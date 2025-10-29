La Madrugada vuelve al tablero con la opción del adelanto horario

La Madrugada es la jornada con la logística más complicada de la Semana Santa de Sevilla. Es la que más nazarenos pone en la calle y la que más ha crecido en los últimos años, con más de 14.000 túnicas en 2025, ... un 43,4% más que hace solamente dos años. Encajar los sobredimensionados cortejos de sus hermandades se vuelve particularmente difícil, ya que la Madrugada se acopla justo después del Jueves Santo y cada vez se alarga más hasta la tarde del Viernes, generándose cruces y tapones entre unas cofradías y otras.

A estas alturas del curso, algunas jornadas ya se han puesto manos a la obra para buscar soluciones a sus problemas. como el Domingo de Ramos, que hace unos días aprobó su nueva configuración. En los últimos años, el Consejo ha tratado de tener resuelta la situación de cada día, como muy tarde, a finales de noviembre o principios de diciembre. Sin embargo, el delegado de la Madrugada aún no ha convocado a los seis hermanos mayores, que llevan sin reunirse desde antes del verano.

Uno de los motivos principales del retraso en las conversaciones y negociaciones podría ser la coyuntura de la hermandad de la Macarena, cuya junta de gobierno termina mandato. La corporación de San Gil afronta en noviembre, con la Virgen aún restaurándose, un intenso proceso electoral con tres candidaturas.

Esto provoca que aún no haya empezado a debatirse cómo meter mano a los problemas de la jornada y que, por tanto, todavía no se haya puesto sobre la mesa ninguna propuesta de manera oficial. Lo más probable, no obstante, es que, más que cambios de orden y de recorridos, se plantee un adelanto en carrera oficial, en la misma línea de la media hora en bloque adoptada para el Domingo de Ramos con el objetivo de evitar las entradas tan tardías.

El presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez, ha señalado en las últimas semanas que sería «deseable» ampliar la Madrugada para poder hacer frente a los retos actuales de la jornada. De hecho, Vélez ha manifestado públicamente que una medida plausible sería adelantar su inicio en la Campana, que actualmente está fijado a las 1.15 horas con la venia del Silencio. Ahora mismo, la Madrugada comienza a las doce de la noche, hora a la que echa a andar la cruz de guía de la Macarena. Sin embargo, el mencionado adelanto horario permitiría aliviar cruces y que las hermandades de la Esperanza de Triana y los Gitanos no llegaran de día a la Campana.

El Jueves Santo, en contra

Esto, no obstante, se encontraría con la negativa de las hermandades del Jueves Santo, que ya ven solapadas sus últimas horas con las primeras de la Madrugada y que por delante tienen la barrera de los oficios en la Catedral, por lo que tampoco pueden comenzar a discurrir antes por la carrera oficial.

Para que el adelanto fuera posible y las cofradías del Jueves Santo no se vieran fagocitadas por la Madrugada, no sería descabellado plantear el adelanto horario de los oficios en la Catedral, que actualmente tienen lugar a las cinco de la tarde. De este modo, las cofradías podrían llegar antes a la Campana. Sin embargo, hay consenso entre las siete hermandades del Jueves en no adelantar la jornada en la carrera oficial aunque se diese la posibilidad de celebrar antes los oficios, al entender que su franja horaria natural es la que actualmente tienen. No parece, por tanto, que el posible adelanto de la Madrugada pueda replicarse en la jornada que la precede.

Las seis cofradías de la noche más mágica de Sevilla, por el contrario, no verían con malos ojos la idea de empezar antes, aunque son prudentes al respecto dado que aún no ha habido reuniones ni propuestas oficiales.

Favorables al adelanto

Si el Silencio podría ser la cofradía más reticente a adelantar el comienzo de la Madrugada —la hermandad ya pedía la venia a las 1.15 horas antes de que se estableciera el último adelanto de diez minutos—, la Esperanza de Triana y los Gitanos serían las más beneficiadas por dicha medida, ya que, sin salir excesivamente temprano, evitarían entrar en carrera oficial en los tardíos horarios en que actualmente lo hacen, ya por la mañana, al igual que la recogida en sus templos en torno a las tres de la tarde. De hecho, la hermandad de los Gitanos lleva años solicitando un adelanto global de la jornada. Todo ello dejando a un lado la pretensión histórica de ambas hermandades de pasar por carrera oficial antes del Calvario, algo que en las últimas reuniones no se ha planteado.

Por su parte, en el Calvario están abiertos a valorar cualquier opción que se presente en función de su viabilidad. Sobre el adelanto horario de la Madrugada, prefieren esperar a conocer exactamente la propuesta y cuánto tiempo se pretende ganar por delante.

La salida sigue siendo uno de los momentos en los que más sufren los cofrades de la Magdalena, puesto que, pese a que ya no tienen la presión de tener esperando justo detrás a la Esperanza de Triana, el pasado año tuvieron que estar parados mucho tiempo antes de iniciar su discurrir por la carrera oficial. También es duro el propio tránsito por la Catedral, donde todas las cofradías de la jornada cada vez tienen menos tiempo para sacar de la Seo sus cortejos de nazarenos, que van en aumento, y tienen que apretarse y aligerar el ritmo.

El regreso del Gran Poder

La hermandad del Gran Poder es una de las mayores afectadas por el actual planteamiento de la Madrugada. En los últimos años ha tenido que alargar aún más un recorrido que por sí mismo ya es muy extenso y que da un enorme rodeo en el regreso a San Lorenzo, con objeto de deshacer uno de los puntos negros de la noche: el cruce con la Esperanza de Triana en el entorno de la puerta del Arenal.

Aunque se intentó retrasar el encuentro ampliando el itinerario de ambas cofradías, lo cierto es que sigue sin encontrarse una solución real, puesto que el Gran Poder corre para dejar expedita la carrera oficial, llega hasta el Baratillo y después se ve obligada a frenar en seco —algo que para una cofradía de negro y a esa hora puede ser crítico— al salir a Reyes Católicos al no haber terminado de pasar una cofradía como la Esperanza de Triana, que es de las que más crece en número de nazarenos y de las que más se comprimen antes de meterse en la carrera oficial.

Una opción que verían con buenos ojos los de San Lorenzo sería que el rodeo de la Esperanza de Triana antes de entrar en Campana fuera por Méndez Núñez en lugar de por Zaragoza, lo que permitiría que el Gran Poder retomara la vuelta por esa calle. Los de la calle Pureza, no obstante, han acogido con agrado el nuevo discurrir por Zaragoza y la Plaza Nueva.

Elecciones macarenas

La Macarena también cambió hace poco su recorrido de vuelta de Cuna a la Alfalfa. Actualmente, su gran reto es poder encajar sus más de cuatro mil nazarenos en el tiempo que tienen asignado sin taponar al resto de cofradías, para lo que los tramos llegan a ir en fila de cuatro e incluso de cinco. El adelanto de la carrera oficial supondría que las puertas de la basílica se abrirían antes de medianoche, algo que no supondría mayores problemas. Sin embargo, la posición de la hermandad variará mucho en función de quién resulte elegido en las elecciones. Uno de los candidatos, Fernández Cabrero, plantea recuperar el regreso por Cuna, algo que se antoja muy complicado.

Actualmente son más las incógnitas que las certezas acerca de lo que se pueda decidir cuando se sienten los seis hermanos mayores de la Madrugada con el delegado de la jornada. Sin embargo, todo apunta a que la principal propuesta que se planteará será un adelanto general de la jornada —está por ver de cuántos minutos— sin muchos más cambios.