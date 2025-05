José Manuel Tristán, director de Tejera: «Estoy en contra de las marchas de moda porque, salvo excepciones, son de poca calidad»

José Manuel Tristán preside y dirige la banda de música Maestro Tejera, una de las más señeras y emblemáticas de la Semana Santa de Sevilla. La formación se caracteriza por acompañar con repertorios muy escogidos a varios de los pasos de palio más clásicos de ... la capital hispalense. Ahora, en plena temporada taurina en la Maestranza, Tristán atiende a ABC para hacer balance sobre la pasada Semana Santa e ir perfilando algunos de los próximos compromisos de la banda.

—La Semana Santa fue prácticamente plena. ¿Cuál es el balance que hace de la misma al frente de la banda de Tejera?

—Estoy muy contento. El más exigente y crítico con mi banda soy yo, porque siempre me parece que podemos dar más. Pero realmente estoy súper satisfecho con esta Semana Santa pasada porque, aparte de las marchas clásicas, típicas y tópicas que tocamos y que voy a seguir tocando porque son imprescindibles, he podido añadir otras pese a que mis hermandades son muy clásicas y cuesta trabajo ampliar el repertorio porque quieren lo que quieren. Los repertorios de la banda los manejo yo. Si hay marchas que yo no considero que las tengo que tocar, no las toco. Yo no toco la inmensa mayoría de las que tocan otras bandas. Respeto a quien las toca, pero yo personalmente estoy en contra de las marchas de moda, porque, salvo contadas excepciones, son marchas de poca calidad. Yo busco darles a mis palios calidad. Dentro de eso, las Penas tiene un repertorio; Santa Cruz, otro; el Valle, otro... Cada uno tiene sus características, e intentamos hacer cosas diferentes. Este año creo que ha sido un ejemplo de eso.

—¿Qué novedades se han podido escuchar en esta Semana Santa en la que salieron todas sus cofradías salvo las Penas?

Así, que recuerde, ha habido marchas que no he tocado en mi vida y que este año se han tocado, como 'Saetas', de Borrego y 'El Refugio', de Vidriet. Otras que hemos incluido recientemente, como 'Subida al Calvario' y 'Salvación', de David Hurtado; 'Virgen de la Piedad', de Mas Quiles, que no la habíamos tocado desde hace muchísimo tiempo; 'Piedad', de Juarranz; ha vuelto 'Sine labe concepta', de Moreno Pozo, al Valle... Entre las marchas más clásicas hemos metido esta serie de cosas diferentes aparte de las que a mí más me gustan, como 'Desamparo' o 'Cristo de la Expiración', de Beigbeder. Porque una marcha la toque todo el mundo, yo no la toco. Un ejemplo: 'El Mayor Dolor', de Daniel Albarrán. Una gran marcha que ha montado todo el mundo, pero que nosotros tocaremos cuando llegue el momento. No me dejo llevar por las modas. Intento hacer un filtro de calidad en lo que tocamos, porque estamos auténticamente bombardeados. Es tremenda la cantidad de composiciones que hay. Yo paro, recupero marchas antiguas, como 'Mektub', en sus cien años, y más que una marcha es una sinfonía. Esa es mi línea, y mis hermandades me lo permiten.

—Eso es importante, porque muchas formaciones están supeditadas al criterio que imponga el diputado de banda de turno.

—Claro. Yo quito la responsabilidad a la hermandad de poner a una persona que me diga lo que tengo que hacer. El responsable último y definitivo soy yo, para lo bueno y también para lo malo. Cuando me equivoco, también. En las cofradías lo asumo igual que en la Maestranza, estoy acostumbrado. Si a mí me dan un papel y yo hago estrictamente lo que está en el papel, si hay algún problema de mucho, de poco, de bueno o de malo, hay que trasladárselo a la hermandad, pero en mi caso no. Hay puntos como la salida, la Campana o los palcos que se hablan previamente, pero el resto del recorrido lo voy escogiendo sobre la marcha según vaya viendo.

—Tejera está acompañando últimamente a imágenes de Cristo en extraordinarias, algo que volverá a ocurrir en el mes de noviembre con el Señor de las Penas, algo que debe ser también una oportunidad para tocar otras piezas que suenan menos.

—Sí. Todavía estoy pensando en pasodobles, noviembre me queda aún lejos. Pero cuando llegue el momento, hablaré con ellos y haremos algo que a lo mejor no se parece en nada ni a lo del Cristo de Burgos ni al de la Buena Muerte el año pasado. Esto va a ser Jesús de las Penas, y por ahí vamos a darle un enfoque concreto. Algunas marchas coincidirán, como es lógico, pero otras no. Intentaremos hacer algo diferente, siempre dentro de la calidad, sin cosas estrambóticas. Con ese Cristo y esa hermandad no nos podemos salir del tiesto. Pero le daremos vueltas a la cabeza para hacer un repertorio distinto. Ojalá salga bien, porque es un paso espectacular, es una verdadera maravilla. Uno de mis momentos de la Semana Santa es la salida del Cristo con su marcha. El que no haya visto eso tiene que verlo alguna vez, porque si no se está perdiendo algo grande de la Semana Santa de Sevilla.