La Macarena, retirada del culto, para ser restaurada por Pedro Manzano

La Macarena fue retirada del culto en la noche del 12 de agosto para dar comienzo a la restauración que va a acometer Pedro Manzano, labor que se prolongará durante los próximos tres meses. La intervención podría extenderse hasta la Cuaresma si se ... detectan nuevas patologías durante los trabajos.

Los hermanos y devotos de la Virgen acudieron a la basílica el último día que ha estado expuesta al culto y subieron al camarín para despedirse y rezarle de cerca. Esta ausencia será larga para todos ellos, pero la Macarena regresará en todo su esplendor tras el mal estado de conservación detectado en las pruebas realizadas el pasado mes de julio en el IAPH.

Durante este periodo, será el Señor de la Sentencia quien presida la basílica de la Macarena, ubicándose en el camarín de la Virgen. Así ha ocurrido en ocasiones anteriores, como durante los días de la fallida intervención en Arquillo o cuando la imagen fue trasladada al IAPH para su comprobar acometer pruebas y hacer un diagnóstico sobre su estado.

Esta cuestión fue aprobada por los hermanos en un extenso cabildo extraordinario celebrado el pasado 29 de julio, que reunió a los fieles en la basílica, la parroquia de San Gil, las dependencias de la casa hermandad y el museo.

En primer lugar, el inicio de la restauración consistirá en someterla a un tratamiento de anoxia por Samitech, empresa especializada en tratamientos de anoxia y titular de la patente, considerada un referente nacional en esta técnica. Este trabajo será supervisado por Pedro Manzano.

La restauración consistirá principalmente en dos cuestiones: una conservativa y otra de reparación de las alteraciones, acompañado de una ampliación de estudios durante el tratamiento que consistirá en la luz ultravioleta, fotografía digital, análisis químicos de la policromía, identificar la especie de madera con la que está hecha así como alguna de las añadidas posteriormente para la estructura. También se hará la prueba de carbono 14 para determinar la edad de materiales orgánicos como la madera.

Por otra parte, dentro de la restauración de la Macarena, Pedro Manzano revisará la actual sujeción de la corona de la Virgen, se le aplicará un tratamiento de desinsectación para acabar con el problema de los xilófagos, le serán revisados los ensambles, se consolidará la imagen y se cerrará la grieta son otros de los aspectos de la restauración. Asimisno, serán revisados los elementos metálicos para plantear extracción y sustitución por elementos de madera, dado que hay un clavo en la dorsal que está pudriendo la madera.

Otras las actuaciones en las que consistirá la restauración de la Macarena es la sustitución de las articulaciones por un sistema más funcional y la sustitución de la fijación de las manos al antebrazo, una forma de más versátil, fácil de usar y menos agresivo que garantice una mejor conservación y evite el desprendimiento de las manos, expuso Pedro Manzano en el cabildo.

Retirada de las lágrimas para retirar adhesivo y limpiarlas, la retirada de pestañas para recuperación el borde parpebral superior y una limpieza de los globos oculares es otros de los asuntos a tratar sobre la imagen. También el restaurador ampliará la zona para evitar daño de alfileres de vestiduras.

La propuesta presentada en el cabildo fue la de tener una documentación fotográfica, retirar la fijación de la policromía y reintegrados por Arquillo, limpieza consensuada con la comisión de seguimiento y la recuperación de las manchas con la finalidad de devolver la tonalidad cromática que tenía excepto en las manos que volverán con el paso del tiempo al ser expuesta al culto, y la reposición de pestañas y las lágrimas.