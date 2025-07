Manuel del Cuvillo, hermano mayor de la Redención: «La coronación de la Virgen del Rocío será el acontecimiento más importante de la historia de la hermandad»

La impaciente espera de los cofrades de la calle Santiago que comenzó con el anuncio de la coronación canónica de su dolorosa en aquel lejano ya septiembre de 2023 casi ha llegado a su fin. La Virgen del Rocío será coronada por el arzobispo ... de Sevilla este sábado 5 de julio en la Catedral marcando uno de los mayores hitos en la historia de la hermandad del Beso de Judas.

Su hermano mayor, Manuel del Cuvillo, que se sigue refiriendo a su hermandad como la del Rocío, atiende a ABC en un hueco entre preparativos y compromisos −y armado con una botella de agua fresca para combatir el calor− en la iglesia colegial del Divino Salvador, donde se encuentra la Virgen del Rocío durante los días previos a la coronación con motivo del triduo extraordinario. El máximo dirigente de la hermandad habla de la ilusión con la que se han preparado todos los actos y cultos y reflexiona acerca del crecimiento exponencial de la cofradía.

–Este sábado 5 de julio va a ser un día muy importante en la historia de la hermandad de la Redención, probablemente el más importante de su historia.

–Sí, me atrevería a decirte que así lo dice la fecha y lo que va a pasar, y también los propios hermanos. Que la Archidiócesis, con don José Ángel a la cabeza, y toda Sevilla entera coronen a la Santísima Virgen del Rocío puede ser el momento más importante de la historia de la hermandad.

–¿Cómo han sido estos casi dos años de preparativos desde que se anunció en septiembre de 2023 la fecha de la coronación?

–Al principio parecía algo muy lejano, pero si te soy sincero, ha sido todo un rodaje del que prácticamente no nos hemos dado cuenta hasta poder decir que es inminente, que la coronación ya la tenemos aquí, y estamos inmersos en los actos y cultos previos. Los hermanos del Rocío estamos deseando estar en la misa estacional del sábado y poder ver a nuestra Santísima Virgen del Rocío coronada.

–La pregunta ahora mismo es inevitable por el aspecto meteorológico. ¿Cómo se decidió la fecha de la coronación? ¿Qué pensó la hermandad cuando se la ofrecieron?

–Lo cierto es que nosotros siempre estábamos estudiando y buscando una fecha cercana a Pentecostés, porque la advocación de la imagen así lo requiere, caminando hacia esas marismas donde el cielo y la tierra se juntan. El propio domingo de Pentecostés era inviable, pero sí una fecha cercana. No depende solo de la hermandad, también influye el calendario de un señor arzobispo tan activo como el que tenemos hoy en día y, que como él ha repetido tantas veces, hay 700 hermandades a su cargo en la Archidiócesis. Hace dos años que se empezó a buscar la fecha, no era fácil y se acogió con muy buen grado la posibilidad de que fuese en julio. No hubo ningún problema por nuestra parte. Todos sabemos que en esta ciudad hace frío un martes y mucho es. Pensamos que así sería más difícil que lloviera, aunque que te voy a contar una anécdota. El año pasado, el 5 de julio, estábamos en la iglesia de Santiago retirándole la corona a la Santísima Virgen para que se llevara todo el año sin corona y no te lo vas a creer, pero cayó un chaparrón en la ciudad de Sevilla a las ocho de la tarde. Nos dio por reírnos.

–La hermandad ha organizado multitud de actos y de cultos, pero es particularmente reseñable el esfuerzo por hacer verdaderamente extraordinario el año de la coronación y salirse un poco de este esquema preestablecido que parece que hay ya para las coronaciones en Sevilla.

–Sí, cierto es que no hemos hecho, como bien dices, lo preestablecido. Aquí estamos, en la colegial del Divino Salvador. Me han preguntado más de una vez si fue nuestra la elcción y tengo que decir que fue el propio Cabildo Catedral el que nos dio la idea. Es un templo maravilloso, sólo hay que verlo, y, además, nos coge de camino desde Santiago a la Santa Iglesia Catedral. Estuvimos estudiando la propuesta y por supuesto que dijimos que sí. Personalmente, creo que con esta coronación puede que haya un antes y un después en este sentido, porque me consta de muchas hermandades que nos están visitando estos días se han quedado sorprendidos de que es una idea o es un acierto el poder estar aquí, por ejemplo, haciendo un triduo preparatorio para la coronación de la Virgen.

