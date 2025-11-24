José Luis Notario, candidato de la Macarena: «Queremos que Arquillo nos dé explicaciones, nadie entiende el porqué de su actuación»

José Luis Notario Rocha (Sevilla, 1972) oficializó su candidatura a hermano mayor de la Macarena tras la pasada Semana Santa, tras habérselo comunicado al resto de oficiales de la junta de gobierno a la que pertenece como consiliario segundo, aunque la llevaba fraguando todo ... el mandato. Este macareno de nacimiento que lleva en la junta once años (de 2014 a 2025), habiendo sido mayordomo del Rosario, fiscal, mayordomo de la Esperanza y consiliario de cultos, presenta su proyecto a ABC y valora la situación actual de la hermandad en los días previos al cabildo de elecciones del 30 de noviembre.

—Este último año ha debido el más intenso desde que forma parte de la junta de gobierno de la hermandad de la Macarena.

—Sí. El 3 de diciembre de 2024 fue uno de los días más felices de la hermandad. Creo que para los macarenos que lo hemos vivido de una u otra forma es un día que no se nos va a olvidar. Después de aquello, la Magna, donde la Virgen repartió tantísima esperanza. Fue maravilloso, tanto la ida como la vuelta se nos pasaron en un pispas, a pesar de que fueron casi 24 horas seguidas. Después llegaron nuestros cultos de Cuaresma, la Semana Santa y, lógicamente, lo que ocurrió con la Virgen. Ha sido un verano bastante duro tanto en lo personal y emocional como en trabajo. Entre el 23 de junio y el 23 de julio prácticamente tuvimos 20 cabildos de oficiales donde había tensión, preguntas y dudas, pero sobre todo mucha unión ganas de sacar todo adelante. Dice San Ignacio que lo que ocurre conviene, y una de las cosas positivas es que en 72 horas, desde el 21 de junio, ya estaba todo el proceso de reparación del daño en marcha.

—¿En qué momento tomó la decisión de presentarse a hermano mayor de la Macarena y por qué?

—Tomé esa decisión prácticamente hace cuatro años. Esta es mi tercera junta de gobierno, consideré que el modelo de hermandad que se ha implementado en los últimos años, en el que yo he trabajado codo con codo con José Antonio Fernández Cabrero, debía tener una evolución y me pareció que ese era mi momento. Además, era algo aceptado internamente, aunque no explícitamente, por mis compañeros de junta.

—Entonces, ¿cómo surgieron dos candidaturas dentro de la propia junta de gobierno?

Desde mi punto de vista, la explicación es muy sencilla. Creo que Eduardo y yo estábamos en dos momentos vitales muy parecidos, pero con un modelo de hermandad diferente. Intentamos unir nuestras dos inquietudes y no lo logramos. Yo le planteé que se viniera conmigo de teniente y él me planteó que él también quería ser hermano mayor, pero que su teniente era otro. Sin embargo, yo he querido llegar a acuerdos con todo el mundo, también con Fernando, pero me dijo que yo ya había dado el paso y que él ya tenía comprometido a su equipo de candidatura. Pero aquí no se trata de un 50-50, sino de poner un modelo de hermandad encima de la mesa y ver qué podemos poner en común. No se trata, vulgarmente hablando, de un reparto de varas.

—Cuando ya estaban lanzadas las tres listas definitivas, hubo un intento por parte de un candidato externo de presentar una candidatura de consenso que pidió el resto dieran un paso atrás, ¿no?

—Sí. Recibí una llamada de este hermano, un hermano al que yo había llamado unos meses antes para que viniera conmigo como consiliario, pero me pidió ser teniente de hermano mayor. Yo le expliqué que mi teniente era Alberto Pérez y ahí quedó la cosa. Este señor posteriormente me llamó en agosto y me propuso una candidatura de consenso que al final era una especie de candidatura frankenstein, donde me decían que yo diera un paso al lado y que pusiera a mis cinco oficiales. Le dije que no. El candidato soy yo, y cuando deje de ser hermano mayor procuraré que haya un candidato de consenso y de relevo.

—¿Cómo ve que una hermandad como la Macarena, con la nómina de hermanos que tiene, tenga ya por norma forma general más de un candidato en las elecciones?

