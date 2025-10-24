Suscríbete a
+Pasión

Entrevista

José Manuel Toscano, director de las Cigarreras: «Firmé la solicitud de hermano de la Esperanza de Triana en la manigueta del palio»

El director de la banda de música María Santísima de la Victoria cuenta detalles sobre el trabajo de la formación durante la misión de la Esperanza y las particularidades de tocar para la hermandad

Horario e itinerario del traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral de Sevilla por su Misión

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

José Manuel Toscano, director de la banda de música de las Cigarreras
José Manuel Toscano, director de la banda de música de las Cigarreras P. T.
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La música de las Cigarreras está siendo uno de los denominadores comunes de los traslados de la Esperanza de Triana con motivo de su misión evangelizadora en el Polígono Sur y las procesiones por el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la ... Asunción. La banda de música María Santísima de la Victoria, que es la que acompaña a la Virgen de la Esperanza en sus salidas procesionales desde noviembre de 2018, está siendo la banda sonora del que constituye uno de los acontecimientos de la historia reciente de las cofradías.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app