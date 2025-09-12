La Macarena retoma el acto de nuevos hermanos, que serán los primeros en la historia en jurar sólo ante el Señor de la Sentencia

La Virgen de la Esperanza ha querido que los nuevos hermanos de la Macarena juren sus reglas de nuevo en los próximos días y lo hagan por vez primera en la historia de la corporación, según ha podido saber este periódico, al no constar ... antecedentes, únicamente ante el Señor de la Sentencia, que ocupa temporalmente el altar mayor de la basílica hasta que la Virgen vuelva a hacer acto de presencia, no sin antes haber sido restaurada de forma definitiva. Es lo que se estriba del proceso de restauración que se está llevando a cabo bajo la dirección de Pedro Manzano tras haber superado la dolorosa con plenas garantías la primera fase correspondiente a la anoxia de manos de la empresa madrileña Samitech, que eliminó cualquier tipo de ser vivo que pudiera poner en riesgo a largo plazo la integridad de la talla, como los xilófagos que preocupaban hartamente tanto a Manzano como al IAPH, y que fueron denunciados en el cabildo general extraordinario.

La corporación de la Madrugada ha vuelvo a enviar a través de su secretario, Francisco Castilla, la comunicación por mail a aquellos hermanos que están citados el viernes 26 de septiembre a las 18.45 de la tarde en la basílica de la Macarena a que se pongan la medalla macarena y juren las reglas de su nueva hermandad, la cual ronda ya la nómina de 17.950 hermanos en total, al borde de esos 18.000 a los que fácilmente llegará la Macarena de aquí a la Semana Santa de 2026. En esta ocasión jurarán los nuevos macarenos ante un testigo de excepción como es el Señor de la Sentencia, que suele ocupar la capilla que está a la izquierda del templo en este tipo de actos y que por cuestiones del guion que dicta la restauración de la Virgen será quien se sitúe en ese altar mayor en el que fue colocado el pasado 13 de agosto tras la última 'marcha' de la Esperanza, que se mantiene eso sí en las dependencias de la hermandad en una sala habilitada en la que Pedro Manzano continúa con sus labores de restauración. A la derecha, como es menester, se sitúa como es costumbre la imagen letífica de la hermandad: la Virgen del Rosario, muy cerca ya del mes de su festividad.

La recuperación del acto de jura de nuevos hermanos en la hermandad responde al deseo que tanto la junta de gobierno como la propia corporación mantienen con el fin de devolver la normalidad a la vida diaria de la organización en San Gil, teniendo en cuenta a su vez que son los últimos meses de mandato de José Antonio Fernández Cabrero como hermano mayor. De ahí que hayan querido volver a comunicarse con los hermanos que estuvieron muy cerca de jurar a finales de junio, pero que fueron viendo cómo se les caía en cascada todos los asuntos relativos a la fatídica intervención de Arquillo y se fueron congelando y aplazando todos los eventos de la hermandad. Han pasado tres meses por tanto desde que la hermandad ha podido recuperar esta jura de hermanos y por ende cierta normalidad en sus quehaceres teniendo en cuenta que la Virgen sigue siendo la máxima prioridad para todos.

El Señor de la Sentencia, en junio Manuel Olmedo / ABC

Cabezuelo, el último candidato en presentarse oficialmente

En paralelo, la hermandad sigue viendo en redes sociales cómo van posicionándose los candidatos a hermanos mayores que ya estaban claros en este sentido, aunque no se abra el plazo de presentación oficialmente hasta el 1 de octubre. A las candidaturas ya conocidas de José Luis Notario y Pedro Ignacio García Rivero, se une de forma sistemática la de Fernando Fernández Cabezuelo, que anunció el pasado miércoles por la noche su intención de presentarse al máximo cargo de responsabilidad de la corporación de la Madrugada. Cabezuelo contó en sus redes sociales que su deseo de cara a los comicios electorales pasa por «mantener la esencia e idiosincrasia de nuestra hermandad de la Macarena, contar siempre con todos nuestros hermanos, a los que trataré con respeto y cariño, de tal modo que se sientan como en su casa cada vez que entren en la basílica. También me preocupan especialmente aquellos hermanos que viven la hermandad desde lejos y que sienten la lejanía geográfica que no sentimental, de la Virgen de la Esperanza. Especialmente quiero cuidarlos y atenderlos con dedicación», firmaba en su misiva.