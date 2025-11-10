Suscríbete a
+Pasión

nombramiento

Manu Lamprea y Rubén Terriza, pregonero y cartelista de la Semana Santa en Triana 2026

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado a conocer estos nombramientos para anunciar la fiesta grande en el barrio sevillano

Manuel Lamprea
Manuel Lamprea ayuntamiento

Pasión en Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Triana, ha dado a conocer los nombres que anunciarán con la palabra y la pintura la Semana Santa de 2026 en este barrio de la ciudad.

Así, el periodista trianero Manu Lamprea y el pintor ... Rubén Terriza serán los encargados de pregonar y pintar, respectivamente, esta celebración que glosará a las siete corporaciones de penitencia que engloba este distrito.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app