El Jueves Santo votará que la Exaltación sea la cuarta del día

El Jueves Santo tendrá un nuevo orden para la Semana Santa de Sevilla de 2026, quedando de la siguiente manera: Los Negritos, las Cigarreras, Montesión, la Exaltación, la Quinta Angustia, el Valle y Pasión. Así está establecido a falta de la aprobación ... definitiva por parte del Consejo de Cofradías y las siete corporaciones de la jornada, en una reunión que se celebrará en los próximos días.

Se trata de una propuesta que busca el menor número de retrasos durante la jornada y no afectar al horario de la Madrugada, cuya posible modificación —con la idea de adelantarla— se plantea en una de las más complicadas de la Semana Santa. Otra cuestión es que otorgará al Jueves Santo más tiempo de cara a repartirlos entre las siete hermandades.

La clave del nuevo plan está en el retraso en la nómina de la cofradía de la Exaltación, que pasará a ser la cuarta, lo cual evitará el parón de la hermandad antes de subir la Cuesta del Rosario, en Álvarez Quintero y facilitará que Pasión pueda salir con total normalidad desde la Colegial del Salvador. Hay que tener en cuenta que está descartado su paso por la estrechez de la calle Francos al no caber el paso de misterio. Con esta modificación, la corporación de Santa Catalina pasaría de la segunda a la cuarta posición del día, lo que retrasaría su salida hasta las 17.00 horas.

Además, este cambio en el orden del Jueves Santo generará, si se aprueba definitivamente, un mayor intervalo de tiempo entre la salida de las Cigarreras y la de la Exaltación, dos corporaciones que por segundo año consecutivo harán estación de penitencia desde la misma zona.

Esto hará que las Cigarreras inicie la estación de penitencia a una hora más temprana y que adelante su entrada en los Terceros. En 2025, al salir de otra sede, la cofradía tuvo un recorrido más largo de lo habitual, transitando por Santa Catalina, Almirante Apodaca, San Pedro, Imagen, Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, Plaza del Duque y la carrera oficial; y realizó la vuelta por la Plaza del Triunfo, Miguel Mañara, Contratación, San Gregorio, Puerta Jerez, San Fernando, Jardines de Murillo, Cano y Cueto, Santa María la Blanca, San José, Plaza de Nuestro Padre Jesús de la Salud, Plaza Ramón Ybarra Llosent, Muñoz y Pabón, Cabeza del Rey Don Pedro, Candilejo, Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel, Bustos Tavera, Plaza de los Terceros y Sol, realizando la entrada del palio a las 00:35 horas.

En lo que respecta a Montesión, la cofradía ocupará la tercera posición, adelantando así un puesto en la nómina del día. Esto permitirá que la hermandad vuelva en la ida a su itinerario habitual, es decir, pasando por la estrechez de Francos, la Cuesta del Rosario, adentrándose en la plaza de Jesús de la Pasión y continuando por Puente y Pellón para salir a la Encarnación.

Las restantes hermandades de la jornada —Los Negritos, la Quinta Angustia, el Valle y Pasión— mantendrían su puesto en el Jueves Santo, un día que registró un importante retraso tanto en el inicio como en el final de la carrera oficial en este 2025.

Modificaciones en el Jueves Santo

El Jueves Santo de 2023 tuvo una modificación al completo con la finalidad de lograr la alternancia perfecta de las cofradías al salir de la Catedral. La nueva nómina quedó así: los Negritos, las Cigarreras, la Exaltación, el Valle, Montesión, la Quinta Angustia y Pasión.

Las Cigarreras y la Exaltación permutaron, igual que lo hizo Montesión con la Quinta Angustia, adelantando de esta manera al Valle en dos posiciones. Este cambio produjo que el Valle tuviera que regresar por el Postigo y el Arenal hasta la Plaza Nueva, desde donde tomó su itinerario habitual hasta su templo por Tetuán, Rioja, Cerrajería, Cuna y Laraña. Esto hizo que la Exaltación modificara el recorrido de ida.

Este orden se mantuvo un año porque en 2024 regresaría al habitual: Los Negritos, Exaltación, las Cigarreras, Montesión, la Quinta Angustia, el Valle y Pasión, contando con modificaciones de varios recorridos.

Montesión amplió el regreso a su capilla en una parte, y el Valle modificó la ida por San Miguel, Jesús del Gran Poder y Plaza del Duque con tal de no formar tapón con Pasión, y la cofradía volvió a la Anunciación por el Salvador, Cuna y Laraña. En 2025, todo esto se mantuvo, con la única modificación del itinerario de las Cigarreras que hizo estación de penitencia desde los Terceros.