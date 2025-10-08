Suscríbete a
Se llama Daniel Sánchez, es abogado y lucha por sus vecinos del Polígono Sur: «La Esperanza aquí es un sueño hecho realidad»

Reportaje

Casos como el suyo, de prosperidad, realización y desarrollo, se cuentan por cientos en las distintas barriadas en las que estará la Virgen

Daniel Sánchez se rompe junto a su madre delante de la Esperanza a su paso por la calle Getsemaní
Daniel Sánchez se rompe junto a su madre delante de la Esperanza a su paso por la calle Getsemaní Javier Montiel / Artesacro
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Misiones como la suya se encuentran por doquier a lo largo y ancho del Polígono Sur, aunque a veces no tengan todo el interés mediático que deberían. Reportajes y entrevistas a personas tan honradas y trabajadoras como cualquier otro vecino de cualquier barrio de Sevilla, ... puesto que se ha formado y se ha dedicado profesionalmente a lo que estudió, y estuvo en busca de oportunidades como las perseguiría hoy cualquier sevillano. Daniel Sánchez es de toda la vida del barrio de La Oliva y se ha convertido con el paso de los años en un abogado multidisciplinar que cuenta con raíces trianeras por parte de su padre, otrora trabajador de los astilleros, sin dejar de ser un notable devoto de Nuestra Señora de la Esperanza.

