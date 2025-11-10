El manto de José Recio para la Esperanza de Triana que acabó en Ronda

El manto de 'la Misión' de la Esperanza de Triana ya es una pieza textil simbólica para la historia de la corporación por lo que ha significado para los devotos y para los cofrades durante los días de la estancia de la Virgen en las ... parroquias de San Pío X de Las Letanías y de Jesús Obrero de las 3.000 Viviendas. Asimismo, es una obra artística muy notable con la ejecución del taller de Pepi Maya y el diseño de Javier Sánchez de los Reyes.

Tal y como señaló en su momento la cofradía, está inspirado en otro manto que se encuentra en Ronda, que pertenece a la patrona de la localidad, la Virgen de la Paz y que fue la primera creación que José Recio hizo para la Esperanza de Triana en 1909. Comenzaba de esta forma un estilo que se forjó en la parroquia de San Jacinto y que es santo y seña hasta la actualidad.

En la pieza de La Paz de Ronda que suele utilizarse para los besamanos de la Virgen o para la procesión, se pueden adivinar todavía los 'dragones' que dibujó Recio o los elementos ornamentales tan identificativos de la Esperanza de Triana. El bordado está modificado a lo largo de las décadas por ejemplo para introducirle el nombre de PAZ en la parte central del manto pero sigue habiendo motivos vegetales originales.

Recio, el cual fue influenciado por José Gestoso, trabajó en recuperar diseños cerámicos renacentistas de la Sevilla del siglo XVI y que se pueden ver aún en ciertos edificios civiles y religiosos de aquella época. Los trasladó a la cofradía y este manto rondeño fue el primer ejemplo. Estuvo en propiedad de la hermandad de San Jacinto hasta 1948, momento en el que se vendió a la patrona de Ronda.

Luego vendría otra versión del manto primitivo de Recio, como es el 'manto de los dragones', bordado por Esperanza Elena Caro para la dolorosa de la calle Pureza. También, es una obra cargada de simbología, con multitud de elementos vegetales y animales. Hay tallos, roleos, cestos con frutas y flores de varios tipos, animales fantásticos, pájaros y dos grandes dragones alados en la parte inferior de la cola. En los roleos que componen su cenefa, se incardinan flores y en su parte inferior dos pequeñas cartelas alusivas a su confección.

La Virgen de la Paz de Ronda estrenó el manto de la Esperanza de Triana tras su coronación canónica y debido al mal estado del soporte, lo restaura y se cambia su diseño para adecuarlo, quedando en la actualidad dos piezas distintas: una de terciopelo azul y otra celeste. La imagen es de autor desconocido y su devoción está ligada a Fray Diego de Cádiz porque es el autor del libro 'Devota novena y milagros a la Virgen de la Paz del siglo XVIII', en el que se recopilan acontecimientos extraordinarios relacionados con la talla.

La Esperanza de Triana, dentro de la parroquia de San Jacinto con el manto que tiene ahora la Virgen de la Paz de Ronda. En el fondo a la izquierda, aparece la Virgen de la Estrella hermandad de la esperanza de triana

Hay procesiones en rogativas, sanaciones, salvaciones y hasta una sudoración, que fue recogida ante notario, llegando hasta la actualidad las enaguas originales de este milagro que vivió Fray Diego de Cádiz en aquellos años.

Como curiosidad, no es la única obra textil que perteneció a una hermandad de Sevilla y que está en la ciudad rondeña porque el antiguo palio de la Virgen de la Merced de Pasión lo tiene en la actualidad la dolorosa de la cofradía de Jesús Nazareno, la cual procesiona cada año en la Madrugada del Viernes Santo. Este palio es de finales del siglo XIX y participaron en él Emilia Salvador Ibarra, Concepción Peláez y el diseñador Manuel Jesús Beltrán Jiménez.