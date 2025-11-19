Suscríbete a
José Luis Notario presenta la Misión permanente de la Esperanza

El candidato a hermano mayor de la Macarena ha presentado este proyecto ante más de 400 personas

Acto del candidato a hermano mayor de la Macarena, José Luis Notario
Acto del candidato a hermano mayor de la Macarena, José Luis Notario candidatura

El candidato a hermano mayor de la Macarena, José Luis Notario, ante un encuentro mantenido con hermanos y representantes de la corporación, ha presentado el proyecto de la Misión permanente de la Esperanza. «Este proyecto asistencial pretende exportar el modelo de la asistencia ... social de la hermandad de la Macarena a 27 barrios del Distrito Macarena y la corona norte de Sevilla, algunos de los cuales se encuentran entre los más pobres de Europa, para atender a más de 130.000 personas».

