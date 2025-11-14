Luis Chamorro, candidato de las Aguas: «No contemplamos ninguna modificación en nuestra posición el Lunes Santo»

La hermandad de las Aguas celebrará cabildo general de elecciones este viernes 14 de noviembre en sus dependencias. Uno de los candidatos es Luis Chamorro García, maestro de educación especial y especialista en inteligencia emocional, hermano prácticamente desde nacimiento y nunca ha formado ... parte de la junta de gobierno de la hermandad. El candidato ha atendido a ABC de Sevilla en las horas previas a los comicios.

-¿Por qué se presenta a hermano mayor?

-Porque quiero abrir la hermandad a la participación del mayor número de hermanos, expandir la devoción por nuestros titulares y complementar los cultos con una amplia agenda de actividades culturales, formativas y lúdicas, que permita a los hermanos conocerse mejor y fortalecer el sentido de pertenencia.

-¿Cómo se han desarrollado las últimas semanas del proceso electoral?

Muy ilusionantes. Hemos dado a conocer lo que pretendemos construir en Las Aguas, transmitiendo una nueva manera de llegar a los hermanos y contando nuestra historia. Hemos enviado mensajes directos y claros a todos ellos. Ahora les toca pronunciarse. Si se decantan por nosotros, nos pondremos manos a la obra; si no somos los elegidos, estaremos igualmente a disposición de la hermandad.

-¿Considera que la existencia de tres candidaturas podría generar división una vez finalizado el proceso electoral?

-Es algo que, por nuestra parte, no tiene sentido. Hemos estado, estamos y estaremos siempre a disposición de lo que la hermandad nos pida. Es evidente que si presentamos una candidatura es porque proponemos una manera diferente de gestionar la hermandad, nada más. Si alguien interpreta esto como división, ese es un problema de quien lo piensa. Todos somos hermanos de las Aguas, y no importa a quién vote cada uno.

-¿Qué proyectos considera prioritarios su candidatura?

-Nuestra propuesta se centra en cuatro objetivos fundamentales. En primer lugar, abrir la capilla al culto diario, reforzando su función espiritual y comunitaria. En segundo lugar, conocer y poner en valor la opinión de los hermanos sobre todos los aspectos de la hermandad, fomentando la participación y el diálogo. En tercer lugar, promover una cadena de favores entre los hermanos, fortaleciendo los lazos y el sentido de fraternidad. Y, finalmente, engrandecer y honrar la estación de penitencia, consolidando su importancia en la vida de la hermandad.

-¿Considera que la apertura de las Atarazanas y su conversión en uno de los enclaves turísticos de la ciudad beneficiará a la hermandad?

-Dependerá de lo que decida la hermandad. Si la capilla permanece abierta con el horario actual, no se aprovechará mucho su potencial. En cambio, si la capilla abre en los mismos horarios que las Atarazanas, podrá servir como complemento a la oferta cultural del espacio histórico en el que nos encontramos. Indudablemente, nuestro proyecto incluye el vínculo con todas las instituciones vecinas de nuestro templo, entre las que, además de las Atarazanas, se encuentran el Teatro de la Maestranza, el Hospital de la Santa Caridad y las hermandades del barrio del Arenal.

-En caso de ser elegido, ¿se mantendrán los puestos de confianza dentro de la hermandad y la cofradía?

-Sí, así lo hemos anunciado. Cualquier cambio que pueda surgir debe provenir del seno de la propia hermandad y ser decidido por los propios hermanos.

-¿Cómo valora la situación del Lunes Santo? ¿Cree que la hermandad de las Aguas debería cambiar de posición o mantenerse en la actual?

-El Lunes Santo es una jornada en la que, de manera mayoritaria, las hermandades se muestran satisfechas. Es cierto que la querida hermandad del Museo ha manifestado, desde hace algunos años, disconformidad con su posición. Estar predispuestos al diálogo y a la concordia constituye el mejor punto de partida para cualquier negociación. Nosotros no contemplamos ninguna modificación respecto a nuestra posición.

-Un mensaje para los hermanos.

-El viernes 14 de noviembre es el día para elegir entre las opciones que nos presentamos a la junta de gobierno de Las Aguas. Nuestro proyecto es fresco, ilusionante y participativo. Estamos comprometidos y responsables con lo que nuestros hermanos nos encarguen. Queremos contar contigo, porque la hermandad es de todos. Queremos conocer tu opinión, porque nos importa. Te pido tu voto y te animo a acudir entre las 18.00 y las 22.00 a nuestra capilla. Queremos conocerte, porque deseamos construir el futuro contigo.