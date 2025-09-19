Manuel Alés: «El Ayuntamiento ha invertido en torno a 60.000 euros para mostrar a Europa y el mundo el arte sacro de Sevilla»

'El arte sacro de Sevilla en el corazón de Europa' es el nombre de la exposición con la que los profesionales del gremio del arte sacro hispalense desembarcarán del 22 al 26 de septiembre en Bruselas. Lo harán de la mano del ... Ayuntamiento de Sevilla, impulsor de la muestra y organizador de la misma junto al Parlamento Europeo, en cuya sede tendrá lugar.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, se encuentra estos días ultimando todo para el hito sin precedentes que supone que destacadas obras de siete hermandades sevillanas vayan a exponerse en el epicentro de la Unión Europea justo después de la firma del manifiesto en defensa del arte sacro sevillano por parte de distintas instituciones. Alés atiende a ABC en medio de estos últimos preparativos del viaje de la Semana Santa hispalense a Bélgica.

-¿Qué supone para Sevilla la celebración la próxima semana de esta exposición con la que el arte sacro hispalense desembarca en un lugar tan importante como es el Parlamento Europeo?

-Bueno, yo creo que es un hito en la historia, ya no solo del arte sacro, sino de la Semana Santa de Sevilla. Que pueda haber una exposición donde se va a mostrar a Europa y el mundo el patrimonio que tienen la Semana Santa y las hermandades de Sevilla es un auténtico hito. En primer lugar, supone mostrar nuestro patrimonio, como digo, y por otro lado, mostrar una industria milenaria que nace en Sevilla como es el arte sacro y que es vital para muchísimas familias y empresas tanto a nivel de empleo directo como indirecto, y que pasa por un momento complicado en cuanto a competencia desleal. Creemos que es una oportunidad para el arte sacro de reivindicarse y de pedir más protección en Europa.

-Precisamente por eso le quería preguntar. Aunque se anunció la exposición hace ya bastante tiempo, ¿llega quizás en el momento propicio, en un momento crucial para la defensa del arte sacro ante la invasión que está teniendo lugar con las piezas importadas de Pakistán?

-Sí, sin duda. Parece que lo hemos hecho a propósito con esta finalidad, pero como bien dices, hace ya más de un año que esto se está fraguando. Cuando José Luis Sanz estuvo en Bruselas y pudo ver el espacio expositivo, inmediatamente pensó en el arte sacro. Nos pusimos en contacto con la Asociación Gremial, y estaban encantados evidentemente de poder tener un escaparate de tanto privilegio. Ahora ha surgido esta cuestión que evidentemente es desagradable y muy perjudicial para los intereses de los artistas del arte sacro. La exposición para nosotros fue una doble oportunidad: por un lado, de reivindicar el arte sacro y nuestro patrimonio y, por otro, de intentar encontrar unas vías de protección para una industria que es absolutamente imprescindible para entender esta forma de arte que forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad y de la esencia de lo que somos los sevillanos.

-¿Ese escaparate es la principal misión de la exposición, hacer pedagogía con los eurodiputados?

-Sí, hacer pedagogía en Europa es uno de los principales objetivos, y desde luego mostrar al mundo lo que se hace en Sevilla. En Sevilla surge todo, vas a cualquier municipio de Andalucía y de España, y se miran en nosotros. Somos la cuna del arte sacro y, desde luego, el espejo en el que se mira el resto de municipios de España. Esta es una oportunidad perfecta de mostrar esto a Europa.

-Respecto a esa protección que necesita el arte sacro y que quedó patente en ese manifiesto firmado hace unos días, ¿qué medidas concretas se necesitan para poder blindar el arte sacro sevillano ante todo lo que está ocurriendo ahora mismo?

-Bueno, una reivindicación histórica a nivel nacional es la reducción del IVA, que haría que los precios se redujeran considerablemente. Por otro lado, ahora que están estas amenazas de Oriente, es necesario estar en igualdad de condiciones, y que Europa sea capaz de proteger parte de su patrimonio y de una de sus principales industrias en el arte, que es el arte sacro. Entendemos que los aranceles, que aquellas trabas que se le puedan poner, o aquellos tributos necesarios por los que tenemos que pasar en Europa, también los deberían tener los productos que vengan de Oriente. No podemos entrar en ese discurso fácil de la oferta y la demanda porque la realidad es que está en peligro una de las principales señas de identidad de nuestra cultura.

-Con todo esto se busca la concienciación de Europa, pero los precios y los tiempos del producto pakistaní pueden ser tentadores en ciertos ámbitos. ¿Somos plenamente conscientes aquí, en Sevilla, de que hay que apostar por el arte sacro local?

