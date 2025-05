Manolo Jiménez: «Soy devoto y un hombre de fe, parece que tenemos que estar pidiendo perdón por esto»

El entrenador de fútbol Manolo Jiménez ha decidido que este sábado 24 de mayo será la última vez que llevará a la Virgen de los Dolores como costalero con motivo de la Coronación Canónica de la imagen. Ha salido en 44 estaciones ... de penitencia de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde 1981, sin perder ni una por muy lejos que lo haya llevado el trabajo. Ha habido veces que ha llegado con el tiempo justo para hacer la última chicotá, y con un costal prestado y la misma ropa con la que había viajado miles de kilómetros, ha entrado en como patero de la primera trabajadera, su sitio, para llevar a la virgen hasta el interior de la iglesia Santa María Magdalena.

Esta es una de las numerosas anécdotas que cuenta, no sólo él, sino el capataz del paso de palio de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, Daniel Martín de la Peña. «Estamos juntos desde 1981». Este recuerdo del que hay prueba audiovisual es de la Semana Santa de 2017. El entrenador estaba en el AEK Atenas F.C., equipo al que había vuelto después de una primera etapa que duró un año, de 2010 a 2011.

En Grecia son ortodoxos y su Semana Santa no coincide siempre en fechas con la celebración de esta fiesta religiosa en España. «Jugaba el Jueves Santo un derbi, Olympiakos-AEK, en Semifinales de Copa. Menos mal que ganamos 0-1. Terminó el partido y un policía en moto me llevó al aeropuerto para que pudiera coger a tiempo el avión. Viajé de Atenas a Turquía y, vía Frankfurt (Alemania), llegué a Sevilla. En el aeropuerto me esperaba mi mujer, mi coche volaba para llegar a tiempo. La dejé para que ella aparcara».

Manolo llegó cuando la Virgen entraba en la plaza de la Virgen de las Angustias, es decir, sólo le quedaba una chicotá para entrar en la iglesia. El capataz, Daniel Martín de la Peña, y David, hermano del entrenador, que también va de costalero, le colocaron un costal de un compañero, y vestido con camisa de cuadros y pantalón vaquero, llegó con la virgen hasta la iglesia. Hizo casi 5.500 kilómetros por una chicotá.

Apenas tenía 16 años cuando entró, una edad en la que hoy sería imposible meterse como costalero. «El capataz entonces de la virgen era Trino Martín, y tanto insistí que dos hermanos, José María González y Pepe Solano lo convencieron diciéndole que tenía casi 18. Cuando entré, en la quinta trabajadera, no tenía ni altura, detrás iba Rogelio Carmona que me entrenaba en el Arahal (Club Deportivo Arahal Balompié). Y me dijo: ¿Tú qué haces aquí? Le pedí que no dijera mi edad». Entonces, el entrenador arahalense ni siquiera había terminado de crecer. «Empecé en enero en la quinta trabajadera y acabé, primero en la tercera y después en la segunda, ese mismo año», cuenta.

Devoción y fútbol

Así fue como entró y ya no faltó ni una sola estación de penitencia. Los primeros años fueron duros porque su carrera deportiva despuntó en el Sevilla F.C. donde acabó 14 temporadas y llegó a ser internacional. «Firmé con el Sevilla Juvenil cuando Antonio Valero era entrenador y muy amigo de Enrique Ramírez El Chavalote (un empresario de Arahal que tenía un almacén de materiales de construcción). Enrique le dijo que me conocía y que era futbolista y costalero. El Sábado Santo de ese año teníamos un partido importante en la Liga de División de Honor de Juveniles, en Piscina Sevilla. Cuando fui a entrenar el Viernes Santo por la mañana, después de salir del paso en los Tres Gatos (barrio), se vino para mí y me apretó el cuello y dijo: «costalero, ¿no?. Y yo lo negué (se ríe). Me dijo que si no ganábamos, no me volvería a poner la camiseta del Sevilla. Ganamos».

Así es la devoción de Manolo Jiménez por su Virgen. «En más de una ocasión he tenido que afirmar ante los medios que soy devoto y hombre de fe, parece que siempre tenemos que estar pidiendo perdón por esto». Una fe que vive pegado a su hermandad para la que está cada vez que lo necesitan, devolviendo todo lo que le han dado.

«Cuando estaba lejos, me permitieron venir sólo un día para poder sacar a la virgen, sin ensayos. Si estaba en Sevilla, no faltaba a ninguno, pero he pasado muchos años fuera de España». Y, especialmente agradece, (pide que se ponga expresamente) «las veces que Raúl el panadero y Antonio Brenes han dejado que me ponga en su lugar, en la pata de la primera trabajadera, para poder pasar por los Tres Gatos».

