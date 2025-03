Jóvenes devotos de Valme se estrenan en Sevilla con su participación en la procesión Magna del 8 de diciembre

Están nerviosos, ilusionados, contentos y emocionados por tener la suerte de poder participar en la procesión Magna de Sevilla, la de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, en el cortejo que acompaña a la Virgen de Valme.

Son jóvenes que tendrán el privilegio de ser parte integrante de esta salida procesional de la Protectora de Dos Hermanas por Sevilla y que contribuirán a engrandecer, aún más si cabe, el recorrido de la imagen a la que profesan una gran devoción por las calles de la capital hispalense.

Cada uno ocupa un lugar, tiene una misión, pero llevan a gala su Fe en Valme que han heredado de sus padres, abuelos y de su familia en general. Son jóvenes comprometidos y que están viviendo unos días previos intensos que culminarán con la extraordinaria procesión.

Acólitos y pertiguero

Ángela Romero Ramírez tiene 16 años. Acude al Sagrario a ver a la Virgen muy a menudo,. Además de a sus cultos y participa de la romería, desde su nacimiento, con su familia y amigos. En Sevilla portará un cirial. Explica que «la presencia de la Virgen de Valme en mi familia y en mi hogar tiene un significado muy especial y es muy importante. He nacido y he crecido rodeada de una devoción profunda y sincera. Así, decidí participar en la procesión porque va a ser un día lleno de emoción, transcendencia y belleza tanto para la hermandad como para Sevilla en general. No quería perderme este momento y experiencia única y qué mejor manera que vivirlo a su lado, acompañándola desde dentro, desde el corazón».

La tradición y devoción a la Virgen de Valme en la familia de Víctor Palma Rodríguez viene de varias generaciones. Su abuela materna, Pepa Arillo, popularmente conocida como 'Chaparreja', ya nació siendo devota gracias a sus antepasados y ella ha servido de hilo conductor para continúe la saga de devotos, hasta llegar a sus nietos, María, Miguel y Víctor. El joven se muestra «muy contento al poder salir con la Virgen desde la Catedral de Sevilla. Me hace mucha ilusión ya que Valme es una devoción muy presente en mi vida y es un orgullo poder estar en el Cuerpo de acólitos. Así, podemos decir que seré el representante de mi familia junto a Ella, sentiré que estoy allí por ellos, por lo que me han inculcado desde pequeño, en este momento tan importante, que igual no vuelvo a vivir nunca».

El corazón de Pablo Madroñal Sotomayor se reblandece cuando habla de Valme ya que supone para él un cúmulo de sentimientos y emociones. Considera que «acompañar a la Virgen en este momento tan grande y extraordinario es una inmensa suerte y me hace sentir muy afortunado, algo que compartiré con todos los nazarenos que vayan a ver a nuestra Protectora. Sin duda alguna va ser una oportunidad extraordinaria para poder volver a sentir esa esencia del tercer domingo de octubre donde Ella sale a las calles y está con su pueblo, pero en mi mente somos Ella y yo». «Estoy seguro que va a ser un día muy importante para mí, ya que Valme es el impulso que me mueve y el refugio que busco cuando siento que todo se tambalea. El domingo, la Virgen deja la intimidad del Sagrario, que tanto me gusta, y saldrá a la calle, donde podré recordar en su mirada y eterna sonrisa a quienes ya no están conmigo, pero que claramente están junto a Ella».

El pertiguero de la procesión a su vez es el cartelista de la procesión: Luis Blanca Romero. Como cuenta, desde pequeño ha profesado gran devoción a la Virgen y «siempre ha sido Aquella a la que me encomiendo en los momentos complicados y a la que acudo a agradecer tantas gracias recibidas. En este bendito año tan especial, y a tener la gracia de ejercer el puesto de pertiguero en el triduo y en la procesión de clausura».

Además, considera que ha sido una «suerte ser elegido por la hermandad para ilustrar la ilusión de la ciudad por acompañar a su Protectora y hacernos eco de su histórica devoción en su participación en la procesión del día 8 de diciembre». «2024 se me ha presentado como un regalo con broche de oro que quedará en mi recuerdo por el resto de mi vida. Agradecido por siempre a mi hermandad de Valme y a la Santísima Virgen».

Componentes de la Banda de Música de Dos Hermanas Santa Ana que tocarán por primera vez en Sevilla y con Valme V.J.

Costalero y músicos

Francisco Jesus Hornero Cabezas tiene 19 años y es el costalero más joven que llevará a Valme en la procesión Magna. Muy cofrade por tradición familiar vive cerca de la Virgen todo lo que La rodea. El hecho de ir bajo su paso en este momento crucial para la historia lo califica como «un sueño, llevar a Valme en Sevilla y estar con las grandes hermandades de la capital. Me presenté a la 'igualá' y pude entrar así que esta oportunidad es para mí un regalo. Me estreno con el costal y en esta procesión tan importante, con mi Virgen de Valme». «Y aunque soy joven y me queda mucho que aprender estoy rodeado de grandes costaleros», apostilla.

