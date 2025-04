José Joaquín León: «Es muy difícil hacer un pregón de menos de una hora y media»

En apenas 24 horas, el periodista José Joaquín León Morgado (Cádiz, 1955) pronunciará el pregón de la Semana Santa de Sevilla. Nos encontramos con él en ese otro hogar que es la parroquia de San Lorenzo, aprovechando esta «jornada de reflexión» para visitar a sus ... tres hermandades: el Silencio, San Isidoro y la Soledad, donde escuchará misa junto al resto de sus hermanos de cofradía. Estará hoy también con su familia, ya que sus dos hijos han regresado a Sevilla para acompañarlo en el teatro de la Maestranza.

—¿En qué momento vital se encuentra ahora mismo el pregonero?

—Las sensaciones han evolucionado y ahora estoy deseando dar el pregón. Puede parecer casi contradictorio, porque durante un tiempo vas diciendo que todavía falta y lo ves como algo en el horizonte. Cuando llega este día aparece también la sensación de querer estar en el atril para ofrecérselo a Sevilla.

—¿Cómo definiría el texto que va a proclamar mañana en el teatro? Si tuviera que darle un titular, ¿cuál sería?

—No soy yo quien debe poner el titular, sino los periodistas y los sevillanos por la impresión que deje. El pregón es un texto hecho por un cofrade, que tiene a Sevilla en un trasfondo muy presente. También hay otros elementos que destacar como la defensa y el valorar al nazareno. Es un pregón de un nazareno, necesario en estos días en los que se ha cosificado su figura al decir que hay que limitarlo. Detrás del nazareno hay un hombre, una mujer, un niño, y, sobre todo, una persona con sentimientos y devoción. No podemos tratarlos como si fueran una docena de naranjas o de huevos. Es más importante y eso está en el pregón. También te diría que es un pregón para la fe, porque la Semana Santa es una oportunidad para encontrarnos con Dios a través de lo que vemos en la calle. Y para la esperanza, que en este año debe estar presente.

—¿Es cierto eso que dicen de que lo que más preocupa al pregonero es la angustia del folio en blanco?

—A mí no me ha pasado, porque soy periodista y el folio en blanco hay que llenarlo cada día como sea. A mí lo que me ha agobiado ha sido el folio escrito, porque tenía como para dar dos pregones y medio o casi tres. Lo más difícil que he tenido que hacer ha sido recortar.

—Sí creo que tiene la intención de que estén presentes esos que calificó cómo sus inspiradores. Le hablo de Romero Murube, Núñez de Herrera, Montesinos, Carlos Colón, Caro Romero o Antonio Burgos, al que llamó «maestro».

—Entre las características del pregón podríamos decir que es muy literario. Está presente la visión de la Semana Santa que me ha llegado más, que puede ser la que tenía Núñez de Herrera, la de Rafael Montesinos, la de Joaquín Romero Murube y, más cercanamente, la de Antonio Burgos. Todo eso está, no solo en lo que hayan podido escribir ellos sino en la influencia que han dejado en mí. Mi manera de ver la Semana Santa está condicionada por eso. Incluso por otros poetas que no son cofrades pero que me interesan como puede ser el caso del norteamericano Eliot, que fue Premio Nobel.

—Existe la tentación de contarle al sevillano cómo es la Semana Santa, algo que a priori ya sabe. ¿Pretende que salgan del teatro con algún aprendizaje?

—Uno de los aspectos en los que más interés puse cuando trabajé en ABC fue en el programa cofrade que se publicaba, porque la Semana Santa hay que explicarla. A los sevillanos quizás no, porque la mayoría tiene la suya y la conoce, pero hay determinadas cosas que sí hay que contar. Recuerdo un artículo en el que escribí sobre la calle Caballerizas cuando pasaba San Roque, que entonces no iba a nadie, y al año siguiente estaba abarrotada. En ese sentido, el pregón sí tiene algo de didáctico, no desde un punto de vista presuntuoso, pero sí voy a poner mi Semana Santa en el atril.

—Lleva 40 años dedicado a las cofradías como periodista. ¿Reconoce la Semana Santa de nuestros días o se siente casi como un forastero?

—Sí, es reconocible, aunque todo ha aumentado. En los 90 se habló mucho de la masificación porque se multiplicó el número de nazarenos. Ahora hay más gente en la calle, más personas pidiendo sillas y palcos, más costaleros y más bandas de música. Creo que en algunos aspectos ha evolucionado a mejor y que en casi nada lo ha hecho a peor, salvo que es más incómoda. El hecho de que en las cofradías haya más hermanos y más nazarenos es positivo, porque viene a demostrar que la devoción, al menos en teoría, ha aumentado.

—¿Le agobia el tiempo? No me refiero al atmosférico…

—Me ha agobiado. He tenido que hacer diez versiones del pregón y en cada una lo he ido recortando. De la primera a la última ha quedado casi menos de la mitad de lo escrito, pero está todo lo esencial. Voy a decir todo lo que quería, aunque algunas cosas más brevemente de lo que me hubiera gustado. Sé que debía estar dentro de un margen, pero llegó un momento en que me planteé que es muy difícil hacer un pregón de menos de hora y media. A mí me ha resultado imposible, sobre todo si tienes en cuenta que hay 71 cofradías y quieres dedicarle un fragmento a cada una. Sí le daría un consejo a las personas que vayan al pregón: si van a reservar para comer que lo hagan a las tres de la tarde y así llegarán más tranquilos.

