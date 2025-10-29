Suscríbete a
Sevilla, en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas: estas son las peores horas
La Junta desmiente la suspensión de clases por la alerta naranja este miércoles

La Madrugada vuelve al tablero con la opción del adelanto horario

El delegado de la jornada aún no ha convocado a los seis hermanos mayores para sentarse a decidir el plan de 2026, pero la propuesta que gana más enteros es la de comenzar antes

El Consejo de Cofradías propondrá recuperar el plan de 2023 para el Martes Santo

La Madrugada duraría casi 10 horas en carrera oficial si el tiempo de paso aumentara tanto como el número de nazarenos

El Señor del Gran Poder durante la pasada Madrugada
El Señor del Gran Poder durante la pasada Madrugada
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

La Madrugada es la jornada con la logística más complicada de la Semana Santa de Sevilla. Es la que más nazarenos pone en la calle y la que más ha crecido en los últimos años, con más de 14.000 túnicas en 2025, ... un 43,4% más que hace solamente dos años. Encajar los sobredimensionados cortejos de sus hermandades se vuelve particularmente difícil, ya que la Madrugada se acopla justo después del Jueves Santo y cada vez se alarga más hasta la tarde del Viernes, generándose cruces y tapones entre unas cofradías y otras.

