La Macarena volverá de la restauración a principios de diciembre

La restauración de la Esperanza Macarena encara su recta final. Así lo avanza Pedro Manzano, que ha señalado su fecha de regreso al culto entre la primera y la segunda semana del mes de diciembre. Se descarta así, por tanto, la fecha ... planteada hasta hace poco por la junta de gobierno, el 3 de diciembre, día de la Rosa de Oro. Los oficiales se reunirán para decidir la fecha exacta definitiva tras haber conocido la información de primera mano de parte de Manzano.

Según el conservador que se está encargando de devolver a la Macarena a su esplendor desde el pasado mes de agosto, la intervención a la imagen está prácticamente terminada a nivel externo, habiéndose completado la fase de reposición de estucos y la de enrasado, así como la primera reintegración cromática con base de acuarela para ajustar el tono general de la policromía.

Después de eso se ha aplicado una capa de barniz para avivar el tono cromático de la policromía para poder reintegrar completamente el color en la zona y también como capa de protección de cara al futuro, para evitar que los humos y grasas se depositen sobe la policromía original de la imagen. También se ha avanzado en una primera fase de recomposición de ojos, mejillas, boca y frente, la parte más sensible y visible de la imagen, quedando pendiente la reintegración de las zonas que quedan ocultas por la ropa.

Manzano, como señala en el quinto capítulo de la crónica de la restauración que ha compartido la hermandad de la Macarena, también ha realizado una extracción de madera de la estructura de la Virgen para identificarla y para hacer a través de ella la prueba del carbono 14. Por delante solamente quedan detalles internos de la talla que se rematarán en los próximos días. Además, se muestra satisfecho por las pruebas de atavío e iluminación de la imagen en su camarín realizadas el pasado 19 de noviembre con la comisión de seguimiento, siendo necesario únicamente afinar en determinadas zonas.

Un párpado más grueso desde 2012

Por otro lado, Manzano ha expuesto que en la última prueba efectuada sobre la imagen el pasado 19 de noviembre, gracias a la documentación fotográfica, descubrió una ligera abertura del ojo derecho respecto a las imágenes anteriores a la intervención. Esto ha permitido examinar la pestaña de ese ojo, lo que ha sacado a la luz un engrosamiento de madera que le hacía tener el ojo más cerrado.

Dicha añadidura en el párpado, como se abordó en la noche del miércoles en la comisión de seguimiento, es anterior a la intervención realizada por el equipo de Arquillo en junio. Según apuntan fuentes de la comisión de seguimiento de la hermandad, dicho engrosamiento procede de los últimos trabajos acometidos sobre la talla en el año 2012, y era lo que hacía que el ojo derecho de la Virgen estuviera más cerrado desde entonces. En aquel momento, el hermano mayor era Manolo García, con Fernando Fernández Cabezuelo como fiscal y Pedro García como prioste de la Esperanza. Tras la restauración de Pedro Manzano, la imagen presentará el ojo más abierto, tal y como lo tenía antes de 2012.