—A mí no me asusta. De hecho, Eduardo, cuando intentábamos llegar a ese acuerdo, decía que él veía normal que hubiera 6, 7, y hasta 10 candidaturas. En una hermandad con 18.000 hermanos es normal que haya diferentes opiniones. Entiendo que es una entidad religiosa, que los hermanos tenemos que ir todos a una, pero al final lo que tú pones cada cuatro años encima de la mesa es un modelo de hermandad, es un programa de gobierno y eso es lo que los macarenos tenemos que decidir. Si hay uno y es aceptado por todo el mundo, magnífico. Pero que haya varios no significa que la hermandad esté dividida.

—Lleva toda la vida vinculado a la hermandad de la Macarena y ha ostentado diferentes cargos en la junta de gobierno en los últimos años, como actualmente el de consiliario de cultos. ¿Cómo valora esa experiencia a la hora de presentarse a hermano mayor?

—Valoro la experiencia porque conozco la hermandad de cabo a rabo. Lógicamente, tengo carencias, pero también buen conocimiento de la hermandad. Además, he tenido la suerte de tener dos hermanos mayores que en todo momento me han apoyado en mi trabajo. Como buen macareno, me gusta innovar, me gusta que mi hermandad haga cosas pioneras y, afortunadamente, tanto Manolo García como José Antonio Fernández Cabrero me han dejado trabajar. Ha habido cosas buenas y cosas malas. Esos aciertos y errores los tenemos siempre, siempre que hagamos algo. Si no haces nada ni te equivocas ni aciertas. Pero me he sentido muy apoyado y estoy bastante satisfecho.

—Entre sus proyectos hay algunos particularmente llamativos, como la recuperación del palio rojo al que además le dan un plazo estimado de unos 10 años para traerlo de vuelta.

—Unos 10 o incluso 20 años, porque nosotros en patrimonio lo que queremos es aplicar el concepto de patrimonio sostenible. Eso tiene cuatro variables: la histórica, la artística, la técnica y la económica. Toda actuación patrimonial tiene que tener un estudio histórico previo porque hay que hacerla con rigor historicista. También hace falta el asesoramiento y la recomendación de expertos. Además, se tiene que poder ejecutar desde el punto de vista técnico, y los talleres actuales están en un nivel excelente. Respecto a la parte económica, mi estimación previa es que el proyecto se acerca al millón de euros, algo más de un tercio del presupuesto de la hermandad. Si eso lo divides en cuatro años, le estás quitando aproximadamente entre un 10 y un 15% del presupuesto anual a la hermandad. Pero esto no es un proyecto de junta de gobierno, es un proyecto de hermandad. Además, es muy bonito: si tenemos tres mantos, ¿por qué no vamos a tener dos palios?

—Todos los candidatos están haciendo hincapié en el apartado patrimonial. ¿Se ha quedado algo atrás la hermandad en este ámbito en los últimos años?

—En estos últimos ocho años hemos hecho más de 70 actuaciones patrimoniales que van desde arreglar la techumbre de la basílica y pintar la fachada hasta ejecutar una nueva pieza de bordado o un nuevo enser de la Virgen. En estos ocho años, la inversión ha sido casi de 1.600.000 euros. Hemos gastado dinero. Hay que reconocer que ha habido algunas actuaciones que no han llevado el equilibrio en esos cuatro puntos, artístico, histórico, técnico y económico, y a veces ha tenido más fuerza el tema económico o el histórico y no se ha abordado convenientemente. Como queremos mejorar y somos conscientes de que existe esa preocupación, vamos a hacer una auditoría artística, una revisión no sólo sobre las actuaciones de los últimos ocho años, sino que a lo mejor vamos más allá.

—Una de sus apuestas más importantes es la misión permanente de la Esperanza en la zona norte de la ciudad.

—La misión permanente es un reto muy ambicioso. Nos hemos puesto como reto crear una red de voluntarios que alcance el 10% de nuestros hermanos, que ahora son 18.000. Es decir, estamos hablando de 1.800 voluntarios. El antiguo coordinador de la asistencia social me ha dicho que, si conseguimos la mitad de esos 1.800, posiblemente seamos la ONG más grande de la ciudad. Estamos viviendo un tiempo de misiones en las hermandades. ¿Por qué la Macarena no hace su misión? Nuestro reto es hacerlo en cuatro años en nuestro ámbito natural, que nuestro barrio de barrios, el distrito Macarena y los más necesitados de la corona norte de Sevilla, donde la Macarena lleva 430 años haciendo caridad. Nos proponemos proyectar nuestro modelo de asistencia social en esas parroquias y vamos a ponernos a su disposición. Si tienen necesidad de alimento y podemos llevarles miles de kilos de arroz, pues se los llevaremos. Si hay necesidad escolar, de integración, porque hay mucho absentismo, ahí estará nuestro programa de escolarización y de ayuda a los niños.

