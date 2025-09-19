Manu Sánchez: «Si me preguntan si quiero estar con Dios o con mis hijos, quiero estar con mis hijos»

El humorista y cofrade sevillano Manu Sánchez ha vuelto a situar en el centro del debate público su manera de entender la fe, la enfermedad y la vida tras superar un cáncer. En una entrevista televisiva concedida a Curro Bono, se sinceró sobre el sufrimiento, la religión y sus dudas acerca de la figura de Dios.

En un discurso cargado de emoción y crudeza, Sánchez confesó que la experiencia en oncología infantil marcó profundamente su manera de mirar el mundo:

«Entrar por la zona de oncología infantil y ver a niños con un año con leucemia te hace hacerte muchas preguntas. Y la respuesta no es que sean difíciles, es que alguna a lo mejor no nos gusta escucharla. No, es que esto es un plan divino. Uf, a mí me tienen que explicar este plan… Porque si tiro de la omnipotencia se me ve el culo por la bondad, y si tiro de la bondad se me ve el culo por la omnipotencia. Entonces, oye, pues igual esto del cáncer se lo podía haber saltado.»

El humorista resumió su lucha entre la fe heredada y su propia visión personal con una frase que refleja su apego a la vida: «Si me muero, me voy con Dios. Pero si me preguntan si quiero estar con Dios o con mis hijos, quiero estar con mis hijos. Por eso me agarro aquí fuerte.»

Respuesta a las críticas y amenazas

Tras la emisión de la entrevista, Manu Sánchez denunció haber recibido insultos y amenazas en la red social X, donde algunos usuarios llegaron a desearle la muerte o incluso el infierno: «Hoy leo por aquí una buena docena de personas deseándome la muerte y hasta el infierno. Muy creyentes, cristianos, apostólicos y romanos según dicen… pero muy poco buenas personas. Muy lógico todo. Fariseísmo y maldad.»

Hoy leo por aquí una buena docena de personas deseándome la muerte y hasta el infierno. Muy creyentes, cristianos, apostólicos y romanos según dicen… pero muy poco buenas personas. Muy lógico todo. Fariseísmo y maldad. El perfil es muy muy parecido… os dejo una muestra de… pic.twitter.com/N3gjHJOjo4 — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) September 18, 2025

Lejos de polemizar, Sánchez reivindicó la honestidad con la que respondió a cada cuestión planteada y recordó que su postura no es nueva: «Mi postura es conocida: publiqué Confesión de un ateo y cofrade en 2018, que recoge en gran parte mi conversación con el cardenal Carlos Amigo en 2016. Nunca he pretendido ni pretendo hacer apología del ateísmo. Ni lo prescribo ni lo recomiendo. Sencillamente lo soy. Envidio de los creyentes su herramienta y su esperanza, pero no puedo ni quiero autoengañarme. Qué sano es pensar, hablar, compartir y aceptar. A los otros… que su Dios los perdone.»

Las palabras de Manu Sánchez no buscan, según él mismo, levantar trincheras ni negar la fe ajena, sino expresar con sinceridad el proceso vital de alguien que ha enfrentado la enfermedad y que se atreve a cuestionar sin renunciar a sus raíces cofrades.

Un mensaje que interpela, incomoda y abre debate en una sociedad donde la fe y la duda siguen conviviendo, muchas veces, bajo el mismo capirote.