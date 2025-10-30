Suscríbete a
Mario Daza, pregonero del Cofrade de la Candelaria 2026

El periodista de ABC de Sevilla dará esta exaltación, uno de los actos literarios más destacados de la Cuaresma

Sevilla

La hermandad de la Candelaria ha designado al periodista de ABC de Sevilla Mario Daza como pregonero del Cofrade 2026, acuerdo adoptado en el cabildo de oficiales celebrado el pasado jueves, 30 de octubre.

Con una sólida y reconocida trayectoria en la comunicación cofrade, ... Daza ha pronunciado destacadas piezas oratorias, entre ellas el pregón de las Glorias de Sevilla de 2023, además de diversas exaltaciones y conferencias que lo avalan como una de las voces más relevantes del panorama cofrade actual.

