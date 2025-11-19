José Luis Notario presenta la Misión permanente de la Esperanza

El candidato a hermano mayor de la Macarena, José Luis Notario, ante un encuentro mantenido con hermanos y representantes de la corporación, ha presentado el proyecto de la Misión permanente de la Esperanza. «Este proyecto asistencial pretende exportar el modelo de la asistencia ... social de la hermandad de la Macarena a 27 barrios del Distrito Macarena y la corona norte de Sevilla, algunos de los cuales se encuentran entre los más pobres de Europa, para atender a más de 130.000 personas».

Notario entiende que esta propuesta responde al deseo que expresó el Papa Francisco de «salir a las periferias» y convertirnos en «agentes de transformación social». En este sentido, el candidato a hermano mayor de la Macarena reconoce que los barrios del Distrito Macarena y la corona norte de Sevilla «reclama una misión por parte de nuestra hermandad». Sin embargo, incide en que sea una misión «que transforme realidades y dignifique la vida de muchas personas con enormes necesidades».

En concreto, esta zona de Sevilla concentra el mayor porcentaje de población migrante de la ciudad (14% frente al 7% del resto), con más de 40 nacionalidades y una elevada ratio de absentismo escolar, que se traduce en una tasas de paro por encima del 30% y con estudios superiores por debajo del 25%. Además, aquí se encuentran dos de los seis barrios prioritarios incluidos en el Plan Local de Zonas Desfavorecidas del Ayuntamiento de Sevilla: El Cerro y Polígono Norte.

Sin duda, como expusieron en el acto, es un elevado porcentaje de personas que necesitan apoyo para cubrir necesidades básicas, que tienen dificultades para acceder a formación y empleo -especialmente migrantes y mujeres-, además de una gran dificultad de acceso a la vivienda, lo que provoca sobreocupación de los pisos y facilita el sinhogarismo. «No cabe duda de que nuestro barrio de barrios nos está reclamando una Misión de Esperanza, pero que venga a paliar tantas penurias y necesidades», afirmó Notario.