-Yo quiero pensar que sí, sobre todo en las hermandades, donde una de las cuestiones de las que más orgullosos se sienten es de la conservación de su patrimonio desde hace siglos. Aquí no se puede caer en el consumo fácil de enseres, porque la búsqueda de la calidad y de la excelencia forma parte de la esencia de la Semana Santa. Y ya no solamente hablo de la Semana Santa, hablo de todas las hermandades, de todas las entidades religiosas que encargan a nuestros artistas piezas de arte sacro. Si las hermandades de Sevilla empiezan a mirar para otro lado, evidentemente estaríamos dándole un golpe fuerte a parte de nuestra cultura. Entiendo que las hermandades son muy responsables y conscientes de que hay que mimar y cuidar a nuestros artistas.

-La exposición lleva mucho tiempo anunciada y también bastante tiempo de trabajo, buena parte del mismo por parte de Fiestas Mayores. ¿Cómo ha sido la organización de la muestra?

-Sí, la verdad es que ha sido un trabajo en equipo que, aunque efectivamente lo financia y organiza Fiestas Mayores, ha tenido la colaboración del área de Economía del Ayuntamiento, donde ha sido parte esencial para la búsqueda de las mesas redondas que forman parte del programa. Por supuesto, la Asociación Gremial Sevillana del Arte Sacro es quien ha elegido las piezas y el discurso expositivo, y también la gran responsable de la mano del Ayuntamiento de todo lo que allí va a ocurrir. Y también ha participado el área de Turismo. No podemos olvidar que estamos también vendiendo la marca Sevilla. Un trabajo en equipo que, además, ha contado con la colaboración de las hermandades que nos ceden las piezas.

Hay piezas de orfebrería, bordado, imaginería, talla y dorado. Estamos hablando prácticamente de una exposición de 360 grados en la que se va a exhibir y se va a debatir. Por supuesto, va a haber encuentros de empresarios del sector, y qué mejor lugar que aquel. Sin olvidarnos de la música, ya que vamos a tener allí a la agrupación musical Virgen de los Reyes para dar también luz y color, y para contextualizar esas piezas que van a estar allí expuestas, que ya deben estar llegando a su destino.

-¿Cuál es la inversión aproximada del Ayuntamiento en este proyecto?

-Estamos hablando de una inversión en torno a los 60.000 euros. Tiene la colaboración del Parlamento Europeo, que es esencial. El impulso y el interés que se ha tomado desde allí es fundamental para todo, para la financiación del proyecto, y también forma parte de la organización. Hablamos en torno a esa cifra aproximadamente, aunque la valoración final la haremos una vez concluya la exposición.

-Uno de los aspectos que quizás llaman más la atención de esta semana en el Parlamento Europeo, como ha comentado, es el concierto de Virgen de los Reyes. ¿Cómo surgió aquello?

-También ha sido un trabajo conjunto. Hemos seleccionado un tipo de música que allí suena menos. En Europa hay también bandas de música, pero bandas de cornetas y tambores y agrupaciones no hay tantas. Por eso hemos optado por la agrupación Virgen de los Reyes, por su singularidad, por su colorido, por su calidad y porque es algo realmente distinto a lo que se escucha en el resto de Europa, incluso en el resto de España.

-¿Qué comentan desde las hermandades participantes en estos días previos al desembarco en Bruselas?

-Están entusiasmados, prácticamente todos van a llevar una expedición de miembros de junta, hermanos, devotos... que van a poder disfrutar también de esta exposición. Ellos se sienten partícipes, protagonistas, responsables y están muy mentalizados de lo importante que es esta exposición y de lo que supone también un escaparate como este para su patrimonio. Además, como decía, están colaborando y ayudando mucho en la exposición desde el principio.

-Este 2025 es un año en el que las cofradías de Sevilla están teniendo mucha visibilidad en el plano internacional por varios motivos de relevancia. Ahora con la exposición y hace unos meses cuando fue el Cachorro a Roma para presidir el Jubileo de las Cofradías.

-Claro. La realidad es que, después de muchísimos años, parece que en Europa, en el mundo y en la Iglesia Universal han sido por fin conscientes de la importancia de la religiosidad popular. Creo que tienen mucha parte de culpa también las propias hermandades, la labor social y formativa que llevan a cabo desde hace tantísimo tiempo. Ahora se han puesto en el escaparate mundial por estos dos motivos. Creemos que estar en el punto de mira del mundo por algo tan positivo como nuestra cultura y nuestra historia nos enriquece como pueblo y nos hace sentir orgullosos como ciudad. Somos una tierra que debe estar orgullosa sin complejos de la cultura y las tradiciones que tiene y esta por supuesto es una de las más importantes y de las que más nos identifican.