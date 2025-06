¿Por qué la Macarena no está reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC)?

La controvertida restauración de la Macarena y los posteriores retoques sobre la imagen hacen aflorar las preguntas de cómo ha podido permitirse una intervención así sobre una imagen de la importancia histórica, artística y devocional de la Virgen de la Esperanza y si hay alguna responsabilidad administrativa por ello.

La clave está en que la imagen no tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), al contrario de lo que podría creerse. Rafael Manher, arquitecto, abogado y conservador de museos del Ministerio de Cultura, aclara varias cuestiones al respecto, como el porqué de que la Macarena no esté recogida bajo ese paraguas del BIC que sí tienen otras tallas de la ciudad.

La Virgen se encontraba en la iglesia de San Gil, sede canónica de la hermandad durante tres siglos, cuando esta recibió la catalogación de monumento nacional en 1931. Sin embargo, la legislación de la época sólo incluía en la consideración como BIC la arquitectura, no los bienes muebles del interior del monumento.

Pese a ello, bastaría con que la propia hermandad de la Macarena o cualquier persona o entidad ajena a la misma solicitara a la Junta de Andalucía su declaración como BIC para solucionar esta situación y que así la dolorosa contase con la máxima figura de protección patrimonial que existe en la normativa de nuestro país, ya que, como señala Manher, la ley recoge que los expedientes de protección de bienes muebles –categoría en la que entraría la Macarena y cualquier imagen religiosa– pueden iniciarse tanto por iniciativa institucional como ciudadana.

Autorización requerida de la Junta

Ahora bien, ¿interesa a la corporación de la Madrugada que su titular sea BIC? Esto implicaría que cualquier intervención que se pretendiera realizar sobre la imagen –como las del pasado fin de semana, que se podrían haber evitado– debería contar con la autorización de la Consejería de Cultura de la Junta, lo que en la práctica supondría que la hermandad dejase de tener plena autoridad sobre la talla. Aunque evitaría situaciones como la vivida este fin de semana, el control externo no es algo que las hermandades suelan ver con buenos ojos.

No obstante, cabe destacar que otras importantes imágenes devocionales de Sevilla sí cuentan con esta protección, como es el caso de Nuestro Padre Jesús de la Pasión; el Cristo del Amor, el de la Buena Muerte de los Estudiantes, ambos salidos de la gubia de Juan de Mesa; o la patrona de Sevilla y su archidiócesis, la Virgen de los Reyes.

Sea como fuere, mientras la Virgen de la Esperanza no cuente formalmente con la consideración como BIC, no existe ninguna infracción administrativa por intervenciones no autorizadas sobre la imagen, por lo que no es posible exigir responsabilidades en materia legal a la hermandad ni al equipo del profesor Arquillo, encargado de realizar la restauración.

Sí es cierto que el Código Penal recoge en su artículo 323 que, en caso de que una intervención causara daños a la integridad de la imagen, podría considerarse un delito contra el patrimonio histórico-artístico. Para ello habría que acreditar dichos daños sobre la talla.

La junta de gobierno de la hermandad de la Macarena, reunida en la noche del lunes en cabildo de oficiales, decidió consultar que especialistas de reconocido prestigio realizaran un examen visual de la Virgen con el fin de analizar su aspecto actual y, en función de las conclusiones que se extraigan, actuar en consecuencia. Además, se aprobó que sea el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) quien realice las labores de supervisión técnica de dichas actuaciones. Serán los hermanos reunidos en cabildo general extraordinario los que decidan si se interviene nuevamente a la imagen tras conocer la evaluación del IAPH.