Laura Pérez Meléndez restaurará a los titulares del Carmen

Laura Pérez Meléndez será la encargada de restaurar al Señor de la Paz y a la Virgen del Carmen, una intervención que fue aprobada por los hermanos de la corporación en el cabildo general extraordinario celebrado el pasado 7 de noviembre, y cuyo acuerdo ... fue ratificado por la autoridad eclesiástica el 24 de noviembre.

Por una parte, la intervención que se llevará a cabo en la Virgen del Carmen, cuya estructura se encuentra en buen estado de conservación según las pruebas realizadas, «consistirá en una limpieza superficial; el sellado de grietas; la fijación de estratos que presenten levantamientos o riesgo de desprendimiento; la eliminación controlada de repintes; la reintegración cromática en las zonas necesarias (principalmente en el cabello, la frente y el cuello); y la limpieza de las lágrimas de cristal», apunta la hermandad.

La imagen titular del Carmen, quien da nombre a esta hermandad, va a ser retirada del culto tras la finalización de sus cultos y estará retirada del culto durante un plazo de cuatro meses, estando prevista su vuelta para mediados de la Cuaresma de 2026.

Por otro lado, el Señor de la Paz, quien será intervenido tras la Semana Santa de 2026, «se procederá a una limpieza superficial, fijación de estratos que presentan levantamientos o en peligro de desprendimiento y la eliminación de repintes puntuales, con reintegración cromática en puntos muy localizados», señalan desde la corporación.

Asimismo, otras de las labores a acometer es el arreglo de la peana «para garantizar la estabilidad de la talla y mejorar la seguridad en su manipulación y exposición con una nueva base en madera de cedro real, asegurando la correcta fijación de la Imagen y se ejecutarán unos nuevos brazos articulados con mayor funcionalidad que los actuales».