La Macarena, retirada del culto, para ser restaurada por Pedro Manzano

El Señor de la Sentencia presidirá la basílica durante la intervención de la Virgen

La Macarena
La Macarena
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

La Macarena fue retirada del culto en la noche del 12 de agosto para dar comienzo a la restauración que va a acometer Pedro Manzano, labor que se prolongará durante los próximos tres meses. La intervención podría extenderse hasta la Cuaresma si se ... detectan nuevas patologías durante los trabajos.

