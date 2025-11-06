Suscríbete a
+Pasión

Música procesional

Manuel Font Fernández, el autor de las primeras obras musicales dedicadas a la hermandad del Museo

Tanto la emblemática marcha 'Expiración' como unas coplas dedicadas al crucificado y no estrenadas hasta este año fueron compuestas en 1941 para la corporación decana del Lunes Santo

El Museo, 450 años de una obra maestra

Cuando el Cristo de la Expiración del Museo llevaba banda

El Cristo de la Expiración saliendo en la década de los cincuenta
El Cristo de la Expiración saliendo en la década de los cincuenta Serrano
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La hermandad del Museo celebra en 2025 sus 450 años de historia, efeméride que alcanza su cénit esta semana con el traslado de sus titulares hasta la Catedral para regresar a la capilla el día siguiente. Ambas imágenes irán en el paso del ... Cristo de la Expiración recuperando la estampa perdida del Stabat Mater, y llevarán en la procesión de vuelta el acompañamiento musical de la banda de la Oliva de Salteras, formación que cada año toca tras el palio de la Virgen de las Aguas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app