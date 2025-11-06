Manuel Font Fernández, el autor de las primeras obras musicales dedicadas a la hermandad del Museo

La hermandad del Museo celebra en 2025 sus 450 años de historia, efeméride que alcanza su cénit esta semana con el traslado de sus titulares hasta la Catedral para regresar a la capilla el día siguiente. Ambas imágenes irán en el paso del ... Cristo de la Expiración recuperando la estampa perdida del Stabat Mater, y llevarán en la procesión de vuelta el acompañamiento musical de la banda de la Oliva de Salteras, formación que cada año toca tras el palio de la Virgen de las Aguas.

Dentro de los sones que llevarán el crucificado de Marcos Cabrera y la dolorosa de Cristóbal Ramos a sus pies estará indudablemente la primera marcha procesional que forma parte del patrimonio musical de la hermandad: 'Expiración', obra de Manuel Font Fernández en 1941. Por aquella época, la inconfundible talla que también cumple este año cuatro siglos y medio procesionaba con música, concretamente con bandas de las que hoy se denominan vulgarmente 'de plantilla completa', es decir, como lo veremos este sábado 8 de noviembre.

El padre de Manuel y José Font de Anta, malagueño pero instalado en Sevilla y director de su banda de música municipal, es el autor de importantes marchas fúnebres como 'A la memoria de mi padre' (1889) o 'La Sagrada Lanzada' (1928). Font Fernández ofreció con 'Expiración' su última obra a las cofradías en forma de partitura, que firmó el 10 de junio de 1941, algo menos de dos años antes de morir.

Su composición para el Museo, un «poema religioso en forma de marcha fúnebre», como señala la portada original, es de acentuada gravedad y solemnidad y tiene un tempo lento, en línea con el resto de su producción. La hermandad cuenta con copias del guion abreviado de ocho páginas y de un borrador de la marcha de 12 páginas con la instrumentación completa de la pieza que datan de la mencionada fecha de junio de 1941.

Desde que a finales de esa misma década se perdió el acompañamiento musical del crucificado, la pieza permaneció muchos años en el ostracismo, aunque la hermandad y la banda de la Oliva la rescataron hace unos años. De esta forma, actualmente se interpreta cada año en los instantes previos a la salida del Cristo de la Expiración en la tarde noche del Lunes Santo.

Un poema religioso recuperado

Sin embargo, esta marcha no fue el único legado que Font Fernández dejó en forma de partituras para la hermandad decana del Lunes Santo. Ese mismo año de 1941, el propio compositor informó a la corporación de su intención de dedicarle, además de 'Expiración', unas coplas. La junta de gobierno acordó pagarle con 725 pesetas por ambos trabajos, cantidad que nunca llegó a abonar debido a que el dinero finalmente se destinó a la ejecución del paso de Cristo. Por ello, Font no entregó a la hermandad las partituras, que no llegaron a estrenarse.

Estas pasaron al archivo particular de Pedro Sánchez García, tenor muy vinculado a la familia Font. Todo su archivo fue posteriormente donado por una de sus nietas a la biblioteca del Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Allí encontró las partituras de las coplas un grupo de hermanos del Museo tras una larga investigación. Estos las recuperaron para la hermandad, que pudo estrenarlas por fin en la pasada Cuaresma durante el quinario del Cristo, dentro de la celebración del 450 aniversario fundacional.

La letra del mencionado poema religioso, también titulado 'Expiración' y oculto durante más de ocho décadas, corresponde a Julio Font de Anta y es la siguiente:

«Oh, Señor, corona de la vida,

en tu Expiración dulce y sentida,

dame tu amor y fe.

Sálvame, Redentor, sálvame

por tu pena sufrida.

Ese aliento sublime y divino

que expirando ha besado la tierra

es dolor de una afrenta que encierra

en esa cruz, nuestro camino.

Puerto seguro del destino,

bálsamo eterno de ilusión

de nuestro humilde corazón.

Y ese ardiente suspiro que al cielo

de tu pecho ha escapado anhelante

es amor que en la tierra un instante

nos embriagó en su dulce vuelo,

suspiro ardiente, que es consuelo.

Bálsamo eterno de ilusión

de nuestro humilde corazón.

Oh, Señor, corona de la vida

en tu Expiración dulce y sentida,

dame tu amor y fe.

Sálvame, Redentor, sálvame

por tu pena sufrida.

De tu frente la sangre ha brotado

al ceñir la diadema divina

es corona que al mundo ilumina

de nuestro reino bien amado.

Reino que a todos ha salvado,

bálsamo eterno de ilusión

de nuestro humilde corazón.

Y el sudor que tu cuerpo ha besado

es perfume de fe de esta vida,

que ha cubierto tu piel dolorida

en la cruz en que estás clavado,

sudor bendito bien amado.

Bálsamo eterno de ilusión

de nuestro humilde corazón.

Oh, Señor, corona de la vida

en tu Expiración dulce y sentida,

dame tu amor y fe.

Sálvame, Redentor, sálvame

por tu pena sufrida.

Perdón, Señor, perdón, Señor,

ten compasión»