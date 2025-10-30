Mario Daza, pregonero del Cofrade de la Candelaria 2026

La hermandad de la Candelaria ha designado al periodista de ABC de Sevilla Mario Daza como pregonero del Cofrade 2026, acuerdo adoptado en el cabildo de oficiales celebrado el pasado jueves, 30 de octubre.

Con una sólida y reconocida trayectoria en la comunicación cofrade, ... Daza ha pronunciado destacadas piezas oratorias, entre ellas el pregón de las Glorias de Sevilla de 2023, además de diversas exaltaciones y conferencias que lo avalan como una de las voces más relevantes del panorama cofrade actual.

El pregón tendrá lugar el jueves 26 de marzo de 2026, jornada en la que el pregonero será el encargado de poner palabra y emoción a una cita ya tradicional de la Cuaresma sevillana, preludio espiritual de la Semana Santa. Hermano de las hermandades de la Resurrección, la Macarena y San José Obrero, Mario Daza afronta esta designación con ilusión y compromiso, respondiendo así a la confianza depositada por la Candelaria para proclamar la fe, la devoción y el sentir cofrade que caracterizan a la corporación.

