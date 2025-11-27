Suscríbete a
+Pasión
Última hora
El juez envía a prisión a Ábalos y Koldo

La Macarena volverá de la restauración a principios de diciembre

Pedro Manzano ha señalado a la comisión de seguimiento que descubrió un engrosamiento en el párpado derecho de la imagen anterior a la intervención de junio que hacía que el ojo estuviera más cerrado

La Macarena realiza una prueba de iluminación con la Virgen de la Esperanza a la espera de que Pedro Manzano dé la fecha de su regreso

La Esperanza Macarena volverá al culto antes de su besamanos
La Esperanza Macarena volverá al culto antes de su besamanos Manuel Gómez
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La restauración de la Esperanza Macarena encara su recta final. Así lo avanza Pedro Manzano, que ha señalado su fecha de regreso al culto entre la primera y la segunda semana del mes de diciembre. Se descarta así, por tanto, la fecha ... planteada hasta hace poco por la junta de gobierno, el 3 de diciembre, día de la Rosa de Oro. Los oficiales se reunirán para decidir la fecha exacta definitiva tras haber conocido la información de primera mano de parte de Manzano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app