcosa o la Candelaria de Madre de Dios que se fundan en templos modernos dando culto a una imagen de la Virgen.

En el caso de la talla que saldrá desde el antiguo templo jesuita a mediados de este mes, destaca que estaba en manos de un vecino que la ofreció a la parroquia para recibiera culto. Al principio, se recibieron evasivas mientras que la Virgen era visitada por los devotos en el piso hasta que finalmente, en 1973, era entronizada en la iglesia después de haberse recogido más de 4000 firmas para que la imagen estuviera en el templo.

Allí se gestó una corporación que en la actualidad da culto a la titular junto a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, San Gabriel, San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Precisamente, con el arcángel conforma uno de los pocos misterios de las Glorias sevillanas representándose la Anunciación de la Virgen.

La talla es una obra fechada en el siglo XVIII que algunos investigadores apuntan al círculo de Duque Cornejo, es de candelero y porta en sus manos un libro en vez de un Niño Jesús. Es curioso que la imagen es más antigua que el barrio en sí donde recibe culto y su iconografía se aleja de la habitual de las tallas gloriosas.

Durante su procesión, suele recorrer los bloques de pisos y las casas bajas de Juan XXIII, un barrio al que se puede ir en metro porque hay una parada a pocas manzanas de la parroquia donde se encuentra la Virgen de la Anunciación. Además, cabe destacar el esfuerzo de la cuadrilla de los costaleros para vencer los dinteles del templo ya que llegan a ponerse de rodillas debido a que las puertas son muy bajas.

El 13 de septiembre, todos aquellos cofrades que quieran conocer aún más a esta hermandad, tienen una oportunidad para verla por el Centro de Sevilla y celebrar junto a los hermanos que más allá de la Catedral, las iglesias históricas o las devociones de la capital, hay corporaciones en los barrios hispalenses que mantienen la Fe y las tradiciones como es el caso de la Anunciación de Juan XXIII.