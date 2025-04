Martes Santo en Sevilla, en directo: última hora del tiempo, itinerarios y hermandades de la Semana Santa 2025

Es Martes Santo en Sevilla, jornada en la que las hermandades de la Candelaria, la Estrella, el Dulce Nombre, San Esteban, el Cerro del Águila, la Redención, la Soledad de San Buenaventura, San Benito, la Exaltación y los Javieres realizan su estación de penitencia por las calles de la ciudad. La primera en salir será la Hermandad del Cerro del Águila, abriendo así la jornada de procesiones, mientras que la última en entrar será la Hermandad de los Javieres, cerrando este Martes Santo.

La lluvia no está descartada este Martes Santo en Sevilla ; especialmente, durante la mañana y en las primeras horas de la tarde , tal y como muestran las últimas actualizaciones de la Agencia Estatal de Meteorología. También se habían pronosticado precipitaciones para este Lunes Santo , con la posible llegada de un frente lluvioso a partir de las 20.00 horas; sin embargo, las primeras hermandades de esta jornada decidieron hacer su estación de penitencia .