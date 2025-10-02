Suscríbete a
La Madrugada duraría casi 10 horas en carrera oficial si el tiempo de paso aumentara tanto como el número de nazarenos

Con los ritmos de paso de 2009 y el actual número de nazarenos, la noche del Jueves al Viernes Santo se alargaría tres horas y media más

La jornada ha sumado 6.182 nazarenos en la última década y media, mientras que la carrera oficial solamente se ha incrementado en 50 minutos

Las diez claves del conteo de nazarenos de la Semana Santa de 2025

La Semana Santa de Sevilla se desborda de nazarenos: las cofradías han crecido un 13% de media en dos años

Penitentes del Silencio a su paso por la Campana Raúl Doblado
Pepe Trashorras

Haría falta una Madrugada maratoniana en carrera oficial para dar cabida con holgura suficiente a los numerosos cortejos procesionales de las seis hermandades del día tras su exponencial crecimiento. El nuevo conteo realizado por el Consejo de Cofradías pone de manifiesto la saturación ... de la jornada más mediática de la Semana Santa. De ello dan debida cuenta las abultadas cifras de nazarenos, que no crecen en la misma proporción que los tiempos de paso de las cofradías.

