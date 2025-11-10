Suscríbete a
+Pasión

El manto de José Recio para la Esperanza de Triana que acabó en Ronda

Es la pieza que ha inspirado al conocido ya como 'el de la Misión', obra de Pepi Maya y diseño de Javier Sánchez de los Reyes

La Esperanza de Triana estrena manto bordado

Detalle del manto de la Virgen de la Paz, patrona de Ronda
Detalle del manto de la Virgen de la Paz, patrona de Ronda hermandad
Manuel Luna

Manuel Luna

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El manto de 'la Misión' de la Esperanza de Triana ya es una pieza textil simbólica para la historia de la corporación por lo que ha significado para los devotos y para los cofrades durante los días de la estancia de la Virgen en las ... parroquias de San Pío X de Las Letanías y de Jesús Obrero de las 3.000 Viviendas. Asimismo, es una obra artística muy notable con la ejecución del taller de Pepi Maya y el diseño de Javier Sánchez de los Reyes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app