Madrugada de Sevilla, en directo: última hora del tiempo, recorridos y hermandades de la Semana Santa 2025

Llegó la Madrugada, la noche más especial de Sevilla, en la que la ciudad se viste de emoción y recogimiento. Esta es la jornada en la que los sevillanos se entregan a la devoción, ya sea acompañando al Gran Poder en su silencioso caminar o buscando consuelo en el rostro de las Esperanzas. La Madrugada se caracteriza por su mística única, cuando las hermandades del Silencio, el Gran Poder, la Macarena, el Calvario, la Esperanza de Triana y los Gitanos llenan las calles de la ciudad con sus pasos.