—Hablando del tiempo. ¿Le da superstición que llueva el domingo?

—Joaquín Caro Romero me contó la leyenda que dice que cuando llueve el pregón es bueno. Por tanto, me interesaría que lloviera (bromea). Por lo visto, llovió cuando lo dio Rodríguez Buzón y también el año de Caro Romero. También es verdad que ha habido pregones muy buenos en los que no ha llovido. O sea, que no siempre se cumple. Fuera de ironías, ojalá no llueva, porque el Domingo de Pasión es un día muy bonito.

El pregonero en la plaza dedicada a la Soledad de San Lorenzo que se ha rotulada recientemente JUAN FLORES

—Le doy un respiro. ¿Esta Cuaresma ha sido la más intensa de su vida?

—Totalmente. Y la más bonita también. He asistido a actos en los que en condiciones normales no hubiera estado y eso que como hermano mayor, miembro de junta de gobierno o del Consejo he vivido la Cuaresma muy intensamente. Eso sí, como este año ninguno.

—Las hermandades suelen volcarse con el pregonero. Regalos, oraciones y momentos únicos como la bajada de la Macarena o la Esperanza de Triana. ¿Qué le ha sorprendido?

—No puedo diferenciar. He estado contando y creo que he asistido a actos íntimos y de culto de unas cuarenta hermandades. Hay algo que sí me ha llamado la atención, que incluso en las hermandades más modestas hay una gran devoción entre los hermanos y momentos íntimos que son de gran belleza. Esa fe que mueve a la Semana Santa está muy presente y es un tesoro que debemos cuidar entre todos.

—Quiero hablarle también de la calle. ¿Qué le han dicho en estos meses? ¿Ha notado algo de la ojana de esta ciudad?

—El cariño y la generosidad que sientes es enorme y es algo que no tiene una comprensión lógica. En un Vía Crucis, una señora que no conocía de nada se me acercó y me dijo que estaba rezando por mí a diario. Hoy mismo, un señor se me ha acercado porque quería saludarme y decirme que estaba conmigo. Son momentos preciosos que se quedan y que te crean también una gran responsabilidad. Al final, eres el portavoz de todas estas persona y a esos sentimientos tienes que ponerle voz.

—No sé si en sus cuarenta años de profesión ha hecho crónicas del pregón. ¿Teme los titulares del día siguiente?

—He escrito bastantes crónicas. La primera, la de José Luis Peinado Marchante en 1985 para ABC. Después, a finales de los 80 y los 90, las hice en el teatro Álvarez Quintero, en el Lope de Vega, y la de primer pregón que se celebró en el Maestranza, el del año 93 de José María Javierre. Ese día, la primera marcha que sonó fue 'La Madrugá' de Abel Moreno y desde entonces no ha vuelto a hacerlo hasta este año. Volviendo a la pregunta, al día siguiente leeré lo que escriban, pero estoy seguro de que me vais a tratar bien. Siempre se trata con mucha benevolencia al pregonero.

—Viajemos al teatro. Es Domingo de Pasión y empieza a sonar la banda., ¿Cómo se lo ha imaginado?

—No me lo quería imaginar...hasta ahora. Durante casi media hora voy a estar sentado arriba, porque tengo que escuchar 'La Madrugá', luego la intervención de mi presentador Manuel Alés y 'Amarguras'. Ese tiempo será complicado de digerir. Aún así, el peor momento y el más emocionante es cuando te levantas, porque ya no tiene vuelta de hoja y no puedes decir que no lo vas a dar.

—¿Para quién será su primera mirada o su primer recuerdo del día?

—Pues tampoco lo sé. La primera mirada desde el atril será para mi familia, que estará en la primera fila y eso me da confianza. Estuve el otro día en el Maestranza y miré el teatro vacío, tan grande, en el que caben unas 1.800 personas, pero a mí así no me imponía. Creo que cuando esté lleno tampoco me va a imponer, porque sé que el público del pregón es muy bueno, que va predispuesto a escucharlo, a estar con el pregonero, a animarlo, a apoyarlo, y en este sentido no siento miedo. Respeto, por supuesto, y responsabilidad.

—¿Cómo espera vivir esta Semana Santa? Dicen sus antecesores que es la más especial de todas.

—Mi Semana Santa de este año está marcada. Como miembro del Consejo, participo en los turnos y en los trabajos para el control de los horarios. Mis compañeros se han portado bien conmigo porque me han dejado que elija el primero. También les he dicho que a partir del Miércoles Santo se olviden del pregonero, porque voy a salir de nazareno en el Silencio, San Isidoro y la Soledad de San Lorenzo, mis tres hermandades. Eso es algo que no hacía desde el siglo pasado. Me considero nazareno y la Semana Santa que quiero vivir, fundamentalmente, va a ser esa. De lo que sí estoy seguro es que será muy emotiva.