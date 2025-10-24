José Manuel Toscano, director de las Cigarreras: «Firmé la solicitud de hermano de la Esperanza de Triana en la manigueta del palio»

La música de las Cigarreras está siendo uno de los denominadores comunes de los traslados de la Esperanza de Triana con motivo de su misión evangelizadora en el Polígono Sur y las procesiones por el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la ... Asunción. La banda de música María Santísima de la Victoria, que es la que acompaña a la Virgen de la Esperanza en sus salidas procesionales desde noviembre de 2018, está siendo la banda sonora del que constituye uno de los acontecimientos de la historia reciente de las cofradías.

Su director, José Manuel Toscano, atiende a ABC en el conservatorio Francisco Guerrero, donde trabaja, en un hueco en medio de unas semanas de gran ajetreo pero también mucha ilusión para los integrantes de la formación musical de la que está al frente desde hace catorce años.

—¿Cómo está viviendo la banda estas semanas de tanta intensidad con un acontecimiento del calibre de la misión de la Esperanza?

—Con más intensidad de lo que creíamos, la verdad. Llega un momento en que la Esperanza casi te lleva por delante y te implicas mucho. Nosotros estamos muy contentos. Esto es algo extraordinario, algo que no sé si vamos a conocer otra vez. Mi gente está tan contenta que los más jóvenes, las niñas que tenemos en la banda, no se salen ni para ir al cuarto de baño. Quieren vivir cada momento y no perderse nada.

—Ha habido traslados kilométricos de muy larga duración. ¿Cómo se mantiene el ritmo, la intensidad y la calidad con el paso de las horas?

—Lo hemos llevado muy bien porque, al ser por tramos en vez de por chicotás, da mucho más tiempo de descansar. Si hay un tramo, a lo mejor, de una calle completa en la que las andas las lleva una hermandad, tocamos una marcha y hasta que ellos no paran, no tocamos otra. Al principio, le tenía miedo, pero con este sistema, los músicos han podido descansar. Respecto a la calidad, cuando llevas muchas horas, intentas buscar más afinación, que la gente vaya un poquito más descansada, que los músicos se vayan alternando, pero la verdad es que ha ido todo bastante bien. Somos muchos, además.

—¿Cuántos músicos componen ahora mismo la banda de música de las Cigarreras?

—Creo que estamos en torno a los 90 ó 94. En estos días ha habido momentos que han venido menos, por trabajo, por estudios, gente que está fuera. Pero te diría que de los 75 u 80 nos bajamos.

—La Semana Santa llega después de una Cuaresma y una temporada llena de ensayos y conciertos, pero la misión ha comenzado en octubre, prácticamente al inicio del curso. ¿Cómo ha sido la preparación?

—Nosotros llevamos tocando todos los fines de semana desde el 7 de septiembre. La procesión de la Virgen de Aguas Santas del día 8 sale a las nueve de la tarde y se recoge a las nueve de la mañana. Imagínate si estábamos preparados para lo que nos iba a venir. A finales de agosto ya empezamos con los ensayos.

—Con motivo de la misión, ha habido estrenos y recuperaciones por parte de la banda. ¿Hay más novedades de aquí al 1 de noviembre?

—Algo queda. Se han entrenado varias cosas, como dices. Una de las que más ganas teníamos era la de 'Nuestra Señora de la Esperanza de Triana' de Manuel Pantión, y también 'Pasa la Esperanza de Triana' de José Albero. Además, casi seguro tocaremos 'La Esperanza de Triana', de Antonio Damas, una marcha que recuperé hace muchos años de un archivo de la banda de Los Palacios y Villafranca, y que llegué a tocar con el Carmen de Salteras. Ahora, un compañero de la banda ha recuperado todos los papeles, ha hecho otros nuevos, se ha vuelto a editar. También se estrenó en la vuelta del Polígono Sur 'Poderosa Esperanza', y esperemos que haya algunas cositas más por ahí en las procesiones que quedan.

—La Esperanza de Triana tiene un amplio repertorio de marchas propias, aunque quizás no siempre se pone en valor como debería y primen las de un determinado estilo.

—Exactamente. Nosotros estamos apostando por decirle a la hermandad que hay otras marchas que tienen cabida en su repertorio. En Semana Santa, por ejemplo, hemos logrado que haya partes donde se puedan tocar marchas como 'Amarguras', 'La Madrugá', 'Margot', 'Nuestro Padre Jesús'... Bueno, estamos tocando hasta marchas de la Macarena, que hasta hace poco tiempo no se tocaban. Lo cierto es que llegan muchas marchas, algunas muy parecidas entre sí, que se van desestimando. Otras veces le llegan a la hermandad. La hermandad nos dice que le gustaría que se tocaran, y hay veces que le decimos que no vamos a tocar ciertas cosas. En este caso se han desestimado tres marchas compuestas específicamente para la hermandad, y le hemos dicho que por favor, que no. Algunas veces acertaremos y otras veces no. El tiempo dará razón o no a todas estas decisiones.

—Lo que es un hecho es que la Esperanza de Triana tiene un estilo muy marcado en la calle, como cada cofradía tiene su carácter y su estilo. Una banda tiene que saber encontrar ese estilo y adaptarse.

—Sí. Nosotros intentamos ayudar en lo que podemos. Hay veces que a lo mejor no te gusta, por lo que sea. Pero yo creo que sí, que hemos podido encajar. Por lo menos en lo relativo a la idiosincrasia, que yo no conocía, por supuesto. Me he llevado 30 años detrás de la Macarena. Imagínate el cambio tan grande de una banda a otra. Pero yo creo que estamos intentando llegar a lo que es Triana. Y Triana es diferente, en todos los casos. Al principio había cosas que no me las creía, que no me las podía imaginar.