–La Virgen del Rocío toma su nombre de una advocacion de gloria y de tal manera se ha presentado a la imagen para los traslados y el triduo en esta semana previa a la coronación.

–Efectivamente. La idea era que volviera en su paso de palio, por supuesto, pero sí que creíamos conveniente que, dada esta advocación que también tiene ese rayo de luz de gloria, a la ida fuese en un paso de gloria. También aprovechamos el rosario que hicimos en febrero que también se hizo sobre un paso de gloria. No podemos olvidar que la advocación del Rocío lleva más de dos siglos en esta ciudad que caminando a esas marismas almonteñas donde está su patrona. Nuestra hermandad tiene 70 años, que es cuando rocieros y cofrades de esta ciudad tuvieron a bien traerse ese trocito de eternidad y plasmarlo aquí en nuestra Semana Santa. Es una advocación que reúne a todo el que se sienta rociero.

–La hermandad ha tenido en cuenta a las hermandades del Rocío para todo, teniendo a la Matriz del Monte como madrina e invitando a las distintas hermandades filiales a los cultos.

–Así es, es un gesto de unión, primero por la advocación que tenemos, que nos une muchísimo. Todos llegamos a Cristo a través de los ojos de la Virgen del Rocío. Son partícipes de la vida de esta hermandad, como nosotros lo somos de las hermandades de la ciudad y las de la provincia, todas ellas invitadas a la procesión triunfal del sábado, e incluso de las de otras provincias. Mención especial merece, por supuesto, nuestra hermana de honor, la hermandad Matriz de Almonte, al igual que nosotros somos hermanos de honor de ellos.

–¿Cómo de partícipes de la vida de la hermandad del Rocío son los músicos de la agrupación de la Redención, que además va a ser la que ponga sus sones a la Virgen este viernes?

–Todos los colectivos de la hermandad tienen su importancia, porque aquí todos somos uno, siempre remamos para el mismo sitio. Este colectivo en concreto le reza al Señor y a la Virgen tocando y tenía que estar bien presente también.

–¿Qué puede esperar Sevilla del sábado con la Virgen del Rocío?

–Esta ciudad es mariana y espero que la Virgen del Rocío siga impregnando ese amor por María que Sevilla siempre ha llevado a gala. Espero que fragüe ese mensaje de esperanza, de amor y de fe en esta ciudad y que vivamos una jornada para el recuerdo.

–Con la coronación de la Virgen se cierra el círculo, ya que la dolorosa fue el origen fundacional de la hermandad y la que le dio nombre e identidad en los primeros compases de historia de la corporación.

–Es un hito importantísimo, porque esta hermandad existe por ella y, como has dicho, ahora, después de 70 años Sevilla corona a la Virgen del Rocío. El círculo no se cierra, siempre es continuo pero es correcto que se redondea todo.

–La hermandad ha crecido de forma exponencial en los últimos treinta años, pasando de unos 1.400 hermanos en 1995 a los casi 5.000 que tiene a día de hoy. ¿Cuál es la fórmula del éxito?

–Me lo han preguntado varias veces. Nosotros con humildad siempre contestamos lo mismo: que esta es una hermandad en la que abrimos las manos. Queremos que el último se sienta como el primero y que además participe activamente de la vida de hermandad los 365 días del año. Si hacemos mucho esfuerzo por que el hermano no venga solo a jurar y a salir en la estación de penitencia el Lunes Santo, esto hace también que otros hermanos vengan a nuestra comunidad.

–Los hermanos fundadores de la hermandad difícilmente podrían haber imaginado en aquel momento una situación de esplendor como la que vive ahora la hermandad.

–Yo recuerdo a los que ya no están. El otro día cuando salimos hacia el Salvador, los que estaban iban muy cerquita de mí me emocionaron muchísimo por sus caras, esos ojos brillosos llorando. Creo que es muy importante recordar a todos los que nos precedieron. La coronación de la Virgen del Rocío es la vida de todos los hermanos, de los que estuvieron, de los que están y de los que vendrán.

–¿Qué significa María Santísima del Rocío para los hermanos de la corporación?

–María Santísima del Rocío es la imagen y la vida de todos nosotros, no es sólo donde nos amparamos, sino quien nos guia sabiendo perfectamente que ella es mediadora y que nos lleva a su hijo. Qué mejor que ese amor que ofrece, como ella sirvió a su hijo, a Nuestro Padre Jesús de la Redención. Por eso es nuestro faro, nuestra esperanza, nuestra luz y nuestra guía para llegar a él.