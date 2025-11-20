La Macarena baraja como posible fecha de la vuelta de la Virgen el 3 de diciembre, el aniversario de la Rosa de Oro

La hermandad de la Macarena trabaja ya intensamente en la vuelta de la Virgen de la Esperanza tras su restauración por parte de Pedro Manzano y una de las fechas marcadas en rojo en el almanaque es el 3 de diciembre, aniversario de la entrega ... de la Rosa de Oro. Se trata de la fecha que más consenso reúne entre los integrantes de la corporación para que su restitución al culto no afecte al proceso electoral que atraviesa la corporación.

La clave está en las últimas labores que está realizando sobre la dolorosa Pedro Manzano y las decisiones que se tomen tras la comisión de seguimiento que se ha reunido este miércoles y donde se ha analizado el día de la vuelta a la basílica.

Aunque se ha barajado durante estas semanas que la Virgen volviera antes de las elecciones, finalmente imperó el criterio profesional de Manzano de no aligerar el regreso de la talla tras la fallida actuación de los Arquillo el pasado mes de junio y el posterior revuelo a nivel nacional sobre la intervención en la imagen del siglo XVII.

En las últimas semanas, se han escuchado muchas fechas en el barrio de la Macarena que van en un periodo desde este fin de semana hasta las jornadas previas de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, todo apunta a que los fieles podrán ver a la Virgen restaurada en el primer aniversario de la entrega de la Rosa de Oro, algo que ocurrió el pasado 3 de diciembre de 2024 en las jornadas previas del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.

Este regreso se producirá unos días después de las elecciones donde hay tres candidaturas (algo nunca visto en la Macarena) y en la que se prevé la participación de unos 4.000 o 4.500 hermanos de un censo electoral de 12.000. Es decir, que los hermanos votarán sin ver los resultados de la restauración de la Virgen de la Esperanza, algo que será para muchos 'un salto de fe' de cara a quienes tengan que regir una de las corporaciones más importantes de España en los próximos cuatro años.

Plan de restauración y análisis de los resultados

Cuando comenzaron los trabajos, los miembros de la junta de gobierno ya conocían el planteamiento de Pedro Manzano para la restauración de la Virgen y uno de los temas que se han tratado en las diversas reuniones es la vuelta de la imagen al culto. Ante eso, el profesional siempre ha apuntado que había que hacer las diferentes labores sin ninguna prisa, observando y analizando los resultados.

Además, hay que apuntar que en el cronograma, Manzano ya había comentado a la hermandad de que tenía un viaje programado desde varios meses antes a los acontecimientos producidos en torno a la Macarena por la intervención de los Arquillo. Otro dato a tener en cuenta es que si la Esperanza vuelve al culto en noviembre, a la imagen habría que vestirla de luto tal y como manda la tradición y la liturgia, algo que se respeta profundamente en la hermandad del Arco.

Por eso, hay altas posibilidades de que la Virgen de la Esperanza amanezca en su basílica el día en el que se cumple un año de la entrega de la Rosa de Oro, la primera en la capital hispalense. Manzano ya está tanteando los juegos de luces con los que se restituirá al culto a la imagen. Asimismo, se estaría a las puertas de un fin de semana 'largo' con la fiesta de la Constitución y de la Inmaculada Concepción y a dos semanas de la celebración del besamanos de la titular.