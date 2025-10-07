Madre de Dios del Rosario de Triana modifica su recorrido por las obras en Pagés del Corro

La hermandad de Madre de Dios del Rosario, patrona de capataces y costaleros, es la primera afectada por las obras de la calle Pagés del Corro, que dieron comienzo el pasado mes de agosto. La actuación de Emasesa ha provocado cambios en el ... recorrido de la anual procesión del 12 de octubre por las calles de Triana, tal y como ha informado la corporación letífica.

En ese sentido, el itinerario, aprobado por el cabildo de hermanos y con la autorización precisa de la autoridad eclesiástica, experimenta modificaciones debido a estas obras que se realizarán en varias fases durante aproximadamente un año y medio. La principal novedad es la visita a la parroquia de la O, donde Madre de Dios del Rosario se presentará ante la vecina hermandad de la O para tomar posteriormente por la calle Procurador hasta Alfarería.

La salida de la procesión desde la parroquia de Santa Ana está prevista a las 18.30 horas del domingo, discurriendo la plazuela Santa Ana, Párroco Don Eugenio, Pureza, Altozano, San Jorge, Callao, Castilla, Procurador, Alfarería, Antillano Campos, Pagés del Corro (el tramo que llega hasta el cruce de la parroquia de San Jacinto, que no está en obras), San Jacinto, Rodrigo de Triana, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Pelay Correa y plazuela Santa Ana para efectuar su entrada sobre las 23.30 horas.

Los cortes y desvíos que están afectando a la mencionada arteria del barrio de Triana esta corresponden a la primera fase del proyecto de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento de aguas de las calles Pagés del Corro, Victoria y Luca de Tena. Estos trabajos, que se han comenzado en la avenida de la República Argentina y se irán realizando de forma escalonada hasta llegar a San Jacinto, afectarán más adelante a otras hermandades, como es el caso de la Esperanza de Triana en la próxima Madrugada del Viernes Santo. La corporación de la calle Pureza ya se encuentra barajando alternativas a su habitual recorrido de vuelta, como la de tomar por la calle Victoria en caso de por Luca de Tena si las obras y la dimensión de los pasos lo permiten.