La Macarena no dará explicaciones sobre la Esperanza hasta que analice los informes «para tener una valoración fundamentada»

La hermandad de la Macarena ha decidido aparcar cualquier tipo de comunicación a la esfera pública y sobre todo a sus hermanos acerca de toda la polémica suscitada a raíz de la intervención efectuada por el profesor Arquillo a la Virgen de la Esperanza que tanta cola está trayendo en las últimas horas desde que la dolorosa amaneciese con un semblante muy distinto al que acostumbraba el pasado sábado. La corporación ha emitido un mensaje interno a los medios de comunicación en el que se asegura que no se realizará ningún tipo de declaración por parte de ningún tipo de representante hasta que la hermandad recopile toda la información e informes técnicos a fin de analizarlos de forma detenida y a partir de ahí informar a los hermanos en base siempre a una «valoración fundamentada», es lo que alegan este mismo lunes por la mañana a este periódico.

Estipula la Macarena como hermandad que será entonces y no antes cuando la corporación facilite siempre a la opinión pública a través de los medios oficiales de la corporación lo sucedido en los últimos días. Están siendo días de mucha incertidumbre y no pocas preguntas con respecto a lo que engloba a todo el procedimiento realizado por el profesor Arquillo y su equipo y las críticas en este punto se ciernen a su vez sobre la gestión que la Macarena está realizando a raíz del sábado por la mañana en que apareció la Virgen en su camarín tras haber quedado transformada la expresión de su rostro, cuando en teoría lo que se aprobó en el cabildo ordinario de noviembre era que, al igual que el Señor de la Sentencia y la Virgen del Rosario, la Virgen de la Esperanza fuera objeto de meras labores conservativas que han ido más allá para la percepción de los macarenos y de los devotos de la Virgen. Se le cambiaron las pestañas ese mismo día por parte del especialista Esteban Sánchez, en presencia del profesor Arquillo, y la corporación pidió disculpas por lo ocurrido. Pero aún quedaba cierto descontento en un importante número de hermanos que aún no estaban del todo tranquilos al no reconocer al cien por cien a la Virgen.

No fue hasta el pasado domingo por la mañana cuando la hermandad decidió revertir el efecto inicial de lo que a todas luces parecía ya una restauración, y la Macarena volvió a acercar a la Virgen en sus redes sociales sin dar detalle de cuantas actuaciones se le habían vuelto a realizar en su rostro, eliminándose las pestañas que tanto revuelo causaron en la primera de las intervenciones. No ha sido aclarado quiénes han sido los encargados de devolver a la Esperanza parte de su misterio, pero sí que han trascendido a través de los medios de comunicación. Se supo entonces que tanto el restaurador Carlos Peñuela y el imaginero Esteban Sánchez se habían encargado de restituir parte del misterio insondable de los ojos de la Esperanza, pero lo cierto es que a fecha de este lunes aún sigue sin haber hermanos convencidos del todo en que la Virgen haya recuperado su mirada habitual.

Sí que los hay en paralelo que se han quedado mucho más tranquilos en comparación a la estampa ofrecida por la Virgen en su camarín el pasado sábado. Lo que aún tiene por delante la corporación es la obligación de dar todas las explicaciones oportunas acerca de todo lo que han rodeado estas labores que presumiblemente iban a ser conservativas y han ido más allá, a juzgar por los cuatro rostros de la Virgen que han convertido el fin de semana de muchos macarenos en la peor de las pesadillas. Busca aprender de sus errores la cofradía de la madrugada del Viernes Santo queriendo analizar detenidamente todo lo que el profesor Arquillo y su equipo tenga que enseñarles y desde entonces informar con la mayor honestidad posible a todos los macarenos que siguen buscando una explicación.

Más temas:

Hermandad de la Macarena