Y de debajo del paso, a detrás. La Banda de Música de Dos Hermanas Santa Ana lleva dos músicos que saldrán por primera vez en Sevilla. Carlos Reina Gonzalez es corneta y de La Roda de Andalucía. Según declara a ABC, «este será un acontecimiento inolvidable y estoy deseando que llegue el día 8. Llevo dedicado a la música más de 30 años y voy a tener el privilegio de tocar en Sevilla, con Santa Ana y acompañando a la Virgen de Valme. Es un orgullo que voy a vivir con mis compañeros». También, Irene Gallego Montero es nazarena, toca el saxofón y vivirá su debú en Sevilla tras la Virgen de Valme, algo que define como un momento «inolvidable sin ninguna duda y todo el recorrido quedará grabado en mi memoria». Además, ser la primera vez que toca en Sevilla será algo único «ya no solo por el prestigio del evento si no por el sentimiento que guardo a Nuestra Señora de Valme. Y a la par, tengo los nervios a flor de piel porque es un reto y una responsabilidad enorme. Daré lo mejor de mí. Y creo que todo esto ha sido posible gracias a Ella y agradezco que me haya concedido este honor».

De padres a hijos

Rafael López Márquez irá con su hijo Rafa con cirio en la procesión. Explica que «en nuestra familia la Virgen de Valme está cerca de nosotros y nosotros cerca de Ella. La madre de Rafa –que se llama Valme–, y yo hemos transmitido esta devoción tan íntima y singular a nuestro hijo, pero creo que ha sido como algo natural o cotidiano, no impuesto. Rafa aprendió a hablar y una de sus primeras canciones que aprendió fue el himno de la Virgen de Valme, o esa sevillana de la «Carreta Blanca» que tanto escuchaba por casa. Acompañamos a la Protectora en todo momento, sosteniendo el farol de la Sabatina de un sábado cualquiera o los actos y cultos que se celebren en su honor: que podamos mirarla y que Ella nos mire». Este año formarán parte del cortejo y se unen primos y tíos. «Como padre, me alegra saber que mantenemos viva una llama que viene desde muy lejos, en esa memoria, a la vez, de nuestros padres o abuelos, que encontraron en la figura de la Santísima Virgen de Valme esperanza y consuelo en todos los momentos de la vida», matiza.

Autoridad civil y eclesiástica

La autoridad política municipal no está al margen de la celebración. Así, el alcalde de la localidad, Paco Rodríguez, también está viviendo este evento de forma especial y señala que «la participación de la Virgen de Valme en la que popularmente se conoce como la 'Magna' de Sevilla es otro hito importante para la hermandad y para la ciudad de Dos Hermanas, Y digo bien otro porque el año pasado presidió una salida extraordinaria desde la Catedral. Las señas de identidad de nuestra ciudad se basan en el conjunto de sus tradiciones, y en ellas, la Virgen de Valme ocupa un papel fundamental. Como alcalde, siento una inmensa satisfacción de que la Protectora de Dos Hermanas forme parte de este importante acontecimiento por el que muchísimas personas disfrutarán de lo que integra nuestra esencia más profunda. Sin duda, Valme será de nuevo, una gran embajadora de nuestra ciudad».

Asimismo, el director espiritual de la Corporación, Manuel Sánchez de Heredia, expone que «vivimos una jornada histórica en 2023. Gracias al Valimiento de la Virgen María logró aquella hazaña San Fernando, de reconquistar Sevilla. Nos emocionamos con aquellas imágenes del recorrido, que embriagaron nuestro corazón e impresionaron nuestras retinas. Ahora otro acontecimiento histórico nos vuelve a llevar al corazón de nuestra Archidiócesis: dar gracias a Dios por la labor y servicio que presta la religiosidad popular y las Hermandades, en todo el mundo que se encontrarán en este II Congreso Internacional de Sevilla, en favor de la evangelización en un mundo cada vez más alejado del Evangelio». El sacerdote hace la siguiente reflexión: «si la Virgen dio su Valimiento al Santo Rey, entonces, para conquistar Sevilla, ¿cómo no dará, ahora, a todas las hermandades y expresiones de la religiosidad popular, su ayuda para conquistar corazones para Cristo? Por eso, todos los que, de algún modo, participen en este Congreso, sean miembros de una Hermandad o Cofradía o expresen su fe en la piedad popular, no dejen de pedir a su paso «Váleme, Señora»».