Y es que este barrio, cuyo nombre se refiere a un emblemático bar que recibía a los viajeros cuando la carretera nacional pasaba por el casco urbano de Arahal, es un punto de encuentro para él. Hasta esa esquina llegaba su Madrugá. Justo ahí de salía del paso para llegar a los entrenamientos del Sevilla FC. «Me agarraba a la pata del paso y, mi padre (Antonio Jiménez Jiménez) que había seguido todo el recorrido pendiente de mi hermano y de mis hermanas (son cinco), me ponía la mano y decía: Manolo, vamos».

Estación de penitencia de 2019, Manolo Jiménez frente al paso de la Virgen de los Dolores C. G.

Su padre llevaba un paquete de churros en la mano y un batido de chocolate para que tuviera fuerzas. El entonces futbolista, cogía el coche que había dejado cerca la noche anterior o, a veces, algún primo o amigo lo llevaba, para llegar a tiempo a los entrenamientos, después de haber estado parte de la noche metido debajo de su virgen. Antonio Jiménez falleció joven, en enero de 1994. «Esa Semana Santa fue muy dura para mi hermano y para mí, lo echamos tanto de menos». Manolo Jiménez se emociona para contar casi sin voz que, desde entonces, «cuando llego a los Tres Gatos, me agarro a la pata y siento que mi padre me toca la mano. Seguramente dirán que es una tontería , quizás sea mi subconsciente, mi deseo. Pero lo que estoy seguro es de que la siento».

Olor a rosas en la casa de la Virgen

Igual que sintió olor a rosas cuando entró en las ruinas de Éfeso (Turquía), un lugar de gran importancia para la tradición cristiana porque se cree que fue donde la Virgen María pasó sus últimos años en Éfeso con San Juan. Su basílica contiene la tumba del apóstol, quien escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos. «Una vivienda muy humilde, más parecida a un pesebre. Cuando entré sentí un fuerte olor a rosas y se lo dije a mi mujer. Fue entonces cuando me enteré de que la Virgen se manifestaba con el olor a flores, no tenía ni idea, lo que sí aseguro es que lo que sentí».

La misma fe que lo lleva a decir que «he seguido haciendo deporte para poder ser costalero». Manolo Jiménez se ha mantenido fuerte aunque tiene claro que «ser costalero no es fuerza sino corazón y en los hermanos de Jesús Nazareno hay mucho corazón». A su hermandad lo une la devoción y la tradición, pero también las raíces. «Me enseñó a leer y escribir el maestro de San Roque Francisco Ruiz y asistí a una convocatoria que hizo su hermano, Manolo Ruiz (director y fundador de la Agrupación Musical Santa María Magdalena) para hacer una prueba. Nos dijo que teníamos que ensayar una parte de la marcha 'Alma de Dios' con la flauta. Cuando llegó el día y se acercó a mí, aquello no era música. Me preguntó si había ensayado y le dije que estaba muy ocupado con los entrenamientos. Y respondió: «si quieres ser futbolista, deja la flauta».

Años después, cuando Manolo Jiménez había alcanzado algunas importantes metas deportivas, cada vez que Manolo Ruiz lo encontraba entre el público viendo al Cristo de la Hiniesta se volvía y les decía a los músicos: «Chavales, la siguiente marcha va por Manolo Jiménez». No fue músico pero sí un buen futbolista y entrenador.

En estos días no se despega de Arahal y su hermandad, asistiendo a los cultos y las últimas actividades organizadas para la Coronación Canónica de su Virgen de los Dolores. «Tengo mucho que agradecerles», dice. Por ejemplo, su flexibilidad a la hora de facilitarle poder cumplir como costalero durante muchos años. Y, dice, aguantar a los medios de comunicación que venían buscando la imagen de un famoso entrenador convertido en costalero cada Madrugá. «Sólo quería estar dentro, pasar desapercibido, siempre me ha dado mucha vergüenza la parte pública que iba conmigo».

Se despide de las trabajaderas este sábado. Vivirá otra Madrugá en el mes de mayo, cuando su Virgen de los Dolores recorra nada menos que 33 calles ya coronada. «Tengo que dejarle sitio a los más jóvenes que entran con la misma ilusión que yo, pero estoy seguro de que lo echaré de menos». Ser capataz o contraguía del palio no entra en sus planes: «Soy de recogimiento, de trabajadera».