regreso tras la restauración

La Macarena baraja como posible fecha de la vuelta de la Virgen el 3 de diciembre, el aniversario de la Rosa de Oro

La clave será la última fase de las labores que está realizando Pedro Manzano a la dolorosa

Pedro Manzano confirma que la restauración de la Macarena entra en su fase final con resultados satisfactorios

La Virgen de la Esperanza Macarena, el día en el que se le entregó la Rosa de Oro
La Virgen de la Esperanza Macarena, el día en el que se le entregó la Rosa de Oro j. m. serrano
Manuel Luna

La hermandad de la Macarena trabaja ya intensamente en la vuelta de la Virgen de la Esperanza tras su restauración por parte de Pedro Manzano y una de las fechas marcadas en rojo en el almanaque es el 3 de diciembre, aniversario de la entrega ... de la Rosa de Oro. Se trata de la fecha que más consenso reúne entre los integrantes de la corporación para que su restitución al culto no afecte al proceso electoral que atraviesa la corporación.

