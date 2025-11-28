Suscríbete a
La Macarena lleva dos meses negociando con Arquillo y la Universidad para que reconozcan el daño a la Virgen

En caso de no producirse el reconocimiento oficial por parte de los responsables, la hermandad podría iniciar la vía civil basándose en una extralimitación contractual

La Macarena realiza una prueba de iluminación con la Virgen de la Esperanza a la espera de que Pedro Manzano dé la fecha de su regreso

La Esperanza Macarena, en la calle, el pasado mes de diciembre
La Esperanza Macarena, en la calle, el pasado mes de diciembre
Pepe Trashorras

La hermandad de la Macarena cuenta desde el mes de agosto con el informe jurídico encargado al despacho de abogados Nertis ETL Global con objeto de conocer las acciones legales que se pueden emprender contra Arquillo tras la fallida y controvertida intervención a ... la Virgen de la Esperanza el pasado mes de junio. Dicho informe recoge un presunto incumplimiento contractual del responsable de los trabajos, que se extralimitó del contenido acordado —un tratamiento conservador de la imagen—, lo que abre la puerta a iniciar una acción civil contra Arquillo por daños y perjuicios, aunque la hermandad por el momento no ha querido recurrir a dicha vía, decantándose por la negociación.

