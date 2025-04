Jueves Santo de mantilla, tabaco y oro real

Pegatinas de letras blancas sobre fondo morado de Pasión y moñitas en las solapas de los trajes y vestidos, las divisas sagradas de esos itinerarios de las mañanas del amor fraterno. Era Jueves Santo en la ciudad de los cielos tangibles. Lo decía el ... rito, las mantillas, el negro que ahondaba en la luz profunda del día grande. Parejas enlazadas de los brazos, consolidando una de las etapas predilectas del querer para los que nacen en este rincón de Dios. Noviazgos jóvenes inmortalizaban el debut con un sinfín de fotos que acabarían en los muros de Instagram. Matrimonios lentos y curtidos caminaban con parsimonia y elegancia, como si con los pasos cortos rescataran otras mañanas, esas que descansan sobre las estanterías del salón sobre el pañito de ganchillo blanco.

Podría parecer que era un Jueves (de esos que se escriben con mayúsculas) canónico, pero, en su plenitud, venía preñado de singularidades, quiebros de la Historia que hicieron del 17 de abril del 2025 una jornada que permanecerá en los anales de la memoria de nuestra Semana Santa. El día en el que la Hermandad de Las Cigarreras volvió a salir, tras 121 años, de la Iglesia de Los Terceros, regalándonos placas de otro siglo. La fecha en la que la Reina Doña Sofía quiso estar en la Iglesia de la Magdalena para presenciar desde dentro la salida de la Hermandad de la Quinta Angustia, y luego visitar varios templos de las cofradías de la Madrugá.

Pero antes de que nos asaltara lo inédito, la tarde comenzó con una novedad más cercana, aunque no por ello menos importante. Residía en una atmósfera tímida, pero confiable. Por primera vez desde el Domingo de Ramos no había ni miedo, ni ansiedad, ni ningún tipo de riesgo lejano acechando el ánimo del cofrade. Las probabilidades y los partes se mostraban tajantes. Lo único que comparecía era un bochorno sofocante que tenía petrificado al aire a las puertas de la Capilla de Los Ángeles, el mismo que hizo que a eso del mediodía, cuando expiraba la Cuaresma, una señora se desmayase momentáneamente a las puertas de Becerrita.

Emprendieron rumbo antes de tiempo los nazarenos de Los Negritos con una celeridad asombrosa, eléctrica, igual que si quisieran partir la humedad que hacía que la gente se abanicara con unos programas de mano que ya se abrían por una mitad postrera. De la calle Recaredo salió el Cristo de la Fundación con el sonido de Capilla Musical Ars Sacra y Voces Graves de Profundis, para pararse frente a la estatua de Antonio Machín, a saludar a la representación de la vecina Hermandad de San Roque. Lo mismo hizo la Virgen de los Ángeles, que en el preciso momento que puso su palio en la calle se cruzó con un avión que venía cogiendo altura.

De la Plaza Carmen Benítez a la Parroquia de Santa Catalina, de donde estaba comenzando a ponerse en marcha el cortejo de La Exaltación, apenas hay 650 metros, que todos los presentes recorrimos de manera ordenada. Entre Santa Catalina y los Terceros, flamante residencia de Las Cigarreras, únicamente hay dos zancadas. Por lo que todo estaba concentrado en un suspiro. La tarde latía eufórica en un puñado de calles del Casco Histórico en las que confluían la pasión de un pueblo entregado a sus devociones.

No en vano, y dadas las circunstancias, hubo un enclave en el que se reunió la mayoría del público. En la cómoda amplitud de La Encarnación se apostó un gentío consciente de que la espera valdría la pena, pues vendría una cofradía detrás de otra. Las escaleras del Metrosol Parasol, Las Setas para entendernos, en las que arriba descansa un letrero que reza 'I love Sevilla', se habían convertido en butacas de un anfiteatro callejero en las que el sol empezaba a castigar con fuerza. La calle Laraña había mutado en una especie de Carrera Oficial improvisada y momentánea por la que, además de pasar La Exaltación y Las Cigarreras, también se viviría la apertura de puertas de La Iglesia de la Anunciación para dar comienzo a la estación de penitencia de El Valle.

En la puerta de la Facultad de Bellas Artes, los costaleros de La Exaltación formaban un corrillo antes de un relevo. Conformaban una imagen costumbrista, de esas que abundan en la maravillosa monotonía de esta semana, que se realzaba con el humo del tabaco, los tatuajes talegueros, las chaquetas Adidas vintage anudadas a la cintura, los besitos en las mejillas para saludarse que bien podrían haberse escuchado desde el McDonalds de La Campana. Al lado de ellos, un chaval al que le faltaba una paleta estaba agazapado a una señal de tráfico, cual pirata abrazado al mástil de su barco, terminando de componer un lienzo perfecto.

Mientras pasó el misterio de 'Los Caballos' y un padre con su bebé en brazos daba botecitos al mismo tiempo que relinchaba al oído de su retoño, afanado en señalar a los corceles, en la calle Sol el presente driblaba hacia atrás para coger de las solapas al pasado y colorearlo de actualidad. Fotógrafos retrataban cada símbolo y estandarte del cortejo que salía por el dintel para inmortalizar ese momento que no se vivía desde 1904, la última vez que Las Cigarreras cruzó ese umbral para recorrer Sevilla. Del blanco y negro a lo digital.

