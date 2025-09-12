Suscríbete a
La Macarena retoma el acto de nuevos hermanos, que serán los primeros en la historia en jurar sólo ante el Señor de la Sentencia

La corporación supera ya los 17.950 hermanos, y se espera rebasar la cifra de los 18.000 mucho antes de que llegue la Semana Santa de 2026

De junio: La Macarena suspende la jura de nuevos hermanos por la restauración de la Virgen de la Esperanza

Chisporroteos. Ausencia macarena

Un devoto contempla el rostro del Señor de la Sentencia en su capilla en junio
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

La Virgen de la Esperanza ha querido que los nuevos hermanos de la Macarena juren sus reglas de nuevo en los próximos días y lo hagan por vez primera en la historia de la corporación, según ha podido saber este periódico, al no constar ... antecedentes, únicamente ante el Señor de la Sentencia, que ocupa temporalmente el altar mayor de la basílica hasta que la Virgen vuelva a hacer acto de presencia, no sin antes haber sido restaurada de forma definitiva. Es lo que se estriba del proceso de restauración que se está llevando a cabo bajo la dirección de Pedro Manzano tras haber superado la dolorosa con plenas garantías la primera fase correspondiente a la anoxia de manos de la empresa madrileña Samitech, que eliminó cualquier tipo de ser vivo que pudiera poner en riesgo a largo plazo la integridad de la talla, como los xilófagos que preocupaban hartamente tanto a Manzano como al IAPH, y que fueron denunciados en el cabildo general extraordinario.

