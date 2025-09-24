José Manuel Gamboa, candidato de Santa Genoveva: «Me da mucha envidia ver la cantidad de jóvenes que hay en otras hermandades»

La hermandad de Santa Genoveva celebra cabildo general de elecciones este miércoles 24 de septiembre, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes. Al mismo concurren dos candidatos a hermano mayor: José Manuel Gamboa Brenes y Manuel Román Naranjo. Ambos han ... atendido a ABC para mostrar las claves de su proyecto para la corporación del Lunes Santo.

-¿Cuál es el motivo por el que se presenta a hermano mayor de Santa Genoveva?

-Básicamente porque pienso que hace falta una renovación. Hace falta un cambio. Sin ruptura, por supuesto, pero hace falta aire fresco y escuchar la opinión de los hermanos, y si es verdaderamente lo que hace falta o no, ellos decidirán en las urnas.

-¿Cómo han sido estos días y semanas previos al cabildo de elecciones en el seno de la hermandad?

-La verdad es que está siendo un período muy activo, porque evidentemente las dos candidaturas estamos trabajando por nuestra parte. No hace falta decir que nosotros no teníamos nuestro camino hecho, y ese es el que llevamos, y estamos esperando para rematar. La verdad es que estamos muy contentos y, aparte de lo que estamos haciendo, creo que poco más podemos hacer. Nosotros estamos totalmente metidos y sumidos en el proyecto.

-¿Cuáles son las líneas maestras y las principales propuestas de su proyecto?

-El proyecto principal es el que aprobaron todos los hermanos en cabildo general: la construcción del centro social, que tanta falta nos hace. Evidentemente, hay muchos más proyectos, pero ese va a ser el grueso de nuestra acción. Precisamente me he rodeado de personas cualificadas para llevar el proyecto a cabo. Hemos hecho muchas entrevistas y lo tengo que decir. Voy con profesionales: arquitectos técnicos, abogados, responsables de banca, responsables de compra de una empresa de construcción, y el que les habla tiene más de 35 años como empresario de la construcción. Un poquito sabemos de esto. Lo que queremos verdaderamente es reducir costos, porque nos vamos a hipotecar y hace falta buscar fondos por donde haga falta y reducir costos.

Ese es el proyecto importante. Evidentemente tenemos también, por supuesto, el paso de palio, seguir con los candelabros de cola. Si puede ser, que sean de plata, que es un anhelo de muchas personas. Pero eso lo tendrá que decidir el cabido general en la votación. Y luego, tenemos la idea de que, ya que va a haber obras en los salones parroquiales, en el solar contiguo a la iglesia, justamente a la espalda del altar, nos gustaría construir una cripta ahí y hacer un columbario. No depende de nosotros, por supuesto, pero estaremos ahí para asesorarlo y para ayudar económicamente o de la manera que haga falta.

-¿Qué cree que hay que cambiar a día de hoy en la hermandad de Santa Genoveva?

-Yo no utilizaría la palabra cambiar. Nosotros no venimos a cambiar nada, venimos a darle un aire distinto. A mí me gustaría, por supuesto, que la hermandad estuviera completamente llena de gente joven. Me da mucha envidia, entre comillas, ver en otras hermandades la cantidad de gente que hay en su grupo joven, por todos los sitios llenos. Me gustaría que mi hermandad estuviera llena, es verdad que hay muchos jóvenes activos, pero me gustaría que fueran muchísimos más, porque nuestra nómina de hermanos es sobre todo de gente joven. Hay muchas personas que solamente vienen aquí el Lunes Santo y a mí no me gusta que sea solamente eso.

-El Lunes Santo es una de las jornadas de la Semana Santa que más está creciendo en número de nazarenos. ¿Qué estaría dispuesta la hermandad a hacer en aras de una mejora del día, si hiciera falta reestructurarlo?

-Habrá que ponerse en manos del día y con decisión fraterna llegar a un acuerdo de entendimiento. Tenemos que partir de la base de que nosotros tenemos nuestro sitio y que evidentemente tenemos poco margen, porque salimos muy temprano. Hay nazarenos a las once de la mañana en la iglesia y entramos a las dos y pico. No sé cómo se podría arreglar, pero aquí está nuestra mano, por supuesto. Tenemos que entendernos de forma fraternal, debe ser así.

-¿Qué mensaje quiere transmitir a los hermanos ante esta jornada de elecciones?

-Les pediría a los hermanos que sepan la importancia que tiene este día, este 24 de septiembre que va a ser histórico. Ellos van a decidir el futuro de la hermandad. y por ello se tiene que sentir muy importante este día. Que apoyen, evidentemente, el proyecto que ellos crean más oportuno. Yo les pediría que apoyaran el mío, por supuesto, porque creo que hace falta un cambio.