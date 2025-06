José Ramón Losada, candidato a hermano mayor en la Soledad de San Buenaventura: «En 2027 estrenaremos los candelabros y las maniguetas del paso»

Sevilla anda presa de todo lo que ocurra los dos ojos que hoy por hoy son más pena que gracia en San Gil, pero hay muchos comicios esta semana que son cruciales para el presente y todo lo que tenga que venir de muchas ... de sus hermandades. Entre ellas se encuentra la de la Soledad de San Buenaventura, ubicada en la calle Carlos Cañal del Casco Antiguo, que celebra este jueves a partir de las 19.30 de la tarde los comicios con la única candidatura presentada de José Ramón Losada, hermano mayor desde 2021 que ahora da por concluida su candidatura y aspira ahora a la reelección con varios objetivos en la mente: mantener la gran relación con la fraternidad del convento, seguir mejorando el paso de la Virgen, del que avanza nuevos detalles, y la construcción de una futura casa hermandad que permita seguir haciendo crecer a la corporación. ¿Un debe hoy día? Rescatar a la juventud que se perdió tras la pandemia, pero siempre como él declara: desde el trabajo y el cariño.

- Permítame que la primera más que una pregunta sea una oración compartida: falleció el pasado martes doña Concha García Gordillo, camarera que fue del Santísimo Cristo de la Salvación de San Buenaventura.

- Fue camarera de honor y hermana de honor. Conchita fue esposa de un hermano mayor que tuvimos en los 70, Francisco Yoldi. Y esta familia siempre ha estado muy decidida con el tema del Cristo. Ella venía siempre con su estuche de carey con sus pinceles a quitarle el polvo al Crucificado. Conchita ha sido madre y abuela, muy atenta a la hermandad.

- Manda la actualidad y quiero aprovechar lo ocurrido con la Macarena para recordar las restauraciones que en su día fueron acometidas en 2013 sobre la Soledad de San Buenaventura por Pedro Manzano. ¿Qué diagnóstico hicieron entonces?

- Se retiró del culto dos meses y creo que quedó fantástica. La Virgen tenía una acumulación de suciedad en el rostro y Pedro Manzano es garantía. La hermandad hizo lo que tenía que hacer en su momento. Tenía un ataque de xilófago y estaba invadida de insectos por las humedades del templo.

- Hay quien reclama que el Cristo de la Salvación podría procesionar algún Viernes Santo, pero no siempre ha habido quórum total. ¿A qué se debe?

- La Sevilla cofrade está dividida. Tengo hermanos que me dicen que la hermandad está más que rematada y que no aportaría nada, eso lo he escuchado de muchísimos. Luego hay otros que dirían que no. Esa sensibilidad la hubo en los 70 con un grupo joven fuerte. Se insistía pero siempre nos chocábamos con la fraternidad, que no quería un segundo paso en la iglesia.

- Se cierra su primer mandato y su única candidatura a hermano mayor respalda sin duda la unidad que reina dentro de la hermandad. A ello apelaba especialmente en el boletín. ¿Cómo de importante es tener a todos integrados en una sociedad que se vanagloria de estar tan dividida?

- Está feo que lo diga, pero como la he vivido en los 80 y 90, gracias a Dios la hermandad vive un momento muy dulce. Hay una serenidad y una paz institucional magnífica, pero no siempre ha sido así. Las hermandades cuando nos creemos que todo está bien, llegan las adversidades y los egos entran por la puerta. Es como me ha dicho un hermano mayor: aquí unos tiran del carro y otros deben empujar de él. A las hermandades se va a dar.

- ¿Qué grandes objetivos tenía planteados en 2021 y ha visto cumplidos cuatro años después con su junta de gobierno?

- Ha habido una demanda grandísima por rematar el paso. Nos pusimos en las manos de Sánchez de los Reyes, que esperaba la llamada de la hermandad. «No sabes la alegría que me da, por la hermandad y el paso que es», me dijo el proyectista. Se empezó el proyecto, se aprobó y poco a poco hemos recuperado las guirnaldas de los respiraderos que estaban en un cajón, diseñadas por García Armenta y rematadas por Guzmán Bejarano. Gracias a un tallista de Lebrija, José Luis Elena, hemos podido incorporar los respiraderos.

