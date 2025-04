José Luis Sanz, sobre el exceso de vallas en esta Semana Santa: «Es competencia de la Policía Nacional y a mí tampoco me gustan» El alcalde realiza un balance «bastante positivo» de esta Semana Santa pero llama a abrir «un debate profundo con todos los protagonistas» de cara al próximo año

Sólo unas horas después de que se recogiera la última cofradía en la jornada del Domingo de Resurrección, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha realizado un primer balance «bastante positivo» de la Semana Santa de 2025, a la que ha calificado de «gran éxito». Sin embargo, también ha reconocido que hay algunos aspectos de la celebración en los que se puede trabajar con el objetivo de mejorarlos para futuras ediciones. Lo ha hecho, asegurando que el exceso de vallas que ha habido en algunas de las calles del Centro, y que ha disparado las críticas de los cofrades, es algo que «a mí tampoco me gusta». Además, también se ha referido a otros asuntos que no ha querido concretar pero que a su juicio sí merecen que «abramos un debate profundo con todos los protagonistas» para que lleguen a resolverse. ¿Cuáles? Pues, «ese será el motivo de la reflexión y el debate, así que cuando me siente con ellos los pondré sobre la mesa».

Ha preferido el alcalde no entrar en el detalle de su propuesta, como tampoco ha querido ser muy crítico con el dispositivo de seguridad de la Policía Nacional y la proliferación de las vallas en las zonas de mayor afluencia de público. «Estas decisiones se toman en base a una serie de criterios del Plan Cirio y, evidentemente, no voy a cuestionar ninguna medida adoptada por la Policía Nacional ni Local». También ha evitado entrar a valorar el incremento manifiesto de los cortejos de casi todas las hermandades durante esta Semana Santa, algo que «sólo corresponde al Consejo y a las propias cofradías». Pero en todos estos asuntos, por los que ha pasado de perfil, sí ha coincidido en señalar la necesidad de «abrir ese debate profundo» de cara a la próxima Semana Santa y del que ya había hablando con anterioridad. Y ahí está la clave de las palabras de Sanz que, en términos generales, ha resaltado que «no se han producido incidentes de consideración» y que «si todo lo malo que ha ocurrido ha sido una valla en Campana, un árbol sin podar y una arqueta en la calle Relator, ¿dónde hay que firmar para que la de 2026 sea igual que esta?»

En cuanto a los datos concretos, el balance municipal realizado hoy por el alcalde destaca la participación de más de 4.000 efectivos en el dispositivo, entre Policía Local, Bomberos, Lipasam, Tussam, Emasesa, Urbanismo o Protección Civil, que han sido «los responsables del éxito de esta Semana Santa, gracias a su trabajo y a su esfuerzo». Todos ellos han dado servicio a los más de 75.000 nazarenos que han hecho estación de penitencia, a los 2,5 millones de personas que han utilizado el transporte público, y al casi 80% de ocupación hotelera que ha tenido la ciudad. Aspectos que, en términos generales, han tenido un impacto económico de «unos 500 millones de euros».

Los datos del dispositivo

Sanz ha destacado que el dispositivo ha contado con 961 agentes de Policía Local que han llevado a cabo 9.000 jornadas de trabajo. Además, ha habido más de 120 profesionales en redes sociales que han publicado mensajes con un impacto de más de 1,5 millones de personas. En total, los agentes han atendido 3.569 incidencias, de las que 2.610 han sido en los barrios, 355 han correspondido a demandas relacionadas con la Semana Santa, y 624 fueron consultas a los agentes. En materia de tráfico, se han realizado más de un millar de actuaciones de control de infracciones, vehículos retirados, etc. Además, se han practicado 905 pruebas de alcoholemia, de las cuales solo 28 fueron positivas; diez pruebas de droga, de las que solo cuatro fueron positivas; y se han instruido 139 diligencias policiales dirigidas a la autoridad judicial, con un total de diez personas detenidas.

En cuanto a las actividades en establecimientos públicos, un total de 95 negocios han sido inspeccionados por diferentes motivos. En el caso concreto de los bares, se han realizado 206 actuaciones que se saldaron con tres precintos y 20 suspensiones de actividades por servicio de bebidas en la vía pública fuera de zonas autorizadas. Además, ha informado de que sólo 11 negocios hosteleros solicitaron ampliar horario para la Madrugada. Con todo ello, «podemos decir que el 99,5% de los bares han cumplido las normas establecidas«, ha señalado el alcalde. Unos datos a los que ha sumado los 42 vuelos que ha realizado el equipo de drones, así como el dispositivo para controlar las sillitas plegables, que ha intervenido casi 400 de ellas, »fundamentalmente el Miércoles Santo y la Madrugada«.

Finalmente, ha aportado otros datos como el de las 514 asistencia sanitarias realizadas, de las que solo 36 requirieron del trasladado a centros hospitalarios. El Centro Atención al Costalero, por su parte, ha atendido a 111 personas. Por último, Lipasam ha recogido 944.176 kilos de basura, un 10% más que en 2024, e inicio ayer mismo la retirada de cera de la vía pública, que contó también con algunas actuaciones en este sentido durante la propia Semana Santa. Señaló además el alcalde que el día de mayor afluencia fue Miércoles Santo, la jornada en la que las previsiones meteorológicas fueron más positivas.