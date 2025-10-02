La Madrugada duraría casi 10 horas en carrera oficial si el tiempo de paso aumentara tanto como el número de nazarenos

Haría falta una Madrugada maratoniana en carrera oficial para dar cabida con holgura suficiente a los numerosos cortejos procesionales de las seis hermandades del día tras su exponencial crecimiento. El nuevo conteo realizado por el Consejo de Cofradías pone de manifiesto la saturación ... de la jornada más mediática de la Semana Santa. De ello dan debida cuenta las abultadas cifras de nazarenos, que no crecen en la misma proporción que los tiempos de paso de las cofradías.

Los cortejos de nazarenos de la Madrugada se han incrementado globalmente un 43,4% desde 2023, fecha del último conteo. Esto quiere decir que de las 9.923 túnicas que hubo entonces se ha pasado a 14.232 sólo dos años después. Durante esta noche tan esperada salen a la calle las cuatro cofradías más numerosas de la Semana Santa hispalense, que también se encuentran entre las que más han crecido en los últimos años. No en vano, la Macarena ha superado los cuatro mil nazarenos; la Esperanza de Triana, los tres mil; y el Gran Poder y los Gitanos están ambas por encima de los dos mil quinientos.

La función principal de estos recuentos de nazarenos que hace el Cortejo es que sirvan como base a partir de la cual se realice un nuevo cálculo de los tiempos de paso por carrera oficial más ajustado a la extensión real de cada cofradía en el global de las jornadas. Sin embargo, esto en la Madrugada es cada vez más complicado, puesto que los cortejos crecen a un ritmo vertiginoso y los tiempos de paso se amplían de una forma mucho más tímida.

Así puede comprobarse tomando como referencia, por ejemplo, el conteo realizado hace década y media, en 2009. Si los ritmos de paso de aquel año fuesen los mismos que en la actualidad, la carrera oficial tendría que extenderse 3 horas y 31 minutos, llegando a un total de nueve horas y media, sin duda una jornada muy larga en las sillas, pero de una duración necesaria para garantizar que los cortejos discurrieran con la comodidad y dignidad con que lo hacían hace dieciséis años.

La jornada sólo se ha ampliado 50 minutos

La Madrugada de 2009 puso en las calles de Sevilla un total de 8.050 nazarenos entre las seis cofradías, que contaban con 340 minutos (5 horas y 40 minutos) de paso por la carrera oficial. En la pasada Semana Santa se contabilizaron 6.182 túnicas más que entonces, mientras que los tiempos de paso no se han incrementado de la misma forma: sólo han crecido 50 minutos en este período.

La carrera oficial comenzaba en la Campana a las 1.25 horas y terminaba a las 7.05 horas, habiéndose adelantado 10 minutos el inicio y retrasándose 40 minutos la llegada del palio de la Virgen de las Angustias. Si se aplicaran los ritmos de paso de aquel año, suponiendo que no se puede adelantar más el comienzo de la Madrugada para no solaparla con el Jueves Santo, la hermandad de los Gitanos terminaría de pasar por el palquillo de la Campana pasadas las 11.15 de la mañana.

Si se aplicaran los ritmos de paso de 2009, la Virgen de las Angustias llegaría al palquillo de la Campana pasadas las 11.15 de la mañana

En el desglose por hermandades, destaca como la hermandad del Gran Poder tiene un minuto menos de paso que hace década y media pese a haber ganado más de 500 nazarenos. El Calvario, con 267 nazarenos más, ha perdido dos. Lo cierto es que las tres cofradías de negro, pese a haber crecido, son las que tienen un incremento porcentual menor. Sin embargo, el Silencio sí que dispone de diez minutos de paso más para sus 300 nazarenos. Macarena, Esperanza de Triana y Gitanos han conseguido 15, 16 y 12 minutos, respectivamente, durante este tiempo, algo bastante insuficiente teniendo en cuenta que las tres han duplicado sus cortejos procesionales, y que salta a la vista viendo la forma en que estas cofradías se adentran en la carrera oficial actualmente, sobre todo la de San Gil, en filas de tres y cuatro nazarenos.

Más de tres horas para la Macarena

Unas sencillas cuentas bastan para hacerse una idea de cuánto tiempo necesitaría cada una de las hermandades de la Madrugada para poder pasar por la carrera oficial con la misma holgura con que lo hacían en 2009, hace no tanto tiempo y en un momento que ya era considerado de efervescencia en lo que a participación activa en los cortejos de las cofradías se refiere.

El Señor de la Sentencia por la calle Jesús de las Tres Caídas Manuel Olmedo

Así, la Macarena seguiría siendo la cofradía con un mayor tiempo de paso, pero este se iría de los 105 minutos de los que dispone actualmente hasta los 188 (3 horas y 8 minutos). Después iría la Esperanza de Triana, que de 81 minutos pasaría a 143 (2 horas y 23 minutos); y los Gitanos, que de 67 minutos subiría hasta los 111 (1 hora y 51 minutos). El Gran Poder debería disponer en este caso de 1 hora y 27 minutos de paso; el Calvario, de 47 minutos; y el Silencio, de 41.

Evidentemente, el tiempo es finito y estas cantidades tan generosas de tiempo son poco viables, especialmente en una jornada tan particular y encorsetada como la Madrugada. Esta comienza a medianoche con la salida de la Macarena, cuando aún están en la calle las cofradías del Jueves Santo. Además, cuando amanece todavía están entrando en carrera oficial la Esperanza de Triana y los Gitanos, cofradías que entran en sus templos pasadas las tres de la tarde.

El orden, los horarios y los itinerarios de las cofradías no consiguen evitar parones ni cruces entre unas y otras, lo que genera una pescadilla que se muerde la cola y que repercute en todos los cortejos de la jornada. Teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de los números de nazarenos, las seis hermandades y su delegado deberán ponerse a trabajar más pronto que tarde para encontrar una salida a una situación que cada año se vuelve más difícil de sostener para los propios integrantes de las cofradías.