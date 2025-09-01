Suscríbete a
+Pasión

patrimonio

Medio siglo de la Anunciación de Juan XXIII

La hermandad se fundó en los años 70 al igual que otras que se crearon en los barrios que crecían en la periferia de Sevilla

Su titular es una obra del siglo XVIII y volverá a procesionar por el Centro histórico después de que en 2003 presidiera el pregón de las Glorias

Las sedes históricas de la Divina Pastora de Santa Marina

La Virgen de la Anunciación de Juan XXIII
La Virgen de la Anunciación de Juan XXIII HERMANDAD
Manuel Luna

Manuel Luna

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Entre los años 50, 60 y 70, miles de sevillanos dejaron los barrios históricos de Sevilla y comenzaron a poblar los nuevos distritos que se estaban construyendo a varios kilómetros de la Puerta de la Carne, la Puerta Carmona o la de Osario. La capital ... creció hacia el norte, el este y el sur y allí marcharon, nacieron y crecieron muchos cofrades. También, se crearon parroquias y surgieron hermandades que durante esta década están cumpliendo medio siglo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app