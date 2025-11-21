Suscríbete a
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

La Macarena realiza una prueba de iluminación con la Virgen de la Esperanza a la espera de que Pedro Manzano dé la fecha de su regreso

Los miembros de la comisión, el restaurador y los oficiales de la junta alcanzaron un consenso sobre la restaurada apariencia de la dolorosa, que afronta la reintegración cromática definitiva

La Macarena baraja como posible fecha de la vuelta de la Virgen el 3 de diciembre, el aniversario de la Rosa de Oro

El día que le fue entregada la Rosa de Oro a la Esperanza Macarena
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

La Virgen de la Esperanza aún no tiene fecha oficial de reposición al culto, aunque se baraje el día 3 de diciembre como un momento deseado por los oficiales de la junta de gobierno al conmemorarse el primer aniversario de la celebrada Rosa ... de Oro. Sin embargo, la corporación macarena ha explicado con todo lujo de detalle algunos aspectos finales relativos a la restauración que Pedro Manzano sigue acometiendo en la dolorosa en esta fase tan decisiva. Uno de ellos tiene que ver con una prueba de luz a la que ha sido sometida la imagen, siempre bajo la coordinación tanto de la comisión de seguimiento como del propio conservador y la junta de gobierno.