—¿Esto también contempla llevar a la Virgen a todas esas parroquias?

—Sí, claro que lo contemplamos. La Virgen irá, o el Señor, o la Virgen y el Señor, pero a ver la obra. Es decir, si logramos cumplir los objetivos, allí irá la Virgen, o el Señor, o irán los dos.

—¿Cómo vivió desde dentro de la junta todo lo que ocurrido en junio con la intervención de la Virgen y su restitución al culto?

—Aquella noche estuve sólo al principio. Llevé a las hermanas de la Cruz, vi a la Virgen y me resultó llamativo el tema de las pestañas, que se le veían muy tupida. También la vi un poco más pálida, pero era normal. Lo que ya no me pareció normal es cómo amaneció el sábado. Se tomaron un montón de decisiones con muchísima presión. ¿Por qué se abrió? Se abrió porque la Virgen que se dejó a las seis de la mañana no era la misma que amaneció a las nueve por el adhesivo de las pestañas. Ahí tuvimos una hora en la que podríamos haber tomado la decisión si alguien nos hubiera avisado de cómo estaba la Virgen. Pero nosotros no éramos conscientes de lo que realmente tenía la Virgen hasta prácticamente entrada la tarde del sábado, ya a los ojos de varios expertos y a los nuestros. Hasta que no me dijeron que parecía que tenía pasta de madera en los párpados, realmente no me di cuenta. En las decisiones que tomamos primó en todo momento la tranquilidad de los hermanos. Nosotros, conforme iban avanzando las horas, nos quedábamos más tranquilos, porque la Virgen estaba volviendo a ser ella y, eso era lo que queríamos trasladar a los hermanos.

«Yo estoy muy tranquilo, porque desde hace seis semanas le he visto su mirada; mi única ansiedad es por todas las personas que necesitan verla» José Luis Notario Rocha Candidato a hermano mayor de la Macarena

Le habíamos pedido al profesor Arquillo el mantenimiento de la Virgen y el profesor Arquillo no hizo un mantenimiento, hizo una restauración, como después se evidenció por el engrosamiento en los párpados y la alteración morfológica de la expresión del rostro. ¿Qué queremos ahora? Queremos que Arquillo nos dé explicaciones, porque después de todo este proceso de restauración que se ha abierto, ni los mismos expertos de la comisión se explican el porqué de esa actuación. Estamos intentando llegar a una intermediación amistosa con Arquillo, a través del CIUS, para que reconozca esta actuación y nos dé esa explicación. Yo creo que, además, nos debe esa explicación por un doble motivo. Nosotros lo hemos hecho como gobernantes de la hermandad, y él tiene que hacerlo como profesional porque se ha extralimitado en sus funciones, y como hermano de la Macarena, porque ahí hay un daño emocional a todos los hermanos y a todos los devotos.

—¿Se han depurado las responsabilidades correspondientes dentro de la hermandad con todo lo que ha pasado?

—Ahí hay una renuncia del custodio de la Virgen, que es el mayordomo de la Esperanza y otra del prioste de la Esperanza que no fueron aceptadas por Palacio, afortunadamente, porque esas dos personas han sido vitales en este proceso de restauración, sobre todo el custodio, que no se ha separado de la Virgen en todo el verano. Hemos pedido perdón, hemos dado todas las explicaciones. Yo creo que las responsabilidades están depuradas porque, además, hemos reparado el daño en un tiempo récord.

—¿Cree que el regreso de la Virgen una vez termine la restauración de Pedro Manzano servirá para cerrar definitivamente la herida y que la hermandad pueda pasar página?

