José Manuel Gómez: «Nuestro barrio es el Plantinar y nuestra parroquia es San Diego de Alcalá»

José Manuel Gómez será el nuevo hermano mayor del Sol, sí así lo ratifican sus hermanos en el cabildo de elecciones a llevar a cabo este miércoles 12 de junio en sus dependencias.

Ha pertenecido a varias juntas de gobierno, entre ellas a la actual de Juan Carlos León. Pretende seguir con la línea en la que la hermandad viene trabajando en los últimos años, es decir, lo que en el mundo de las cofradías se denomina continuidad.

-¿Por qué se presenta a hermano mayor?

-Sentí que era mi momento desde que Juan Carlos anunció que no optaría a la reelección como hermano mayor. Hablé con él y me ha apoyado en todo momento. Llevo 12 años en la junta, ayudando en cada momento a todas las juntas de gobierno.

-¿Consideras que la nueva junta de gobierno es continuista?

-Sí. El hecho más clave es que el 80% de la junta actual de Juan Carlos continúa, entre los que me incluyo. La idea es seguir con los proyectos que quedaron incompletos, continuar con la línea marcada de estos años atrás. Nuestra idea ahora es la de hacer hermandad, avanzar en una misma línea de trabajo sin depender de quién esté en la junta.

-Recientemente se ha aprobado el proyecto de modificación del paso del Santo Cristo ¿Cómo afrontará la nueva junta su financiación y finalización?

-Es el último gran proyecto aprobado por la junta actual y los hermanos de la hermandad. Nosotros vamos a tener el honor de estrenarlo. Para la Semana Santa de 2025, el paso del Santo Cristo Varón de Dolores saldrá tallado y estucado, cumpliendo con el compromiso que teníamos. A nosotros nos tocará realizar el dorado, que se llevará a cabo dependiendo de la economía de la hermandad. Somos pocos hermanos y no podemos dejar de lado otras ayudas como la caridad y las de la parroquia. Debemos ser creativos en la gestión de la economía, y doraremos el paso según lo permitan nuestras circunstancias diarias, sin prisa pero sin pausa.

-¿Y el palio?¿Es intención de finalizar el proyecto en los próximos años?

-Entendimos que era el momento de, después de estrenar este año los varales, las jarras y la candelería, iniciar el proyecto del paso de Cristo debido a su estado de conservación actual. El paso de palio sigue sin concluir. Nuestra intención es, si la economía de la hermandad lo permite, continuar realizando piezas como los respiraderos y la peana de orfebrería. Todavía quedan muchas cosas por hacer.

¿Cuáles son las intenciones de la nueva junta para dinamizar la vida de la hermandad del Sol?

El obispo auxiliar, D. Ramón Valdivia, en la visita a la parroquia de hace unos días, nos pidió hacer más vida de hermandad orientada al barrio. Nuestro barrio es muy particular porque hay muchos estudiantes, personas mayores, turistas y ahora está entrando un porcentaje de inmigración considerable.

La realidad del barrio cuando la hermandad llegó no tiene absolutamente nada que ver con lo que es ahora. A esto hay que sumarle los problemas ocurridos durante la pandemia, pues hemos vivido durante unos años de espaldas al barrio.

Estamos haciendo actividades, como la velá, recuperada el pasado año, también el cartero real, un proyecto para contar no solo con hermanos, sino con gente conocida del barrio para hacer ver que nosotros también somos el Plantinar y ellos pueden ser Sol. Queremos intentar estar en comunión con todos e intentar hacerlos partícipes.

¿Cómo pretenden desde la nueva junta aumentar el numero de nazarenos en la estación de penitencia del Sábado Santo?

La cofradía se ha estancado, crece pero no al ritmo que teníamos estipulado. Es cierto que hay muchos factores que pueden estar afectando. Tenemos planteado hacer una consulta a los hermanos de los que salen y los que no salen, de saber qué mejorarían, de por qué salen y por qué no salen. En función de esas respuestas, tomaremos decisiones, porque está claro que algo hay que cambiar dado que el crecimiento no es el esperado.

Soy de la opinión del ruán verde, pero reconozco que este tipo de túnica con un recorrido largo, con temperaturas altas, igual nos está frenando. Hay que intentar hacer la estación de penitencia lo más cómoda posible y, sobre todo, que sea lo que los hermanos demandan de su hermandad.

¿Cómo son actualmente las relaciones con la parroquia?

-Las relaciones con la parroquia no pueden ser más cordiales. Agradezco al párroco, D. José Miguel, sus palabras tranquilizadores cada vez que he hablado con él, ha sido un apoyo fundamental en los días previos de las elecciones. La hermandad sigue en colaboración con la parroquia en los grupos parroquiales, hacemos eucaristías conjuntas, ayudamos en todo los que se nos requiere.

¿Y cuándo los titulares en la parroquia?

-Ya vemos a los titulares en la iglesia. Eso es algo que no está en nuestra mano ni en la de D. José Miguel. Ya lo vemos en los cultos, en la felicitación de la Virgen y el tiempo dirá, como dijo D. Ramón, será lo que tenga que ser.

-¿Es el barrio del Platinar la mejor ubicación que puede tener la hermandad del Sol? ¿Existe debate en el seno de la hermandad en este aspecto?

-El debate existe desde el 2012, pero realmente no ha habido en ningún momento una demanda de los hermanos para decir que nos tenemos que ir. Es más, es un debate actual que está más en la calle que en el seno de la hermandad. Nuestro barrio es el Plantinar y nuestra parroquia es San Diego de Alcalá.

-¿Qué momento atraviesa actualmente la hermandad?

-Estamos en un momento bastante dulce. Gracias a la labor de Juan Carlos somos muy reconocidos en el Sábado Santo, tenemos buenas relaciones con las hermandades del día. La hermandad no para de crecer, a lo mejor no se refleja en la calle, pero no dejan de hacerse hermanos nuevos y creo que la fase de que todo lo que hace el Sol está mal se ha calmado. A veces hemos tomado decisiones equivocadas, es normal, somos humanos, aunque se nos ha exigido mucho, lo mismo que hermandades que llevan siglos saliendo a la calle y nosotros tenemos solo 20 años como hermandad de penitencia, entonces esa paciencia es la que nos ha faltado y sigue faltando porque a lo mejor no tenemos los mismos recursos que otras hermandades, pero la idea es de enriquecer la cofradía y a la Semana Santa de Sevilla.

-Un mensaje para los hermanos

Con las elecciones nos jugamos el seguir avanzando con los proyectos iniciados como terminar el paso de Cristo y el palio, culminar el proyecto de las reglas de la hermandad que están obsoletas. Se empezaron a hacer en este mandato que termina y queremos acabarlas en el nuevo que va a comenzar. Tenemos un anhelo y es que la hermandad quiere entrar en el círculo de la Esperanza, se iniciaron los primeros contactos y queremos ser reconocidos como una Esperanza más de Sevilla porque teológicamente e iconográficamente es una Esperanza.