Fueron muchos los momentos extraordinarios que se vivieron ayer alrededor del que fue el principal atractivo del Jueves Santo. Desde ese éxodo que se presenció al mediodía desde Los Remedios, barrio donde la Hermandad ha echado raíces, a través de un Puente de San Telmo que se tiñó de morado, hasta el innumerable catálogo de insólitas estampas, como esa de la Cruz de Guía de Las Cigarreras frente a la Virgen de las Lágrimas o aquella en la que al enfilar San Fernando regresó por un momento al Rectorado, la otra antigua Fábrica de Tabaco, en la que habitó hasta el año 1965. Hubo un tipo que, después de que el misterio se despidiese camino de los Jardines de Murillo, le espetó muy serio a su acompañante, un hombre muy repeinado con su Barbour y su pinganillo reglamentario en una oreja con la radio prendida, lo siguiente: «¿Se puede decir entonces que Las Cigarreras se ha ido a por tabaco?». El otro, queriendo hacer como el que no lo había escuchado, miró a su alrededor para ver si alguien más se había enterado de la ocurrencia y luego, mordiéndose el labio y negando con la cabeza, le dijo a su colega: «¿Tú eres tonto o qué?»

Terminaba la Virgen del Rosario de Montesión de juguetear con los naranjos de la calle Feria y la de la Victoria, aquella que presidió Don Alfonso XIII, de transitar por Imagen cuando, precisamente, trascendía que la madre del Rey Felipe VI, Doña Sofía, estaba dentro de La Magdalena para vivir como se mueve ese péndulo divino que talló Pedro Roldán, ese oscilante hijo de Dios que mueve las mareas de esta ciudad ante la atenta mirada de la Virgen de La Quinta Angustia. Era un secreto a voces que vendría a Sevilla, pero desde Casa Real no paraban de repetir que se trataba de una visita privada, sin agenda oficial. Lo cierto es que, posteriormente, la Reina Honorífica se prodigó por distintos templos de la ciudad, como el Santuario del Señor de la Salud de Los Gitanos, donde coincidió con el Bando de los Armaos de La Esperanza Macarena, que realizaban la tradicional visita que precede a todas las Madrugás, o en la Capilla de Los Marineros en esa calle Pureza que, como ya es costumbre, se encontraba abarrotada a las afueras de un público inexorable que aguardaba a que la noche se rompiera en eternidad.

Pero, como cada Jueves Santo, antes de que la oscuridad se hiciera promesa de amaneceres eternos, vino a estrenarla ese Señor que vive en el Salvador, el que hace de la quietud un arrebato y de la solemnidad una aspiración inalcanzable para aquel que lo tiene delante y es capaz de articular palabra. Hay silencios que matan y silencios en los que uno podría quedarse a vivir toda la vida. Pasa cuando te alcanza con ese oasis de plata un escalofrío de civilización, de trascendencia. Calentaban las horas del soñar despierto, y el nazareno distinguido y cabal por el que suspira La Giralda andaba enmudeciendo las calles de una ciudad presa de su destino. Mañana, que ya es hoy, nada volverá a ser lo mismo. Ese es nuestro porvenir, nuestra historia, nuestro sino. De este jueves a este viernes hay varias vidas, queridos amigos.

Las hermandades del día Los Negritos: La Virgen de los Ángeles acometió un emotivo homenaje en La Campana a la Hermandad de La Redención con la marcha 'Coronación de Rocío'.

La Exaltación: Año de estreno de Rosario de Cádiz detrás del Cristo de la Exaltación después de no haber podido procesionar el pasado año a causa de la lluvia.

Las Cigarreras: Todo su recorrido estuvo acompañado por el halo de lo extraordinario tras regresar a la Iglesia de los Terceros, de la que se marcharon en 1904.

Montesión: Dejaron una imagen curiosa y añeja al abrir el cortejo con dos hermanos que portaban bolsones de terciopelo azul simulando a los limosneros de antaño para simbolizar la importancia de la caridad.

La Quinta Angustia: La Virgen estrenó un manto de color morado diseñado por Javier Sánchez de los Reyes y bordado en el Taller Artesanía Santa Bárbara.

El Valle: Regresó a su recorrido original, dejándonos momentos para el recuerdo como su paso por la Cuesta del Bacalao.

Pasión: El Señor de Pasión estrenó cruz en madera de cedro canadiense, obra de Enrique Gonzálvez.

El cocinero de la Alfalfa

Qué complicado es tener las cosas tan cerca y no poder disfrutarlas, escuchar y no ver, saberse en el epicentro de la pasión, observar como todo se suspende, y solo otear siluetas de espaldas. Eso debió pensar aquel trabajador del Bar La Trastienda, en la Alfalfa, que ayer se hizo viral en las redes sociales al colgar de la ventana del establecimiento dos carteles, uno blanco y otro naranja, de su puño y letra que decían así: «No ponerse aquí, que no veo los pasos» y «Por favor, cuando esté pasando el paso, agacharse. Y avisen de que viene. Firmado: El cocinero. Gracias.» Ole él, el arte y todos esos bares que son refugio.