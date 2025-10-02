Manuel Guerrero y Paco Reguera, nuevos capataces del Sol

La junta de gobierno de la hermandad del Sol, reunida en cabildo de oficiales el pasado 1 de octubre, ha acordado el nombramiento de nuevos capataces para el Santo Cristo Varón de Dolores y la Virgen del Sol.

En primer lugar, Manuel Guerrero García ha sido designado como capataz del paso del Santo Cristo Varón de Dolores para el Sábado Santo de 2026, mientras que Paco Reguera será el nuevo capataz del paso de palio de la Virgen del Sol.

De este modo, la hermandad ha decidido que José Manuel Palomo no continúe al frente como capataz general, cargo que ha desempeñado durante los últimos años. La corporación ha dado las gracias de manera pública por todo este tiempo.