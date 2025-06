La Macarena vuelve al culto entre la emoción y la controversia de los devotos

La tarde del sábado en la basílica de la Macarena, al igual que la mañana, ha estado repleta de hermanos y devotos para ver la reposición al culto de la Virgen de la Esperanza que, durante el mediodía, le han modificado las pestañas por unas de menor tamaño por parte de Esteban Sánchez, una cuestión donde la hermandad ha pedido perdón de manera pública.

Tras la celebración de una boda y entremedio de la sabatina, el templo, atrio y plaza estaba lleno de devotos y hermanos de la Macarena. Unos estaban arrodillados delante del presbiterio rezando, otros opinando sobre la restauración, había quienes tomaban imágenes, estaban quienes se sentaban a admirarla con mirada fija, mientras una coral interpretaba música religiosa.

En las afueras, miembros de junta atendían a hermanos, entre los que se encontraba uno de los candidatos a hermano mayor, José Luis Notario. Algunos de ellos pedían perdón por entender que a la Virgen tras la limpieza acometida pudieran verla diferente, aunque aseguraban que viéndola de cerca es la Virgen de la Esperanza.

Unos de los asistentes dentro del templo, en conversaciones mantenidas indicaba que «le han quitado la antigüedad, han vuelto a otra época y nosotros no la reconocemos así». Otro hacia saber «Ahora si es la Virgen», tras el cambio de las pestañas.

Una mujer mayor, emocionada decía: «Esta no es Ella, no es la Virgen de Sevilla, está triste. Tengo el corazón que se me va a salir», le comentaba a un miembro de junta. Al momento, en la conversación mantenida con el citado miembro de junta en el atrio decía «Es un día muy duro para los devotos, deberían haberla dejado como estaba».

Seguía la tarde y los hermanos no cesaban en entrar en la basílica para ver a la Virgen. Uno de ellos comentaba que «he venido a verla porque en mi familia todos son macarenos y llevan todo el día llorando». La Macarena volvió a su sitio, rodeada de rezos, lágrimas y opiniones encontradas. El debate sobre la intervención acometida continúa, horas después de su restitución al culto. En redes sociales, durante el sábado, ha sido el tema más comentado, por encima del gobierno de España y las guerras en oriente.

