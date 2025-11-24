Suscríbete a
José Luis Notario, candidato de la Macarena: «Queremos que Arquillo nos dé explicaciones, nadie entiende el porqué de su actuación»

El candidato a hermano mayor de la corporación de la Madrugada pone en valor sus logros dentro de la junta de gobierno y asegura que en sus decisiones «primó en todo momento la tranquilidad de los hermanos»

Así es el programa electoral de José Luis Notario para la hermandad de la Macarena

José Luis Notario Rocha, en la casa de ABC Raúl Doblado
Pepe Trashorras

José Luis Notario Rocha (Sevilla, 1972) oficializó su candidatura a hermano mayor de la Macarena tras la pasada Semana Santa, tras habérselo comunicado al resto de oficiales de la junta de gobierno a la que pertenece como consiliario segundo, aunque la llevaba fraguando todo ... el mandato. Este macareno de nacimiento que lleva en la junta once años (de 2014 a 2025), habiendo sido mayordomo del Rosario, fiscal, mayordomo de la Esperanza y consiliario de cultos, presenta su proyecto a ABC y valora la situación actual de la hermandad en los días previos al cabildo de elecciones del 30 de noviembre.

Descarga la app