Manuel Alés: «Queremos ser punta de lanza para que no haya medidas desproporcionadas en la Semana Santa de Sevilla»

Sevilla es una ciudad de eventos en la que las cofradías tienen un peso importante. El curso que ahora comienza prácticamente se estrena con todo un acontecimiento como la Misión de la Esperanza durante todo el mes de octubre, sumado a las numerosas procesiones ... de gloria y otras extraordinarias previstas hasta final de año.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, habla para ABC sobre el esfuerzo que realizan el Ayuntamiento y los servicios municipales para dar cobertura a tan amplia programación, así como sobre el convenio de la carrera oficial y sobre las medidas de movilidad y seguridad que se implantarán en la próxima Semana Santa en la capital hispalense.

-Acaba de comenzar un curso cofrade que va a ser de nuevo de gran intensidad, con hitos como la Misión de la Esperanza de Triana que van a requerir un dispositivo municipal importante.

-Sí, entramos como en el año pasado en unos meses de mucha intensidad. Estábamos acostumbrados históricamente a que la Cuaresma y la Semana Santa nos tenían inmersos en esa intensidad cofrade, pero es cierto que las efemérides que en los últimos años se están celebrando conllevan salidas extraordinarias. Es verdad que el Arzobispado hace un esfuerzo por intentar aglutinar todas esas salidas extraordinarias en este trimestre, en el que, si bien es verdad que hay muchas procesiones de gloria, colisiona menos con otros momentos del calendario cofrade.

Por ello, las numerosas procesiones de estos meses de septiembre, octubre y noviembre implican, como dices, un esfuerzo por parte del Ayuntamiento y una labor de coordinación muy importante por parte del Cecop, y a eso se le unen también los partidos de Betis y Sevilla. En el caso concreto de la Misión de la Esperanza, efectivamente son muchas las salidas, todas ellas importantes. Creo que ver a la Esperanza de Triana en el Polígono Sur y sentir allí su presencia va a ser muy importante para la ciudad, pero también requiere un esfuerzo por parte de Lipasam, la Policía Local y todas las áreas municipales, evidentemente.

-En los últimos meses, la saturación de distintos eventos en la ciudad ha generado algún problema quizá con la falta de policías para poder cubrirlos todos. El último fin de semana de septiembre, sin ir más lejos, va a estar completamente lleno de acontecimientos cofrades, culturales y deportivos. ¿Lo tiene todo controlado el Ayuntamiento para poder dar cobertura a todo?

-Sí, nosotros la programación la tenemos clara. No hay elementos de sorpresa, salvo aquellos que vienen provocados por circunstancias extraordinarias. En este caso, como te comentaba, los partidos de fútbol, que los pone LaLiga, provocan que tanto a Nervión como a la Cartuja vayan más de 65.000 personas y esto hace que haya que modificar ciertas cuestiones en otros eventos que hay programados en la ciudad. Desde el Ayuntamiento estamos haciendo enormes esfuerzos, sabemos que la Policía Local los está haciendo también para llegar a todo. Evidentemente, en cuestiones no previstas hay que improvisar, pero la Policía Local ha demostrado sobradamente su capacidad de improvisación y de flexibilidad.

«La Misión de la Esperanza va a requerir un esfuerzo por parte de Lipasam, la Policía Local y todas las áreas municipales» Manuel Alés del Pueyo Delegado de Fiestas Mayores

-¿Cómo va la renovación del convenio de la carrera oficial? ¿Se espera algún cambio?

-En principio no. Nosotros no tenemos nada previsto. Estamos en conversaciones permanentes con el Consejo de Cofradías, y no tenemos sobre la mesa cambios de ninguna naturaleza.

-Uno de los temas candentes de la última Semana Santa fue el de la seguridad, la movilidad y los aforamientos. ¿Trabaja ya Fiestas Mayores con la vista puesta en el dispositivo y en posibles cambios respecto a la pasada primavera?

-Nosotros empezaremos a trabajar ya en breve mirando la Semana Santa y la Feria. Con la Semana Santa intentamos desde el año pasado, tanto con el Consejo de Cofradías como con la Subdelegación del Gobierno que las medidas que se tomen sean proporcionales. Nosotros no tenemos competencias en cuestiones relacionadas con aforamientos, pero hemos transmitido junto con el Consejo que ciertas medidas nos parecieron desproporcionadas. Aunque en otros casos son necesarias, otras evidentemente habrá que revisarlas junto a la Policía Nacional. Los cuerpos de Policía Nacional y Local están coordinados. Ya el año pasado hubo reuniones después de la Semana Santa junto con el Consejo para ver esas medidas que pudieron ser desproporcionadas y ya fueron comentadas incluso por las propias hermandades afectadas. Desde el Ayuntamiento veremos si podemos ser la punta de lanza junto con el Consejo de Cofradías para que eso no vuelva a ocurrir.