«Para el paso de la Soledad de San Buenaventura hemos recuperado las guirnaldas de los respiraderos, que estaban en un cajón, diseñadas por García Armenta y rematadas por Guzmán Bejarano» José Ramón Losada Hermano mayor y candidato a la reelección en la Soledad de San Buenaventura

- La Virgen de la Soledad, que ya de por sí es alta, ahora está más cerca del cielo sevillano.

- Se ha elevado diez centímetros, siendo como es una de las más altas de Sevilla. Cuando la veías en el paso no tenías la sensación de verla tan alta y ahora sí. Antes parecía enterrada y ahora la Virgen se sale. No queríamos tocar los candelabros y sí subir a la Virgen.

-¿Los nuevos candelabros laterales y maniguetas, obra de Sánchez de los Reyes, podrían llegar al Viernes Santo de 2026?

- Si Dios quiere, en 2027 los estrenaremos con toda la orfebrería. A los hermanos les dejamos muy claro que no les tocaríamos el bolsillo con el paso. Esto es un proyecto de hermandad. Lo que sí era urgente era el retablo cerámico de la fachada, que estaba que se caía. Nos pusimos manos a la obra. Hablamos de uno de los mejores retablos cerámicos de la ciudad, dicho siempre por especialistas.

- Le leía también entre líneas que no quiere que la hermandad sea sometida a un cambio arbitrario en el mismo día. ¿Tiene constancia de que haya movimientos que apunten a algún sentido?

- Ninguno. Entre otras cosas, las siete hermandades nos comprometemos en cumplir horarios. Es de las jornadas que menos problemas da. Quizá con el Sábado Santo, ahí los retrasos son anecdóticos. No se ha planteado desde que yo soy hermano mayor de que haya un cambio de orden. Además estamos limitados al estar en casa de los padres franciscanos, que tienen unos oficios.

- ¿Cómo definiría la relación que mantienen con la fraternidad en el convento?

- Hemos pasado por muchas etapas, pero no estamos frente a la fraternidad, sino con ellos, porque formamos parte de la familia franciscana, como la orden tercera, las hermandades franciscanas... ¿Que hay que pedir permiso para todo lo que tengamos que hacer? Por supuestísimo, allí hay una vida conventual y tenemos que respetarla.

La Soledad de San Buenaventura, este Viernes Santo de 2025 Raúl Doblado / ABC

- Cumplieron 175 años el pasado 2024 en la sede canónica, donde se forjaron como cofradía y adquirieron a la dolorosa. ¿Qué tiene la identidad franciscana que es tan diferente al resto de corporaciones?

- La hermandad supura el espíritu seráfico. Una con perfil bajo y deliberadamente queremos mantenerlo. No queremos ser nada que no nos corresponda. Pequeña, cercana y que hagamos las cosas sin hacer mucho ruido.

- El archivo ha sido otra de sus grandes pasiones este año. ¿Somos conscientes de lo relevante que es que lo que trascendió un día permanezca para generaciones venideras?

- El trabajo que ha hecho el equipo de archivo mañana, tarde y noche en agosto, clasificando, reordenando... Ha sido una inversión fuerte y ahora toca el escaneo de una hermandad muy delicada que se acerca peligrosamente a los 400 años para ponerla a disposición de quienes quieran estudiar a nuestra hermandad.

-¿Y ese proyecto de nueva casa hermandad? ¿Han podido buscar algo?

- Se ha quedado pequeña la nuestra. Hay que buscar una, hay que abrir ese debate porque las diputaciones de la hermandad se solapan y no trabajan el mismo día porque no hay espacio. Limita mucho eso el trabajo de la hermandad. Es otra de las cosas que queremos.

- ¿Por qué deben confiar en su figura para gobernar en los próximos cuatro años?

- A mí lo de los programas como si fuéramos políticos, no lo veo. Los hermanos ven que una junta tiene que trabajar. Es lo que hay que hacer: trabajar. Tengo unas relaciones magníficas con el hermano mayor de la Soledad de San Lorenzo, José Rodríguez, que me dice: 'Mira, la fórmula es fácil y sencilla: trabajo y cariño. Cariño y trabajo'. Y eso la gente lo percibe. Quiero recuperar al grupo joven, que no sé que ha pasado. Hubo una diáspora tras la pandemia, se ha cumplido un ciclo y hay que empezar de cero con otros.