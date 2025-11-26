Suscríbete a
Última hora
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

semana santa de sevilla 2026

El Jueves Santo votará que la Exaltación sea la cuarta del día

El Consejo y las siete hermandades de la jornada definirán el orden definitivo en una reunión a mediados de diciembre

El misterio de la Exaltación saliendo desde Santa Catalina
El misterio de la Exaltación saliendo desde Santa Catalina manuel gómez
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

El Jueves Santo tendrá un nuevo orden para la Semana Santa de Sevilla de 2026, quedando de la siguiente manera: Los Negritos, las Cigarreras, Montesión, la Exaltación, la Quinta Angustia, el Valle y Pasión. Así está establecido a falta de la aprobación ... definitiva por parte del Consejo de Cofradías y las siete corporaciones de la jornada, en una reunión que se celebrará en los próximos días.