—Yo creo que sí. Te voy a hablar con el corazón. Yo estoy muy tranquilo. A mí realmente no me importa cuando salga la Virgen, porque desde hace seis semanas le he visto su mirada, una vez que Pedro Manzano le retiró esa pasta y apareció esa línea del párpado original que nos dio una alegría a todos y principalmente a él. A mí la Virgen me da mucho consuelo. Intento ir a verla dos o tres veces a la semana. La única ansiedad que tengo es por todas las personas que tienen necesidad de verla. Cuando salga, todo quedará en un susto. Si no hubiera pasado esto, no nos hubiéramos enterado de las deficiencias estructurales que tenía la Virgen.

—Hablemos de la Madrugada, la jornada más complicada de la Semana Santa. ¿Qué plantea para que los más de 4.000 nazarenos macarenos sigan haciendo estación de penitencia con todas las garantías?

—Esa precisamente es la gran baza de mi candidatura. Yo llevo a las personas más capaces, las más experimentadas y las que han sido artífices de este modelo de éxito de cofradía. En los últimos ocho años, hemos crecido un 30% en número de hermanos. La gente dice que la Macarena pasa indignamente, pero si esto fuera así, los hermanos no repetirían. Hemos logrado que el macareno esté cómodo, que vaya seguro durante la estación de penitencia. Mi gran reto como hermano mayor va a ser la cofradía, porque puede que me pongan sobre la mesa cambios, y nosotros hemos cumplido con todo. Llevamos trabajando la cofradía muchos años, y en estos últimos ocho ha alcanzado un nivel de excelencia.

—¿Cómo valora la propuesta lanzada por el presidente del Consejo de adelantar en bloque la jornada?

—No tenemos ningún problema. Tendríamos que hablar con nuestros vecinos de la calle Feria, con nuestros hermanos de Montesión, pero para nosotros no supone ningún reto.

—¿Y si la propuesta fuera un cambio de posición de la hermandad dentro de la Madrugada en aras de una mejora de la fluidez?

—No soy partidario de cambiar de posición. Primero, porque la concordia con el Gran Poder está ahí, lleva 100 años. Las relaciones con el Gran Poder han pasado de frías a buenas y de buenas a excelentes y así las queremos seguir manteniendo. Creo que todas las hermandades de la Madrugada tienen que hacer lo mismo que hemos hecho nosotros. Cuando las seis apliquen su modelo de cofradía y cumplan todas solidariamente, si siguen existiendo esos mismos problemas, entonces hay que sentarse y ver si hay que cambiar de posición. Pero ahora mismo, intentar arreglar la madrugada cambiando los cromos o contando nazarenos en la campana, no creo que sea la solución.

—¿Qué opinión tiene acerca del itinerario actual de la hermandad?

—Creo que hemos ganado muchísimo. Ese recorrido de vuelta por la Alfalfa y Sales y Ferré, con 'La Madrugá', es un gozo. Respecto a la ida, queremos consolidar el cambio de la Alameda por Correduría, y una vez se consolide, se verá la verdadera bondad del cambio. Es un cambio que los nazarenos y costaleros agradecen, porque Correduría no es una calle cómoda. Además, nos debemos a los devotos de la Virgen, y cuanto más devotos la vean, mucho mejor.

—¿Tienen estimaciones sobre el respaldo de la candidatura entre los hermanos? ¿Cuántos apoyos cree que serán necesarios para poder ganar las elecciones?

—Mis estimaciones son positivas. Si no, no me presentaría. Yo creo que mi candidatura y, sobre todo, el equipo que llevo, es el único equipo que tiene ahora mismo capacidad para sacar 5.500 personas a la calle. No pertenece a ninguna casta ni a ningún sector de la hermandad. Es un equipo variado. Son hermanos que han vivido la hermandad desde sus distintos ámbitos. Creo que los hermanos valoran eso positivamente. Respecto a la estimación, si hace cuatro años fueron a votar 3.700 hermanos y hemos crecido en el censo aproximadamente unos mil y pico, yo creo que estaremos en torno a los 4.500 o los 5.000 votos. Creo que la candidatura que pase de los 1.500 votos ganará.

—¿Qué mensaje quiere transmitir a los hermanos de cara al 30 de noviembre?

—Primero, que nosotros garantizamos la cofradía, ese excelente cortejo procesional. Y segundo, que nuestro modelo de hermandad es un modelo evolucionado del actual y que va a estar centrado en integrar a ese 70% de hermanos que no salen en la cofradía para abrirles las puertas de la hermandad, que encuentren su espacio y que puedan vivir su vocación cristiana en la hermandad junto al resto de hermanos de la Macarena.