—¿Qué tipo de cosas?

—No sé si sabes por qué soy hermano de la Esperanza de Triana. Yo me hice hermano por una apuesta que hice en broma. Dije que, el día que tocáramos 'Pasa la Virgen Macarena', me haría hermano de la Esperanza de Triana. Se la tocamos, me cogieron y firmé la hoja con la solicitud en la manigueta del palio de la Esperanza de Triana. Allí estaba Fran López de Paz, y cuando se enteró me dijo que esas cosas no se pueden decir en Triana. Pero yo no lo sabía, creía que no iba a ocurrir nunca. Así que tengo la suerte de ser hermano tanto de la Esperanza de Triana como de la Macarena, de las Cigarreras y de los Blancos de mi pueblo de Salteras.

—¿Qué supone para un macareno convencido empezar y acabar la Madrugada en la calle Pureza, como lleva haciendo desde 2019?

—Para mí es algo muy diferente. Yo siempre tenía un pellizquito pegado porque mi padre llegó a tocar en la Esperanza de Triana cuando le tocaba la Infantería de Marina. Pero imagínate lo que es estar en la orilla contraria cuando sabes incluso los pasos que está dando la Macarena en cada momento, cuando ves las horas y te estás imaginando por dónde va. Yo soy muy macareno porque prácticamente me he criado allí. Desde que tenía 13 años estaba tocando allí, y en los 30 años que me he llevado allí he vivido muchas cosas, incluso he tenido la suerte de llevarla en brazos. Para mí, el cambio al principio fue duro. Pero he pensado siempre que las Esperanzas son la misma. Hay que ser esperancista, como se dice. Y ya he tocado en varias Esperanzas, porque también he llevado la O, la Divina Enfermera... y me quedan un par de ellas que no sé si algún día podré cumplir.

—¿Cómo afronta la banda el cambio de chip del repertorio más fúnebre y solemne del regreso de las Cigarreras a la explosión de júbilo que supone la salida de la Esperanza?

—Es un cambio importante. Vienes con el ambiente de recogimiento de nuestra hermandad, que es la de las Cigarreras, donde el músico más se quiere lucir, tras nuestra Virgen de la Victoria. Pero llegas por la calle Castilla y ya ves todo el fragor de la gente. Empiezas con el pasacalles y ahí te va cambiando el cuerpo. Es como si cada célula se fuera reconvirtiendo. Pasas a otra dimensión completamente. Si lo piensas en frío, es difícil, ¿eh? Pasamos de 'Tosca' a 'Esperanza de Triana Coronada', que ya se toca incluso ya en los pasacalles. La gente se viene arriba, porque pasas por allí y empiezan a tocarte las palmas porque vas a sacar a Esperanza de Triana. Yo creo que el cambio es sublime.

—¿Cómo es la Esperanza de Triana en la calle? ¿Qué es lo más característico, lo más especial que tiene en comparación con tocar en cualquier otro sitio?

—Para mí, lo más diferente que tiene, aparte de su idiosincrasia, de la alegría, y de todo lo que eso conlleva, es que nunca sabes exactamente lo que va a pasar. Si a ellos se les antoja dar una vuelta en redondo, lo hacen. ¿Por qué? Porque les da la gana. Yo creo que es algo que lo trae el trianero de cuna. Es imprevisible. Yo creo que es lo más bonito, y a lo mejor también hay veces que que te abrumas un poco. Pero llega un momento en que esa imprevisibilidad te llega a gustar. Incluso el repertorio no se cumple a rajatabla. Hay momentos en los que el mismo costalero habla con el fiscal y se cambia el repertorio del tirón.

—¿Con qué momento se quedaría de lo que lleva vivido durante la misión de la Esperanza de Triana?

—Te voy a ser sincero. Yo no había estado nunca en las Tres Mil Viviendas, y me impactó estar allí por cómo recibió la gente aquello. La gente se volcó con la Virgen, con nosotros mismos, con todo el mundo. Llegaba gente que no conocías y te daban agua si querías agua. Y esas cosas no te las encuentras en muchos sitios, ¿eh? Si ha servido para eso, bienvenido sea, más que por la música. La música es un elemento secundario. La que va adelante es la que lleva todo esto. Me impactó mucho llegar al hospital infantil, donde yo trabajé como celador durante muchos años y todavía me saluda la gente. Pero lo que más fuerte me resultó fue llegar a las Tres Mil, de verdad. Nosotros ya habíamos dado un concierto en aquella parroquia y tenemos mucha vinculación con la hermandad de Bendición y Esperanza, pero esto ha sido algo diferente y muy emocionante.

—¿Confía en que esto dejará frutos positivos en el barrio?

—Yo creo que sí. El fruto que deje no va a ser que haya más hermanos de la Esperanza de Triana ni nada de eso, sino más en clave de evangelización, como pasó con el Gran Poder. Creo que va a tener muchos frutos y creo que evangelizamos todas las partes de la comitiva, desde la Virgen, la banda de música, toda la gente que va a su alrededor, quienes cantan, quienes lloran... Todo eso te lleva a una visión que para mí era inimaginable, porque piensas en las Tres Mil Viviendas y tienes en mente la imagen que se nos viene a todos a la cabeza. He ido allí a escuchar misa durante la misión y me he quedado impactado. Antes ni se me habría pasado por la cabeza ir. Ha sido algo muy ejemplarizante, y al final de eso se trata.