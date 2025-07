La Macarena, ante el cabildo del siglo: entre la recuperación de la Esperanza y nuevos datos sobre su talla

La hermandad de la Macarena tiene ante sí en la tarde de este martes 29 de julio una de las citas más importantes, sino la que más de lo que llevamos de siglo al menos en lo que a este tipo de actos participativos se refiere con el cabildo general extraordinario que tendrá lugar en la basílica de Santa María de la Esperanza Macarena a partir de las 19.30 en primera convocatoria y a las 20.00 en segunda convocatoria. Lo acontecido meses atrás con la fallida restauración realizada por el profesor Arquillo tendrá su multitudinaria —y se espera que convincente y aclaradora respuesta— hoy en una de las asambleas más esperadas en el universo de las cofradías con el fin de obtener toda la información recabada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) durante todo este tiempo, y también conocer de primera mano cuál es el estado real de la dolorosa de San Gil y cuáles los pasos propuestos para recuperar su mirada, la de una de las más fecundas devociones universales que ha visto transformado sideralmente su rostro en esas últimas intervenciones, antes de dar paso a la aprobación, si así queda acordado a votación de sus hermanos, de la restauración que llevará a cabo el profesor Pedro Manzano.

Sea como fuere, se espera que tras la pertinente convocatoria por parte de la junta de gobierno, reunida en cabildo de oficiales, acudan con su DNI sólo los hermanos macarenos que sean mayores de edad, tengan un año de antigüedad y que no sólo busquen las explicaciones que en su día les fueron privadas, aunque posteriormente sí hayan ido recibiéndola, no sin dimisiones por el camino por parte de algunos miembros del órgano de gobierno, sino que también tratarán de obtener nuevos datos hasta ahora desconocidos de la propia Virgen de la Esperanza, a cuyo misterio de su autoría se sigue aferrando toda la Sevilla mariana. Se espera por el calado del día pese a lo escueto del orden del día compuesto por cuatro puntos una presencia masiva de hermanos, de ahí que la corporación haya previsto ampliar dicho acto a la parroquia de San Gil Abad y a las dependencias de la propia hermandad, siempre que sea necesario, con el fin de acomodar a todos los asistentes que busquen ser informados de la manera más clara y concisa posible acerca de todo lo ocurrido en lo que a priori iban a ser leves intervenciones y que acabaron convirtiéndose en la peor pesadilla de todos los macarenos. Una que de momento no conoce el final, pese a que la Esperanza fue trasladada al IAPH hace semanas en aras de ser sometida a unas pruebas diagnósticas cuyos resultados se conocerán precisamente ahora.

Con el fin de tener actualizado al minuto la situación del cabildo general extraordinario, la corporación de la madrugada ha instalado pantallas de televisión y altavoces en los espacios habilitados para el cabildo que han sido repartidos de la siguiente forma: seis pantallas han sido colocadas en la basílica, otras seis en la Parroquia de San Gil y en dos podrá seguirse el cabildo en el salón Esperanza Nuestra. Se podrá intervenir siempre y cuando el hermano lo haga en el interior de la basílica, y desde la hermandad recuerdan que está absolutamente prohibida la grabación de audios o vídeos, así como la toma de fotografías durante el desarrollo del cabildo, ya que ello supondría una vulneración del secreto de cabildo, tal como establece la normativa vigente.

No en vano cabe reseñar que la cita llega apenas unos meses antes de que concluya el mandato de Fernández Cabrero al frente de la corporación macarena, y a razón de toda la responsabilidad suscitada por la desastrosa restauración, también se recuerda que dimitió el teniente de hermano mayor, Eduardo Dávila Miura, quien tenía previsto presentarse liderando una candidatura en los próximos comicios macarenos. Una carta de renuncia la suya que llegó de forma posterior a las dimisiones del mayordomo y el prioste de la Virgen, que fueron los primeros en dar un paso al lado. Sí tienen confirmada su presencia como candidatos tanto José Luis Notario, consiliario segundo de la junta de Cabrero, como Fernando Fernández Cabezuelo, y hasta la fecha ambos se centran, al igual que la junta de gobierno saliente, en la misión de devolver a la Esperanza a su mayor esplendor.

El orden del día del cabildo general extraordinario que busca recuperar a la Macarena

1. Informe del hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero.

2. Informe–diagnóstico del estado de conservación de la Sagrada Imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena, elaborado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

3. Presentación y aprobación, si procede, de la propuesta de restauración de la Sagrada Imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena.

4. Ruegos y preguntas.