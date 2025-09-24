Manuel Román, candidato de Santa Genoveva: «No contemplamos cambiar de sitio dentro del Lunes Santo»

La hermandad de Santa Genoveva celebra cabildo general de elecciones este miércoles 24 de septiembre, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes. Al mismo concurren dos candidatos a hermano mayor: José Manuel Gamboa Brenes y Manuel Román Naranjo, actual teniente ... de hermano mayor. Ambos han atendido a ABC para mostrar las claves de su proyecto para la corporación del Lunes Santo.

-¿Cuál es el motivo por el que se presenta a hermano mayor de Santa Genoveva?

-Me presento a hermano mayor de mi hermandad de Santa Genoveva en el pleno convencimiento de que la candidatura que tengo es una candidatura que apuesta por la continuidad de la hermandad, tal como la entendemos nosotros después de ocho décadas de antigüedad, con un equipo con una gran validez y con retos importantes por delante. Creo que las personas que me acompañan son las más preparadas para desempeñar esa gestión, para que la hermandad de Santa Genoveva siga creciendo como lo hace actualmente y para que siga siendo una hermandad muy querida.

-¿Cómo han sido estos días y semanas previos al cabildo de elecciones en el seno de la hermandad?

-En mi caso, voy a doble velocidad. Por un lado, como actual teniente de hermano mayor, tengo que hacer frente a las responsabilidades propias de mi cargo, mientras que, como candidato, tengo que llevar el programa que nos hemos propuesto y conceder entrevistas, preparar publicaciones y reuniones con mi grupo... todo lo que es intentar llevar el proyecto bastante profundo y ambicioso que la candidatura que encabezo tiene para todos los hermanos y hermanas.

-¿Cuáles son las líneas maestras y las principales propuestas de su proyecto?

-Podría enumerar muchas. Hace poco publicamos un decálogo a modo de resumen que pueden consultar los hermanos. Por supuesto, como comunidad parroquial, queremos estar al servicio de nuestra parroquia y más aún ahora que va a comenzar una nueva etapa con la llegada de don Gumersindo en pocos días. También la labor social, que es una de las enseñas de nuestra hermandad, a través de la despensa, que es el elemento más significativo de esa labor social, así como continuar con las acciones sociales con la hermandades del Lunes Santo y la hermandad del Gran Poder. La labor social es para nosotros fundamental; al igual que la formativa, estar al lado de los mayores a través de programas nuevos, propuestas nuevas como 'Conéctate', para que estén en el mundo virtual; también la presencia importante y amplia de los jóvenes en la vida de hermandad, nos preocupa mucho que los jóvenes tengan espacios para poder crecer dentro de la hermandad.

Además, tenemos la labor patrimonial, tanto conservar como ampliar el patrimonio. Debemos hacer frente a proyectos importantes que tenemos en el futuro, proyectos de hermandad como el Centro Social Santa Genoveva y otros proyectos como continuar con la orfebrería del palio, que es un compromiso por el que los hermanos nos votaron hace unos años y hay que continuar. Este año se ha estrenado la candelería y hay que seguir con otros elementos del paso de palio de Nuestra Señora de las Mercedes.

-¿Qué cree que hay que cambiar a día de hoy en la hermandad de Santa Genoveva?

-Como miembro de junta actual, a la que llevo perteneciendo los últimos doce años, ocho como teniente de hermano mayor y anteriormente como secretario, creo que la hermandad de Santa Genoveva lleva una línea clara de crecimiento en todos los aspectos: en número de hermanos, en el cuerpo de nazarenos —este año hemos superado los dos mil—, en la calidad del acompañamiento musical que llevan los pasos, en la labor social que realiza... Creo que es una hermandad que dentro de la ciudad de Sevilla, una hermandad que, vayas por donde vayas, la gente habla bien de ella. Por no hablar de la devoción a nuestros sagrados titulares. Nuestro Padre Jesús Cautivo es una imagen que llena de devoción a muchísimas personas, aunque no sean ni siquiera de la hermandad ni del barrio, pero tiene esa unción sagrada que es muy importante.

-El Lunes Santo es una de las jornadas de la Semana Santa que más está creciendo en número de nazarenos. ¿Qué estaría dispuesta la hermandad a hacer en aras de una mejora del día, si hiciera falta reestructurarlo?

-El Lunes Santo es una jornada donde hay una gran unidad entre las distintas hermandades que la componen. Así lo observamos nosotros. Creo que para la hermandad de Santa Genoveva, por la distancia de la que viene y por el número de nazarenos, realmente su sitio es en el que está actualmente en el Lunes Santo. Cambiar de sitio no es algo que nosotros contemplemos. Mantendremos el diálogo con el resto de hermandades, pero vamos a defender nuestro puesto dentro del Lunes Santo tal como actualmente la hermandad tiene.

-¿Qué mensaje quiere transmitir a los hermanos ante esta jornada de elecciones?

-Nos encontramos ante una situación que en nuestra hermandad no se ha dado desde hace prácticamente 60 años, con dos candidaturas. Tenemos un proyecto muy ambicioso, lleno de propuestas para todos los hermanos y hermanas, para todos los grupos de edad. Somos un grupo de personas muy comprometidas que quieren a la hermandad y que, por supuesto, se comprometen a una gestión transparente de los recursos. Tenemos una hermandad con una labor social dentro del barrio muy importante y más allá también de las fronteras del Tiro de Línea, y también tenemos una cofradía de una gran calidad, con dos grandes formaciones musicales a las que apoyamos al igual que a nuestro capataz, Carlos Villanueva, y todo su equipo. En resumen, es una candidatura continuista para seguir avanzando y para que la hermandad siga cumpliendo los retos que se nos van poniendo por delante.