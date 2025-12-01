Suscríbete a
El libro 'Sevilla. Arte Sacro' reúne por primera vez la labor de todos los artesanos de la Semana Santa

Se trata de una nueva obra bilingüe de 288 páginas en castellano y en inglés con el objetivo de dar a conocer el oficio en el ámbito internacional

Imágenes de la nueva obra dedicada al arte sacro sevillano
Imágenes de la nueva obra dedicada al arte sacro sevillano ABC

El arte sacro sevillano está de moda. La puesta en valor de los oficios artesanos de la Semana Santa andaluza heredados durante siglos queda ahora de manifiesto en 'Sevilla. Arte Sacro', un nuevo libro escrito por el periodista especializado en arquitectura y diseño ... Txema Ybarra, con fotografías de Javier Callejas y producción artística a cargo de Ramón Vergara. Su objetivo es poner el foco sobre un trabajo en la sombra como es la labor de los artesanos responsables de dar brillo y luz a las cofradías hispalenses. Además de conservar y aplicar técnicas ancestrales con una inusitada pericia, son creadores de una estética sin igual marcada por el Barroco, su principal seña de identidad junto a la profusión de oro y plata tanto en los enseres litúrgicos como en los pasos procesionales.

