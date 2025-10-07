Suscríbete a
Madre de Dios del Rosario de Triana modifica su recorrido por las obras en Pagés del Corro

La corporación letífica llegará en esta ocasión hasta la parroquia de la O y tomará posteriormente la calle Procurador en su procesión anual del 12 de octubre

Madre de Dios del Rosario saliendo de la parroquia de Santa Ana
Pepe Trashorras

La hermandad de Madre de Dios del Rosario, patrona de capataces y costaleros, es la primera afectada por las obras de la calle Pagés del Corro, que dieron comienzo el pasado mes de agosto. La actuación de Emasesa ha provocado cambios en el ... recorrido de la anual procesión del 12 de octubre por las calles de Triana, tal y como ha informado la corporación letífica.

