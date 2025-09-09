José Ignacio del Rey, candidato de los Estudiantes: «No es lo mismo buscar templo para poco tiempo que para salir en Semana Santa»

La hermandad de los Estudiantes, tras el aplazamiento de las elecciones en dos ocasiones, celebra cabildo general de elecciones este miércoles, 10 de septiembre. José Ignacio del Rey Tirado concurre como uno de los candidatos al cargo de hermano mayor y expone los ejes principales de su proyecto a ABC de Sevilla.

-¿Cómo se está llevando el proceso electoral en la hermandad en las últimas semanas?

-El proceso electoral lo estamos viviendo con mucha intensidad e ilusión. Tras dos intentos fallidos de celebrar las elecciones, los hermanos están deseando poder expresarse en las urnas y elegir a la junta de gobierno que le corresponde regir los destinos de la hermandad en los próximos años. La normalidad debe volver. Llevamos muchos meses de retraso respecto a un proceso que debió haberse finalizado en su momento pero que, por circunstancias conocidas por todos, no ha sido posible culminar.

-¿Cuáles son los proyectos a seguir de su programa? ¿Y lo más destacado?

-Partimos de la base de que es necesario un cambio en la hermandad y la reactivación de su vida interna, para lo cual contamos con una gran cantidad de proyectos que hemos desglosado en nuestro programa, disponible para su consulta en nuestras redes sociales y página web.

Lo primero y más importante es recuperar un verdadero espíritu de fraternidad y servicio al hermano desde la propia junta de gobierno. A partir de ahí, nos ilusiona especialmente una serie de propuestas concretas, entre las que destacan la congelación de cuotas para todos los hermanos, la implantación de un nuevo sistema de cuotas con exención total para los hermanos de 0 a 3 años, y una bonificación específica para aquellos mayores de 70 años.

Además, planteamos la creación de un columbario destinado a hermanos y miembros de la comunidad universitaria, que podría ubicarse tanto en la capilla como en el cementerio.

Otro de los ejes fundamentales de nuestro proyecto es la reactivación de la acción social, que entendemos como una dimensión irrenunciable de la vida de hermandad. Para ello, proponemos el desarrollo de voluntariados participativos y comprometidos, así como la puesta en marcha de dos programas nuevos:

-Un programa de salud mental, con el objetivo de garantizar el acceso rápido y económico a atención especializada para hermanos o universitarios que lo necesiten.

-Un programa de mentorización, que busca acercar la Universidad a los barrios más desfavorecidos de la ciudad, ayudando a romper las barreras que impiden a muchos jóvenes culminar sus estudios superiores.

Todo lo anterior es sólo una pequeña parte de los muchos proyectos que tenemos en mente y que deseamos poner en práctica al servicio de la hermandad y de su vocación universitaria.

-¿Hay algo que cambiar en los Estudiantes?

-Como decía en la anterior pregunta, lo primero por cambiar es el servicio que recibe el hermano de su hermandad. La junta de gobierno no es más que la servidora del resto de hermanos y ha de ponerse activamente a su servicio, con diligencia, amabilidad y espíritu de escucha y ayuda. El hermano no puede estar a la conveniencia de la junta de gobierno, sino al revés, quien gobierne debe ponerse realmente al servicio de sus hermanos. Conseguido esto, también hay que actualizar las estructuras de la hermandad que aún se mantienen inamovibles desde que teníamos la mitad de hermanos. Hay que adecuar los horarios y los accesos telemáticos para que realizar cualquier gestión no suponga un calvario para el hermano. Hay que fomentar que los hermanos quieran acudir a la casa de hermandad y a la capilla, que la sientan como propia y que se sientan en casa. Hay que conseguir que tengamos una vida de hermandad más amplia y participativa, tanto de los grupos que actualmente se reúnen en la hermandad como de hermanos de cualquier edad. La vida de los grupos existentes (jóvenes, costaleros, diputados, veteranos, coro) puede ser aún más intensa y participativa, estamos comprometidos firmemente con esta idea. Por último, no quiero dejar de mencionar que la hermandad debe tomar conciencia más intensamente de su ser universitario, integrándose aún más en la Universidad y siendo un miembro mucho más comprometido, activo, participativo y acogedor de la comunidad universitaria.

-¿Tendrá la hermandad que buscar templo cuando comiencen las obras de la capilla?

-En primer lugar, habrá que conocer el alcance de la obra y el tiempo que sea necesario el cierre de la capilla, pues ninguna información al respecto se les ha facilitado a los hermanos. Con estos parámetros habrá que decidir la mejor ubicación de los titulares para poder seguir rindiéndoles culto. No es lo mismo buscar un emplazamiento para poco tiempo que para un periodo más largo que incluya, por ejemplo, la salida. Hay que estudiar todas las variables para que los hermanos puedan tener cercanía a sus titulares a la vez que la vida de hermandad no se resienta. No obstante, la obra es necesaria para adecuar la capilla a las necesidades litúrgicas y para poder conseguir que los hermanos se sientan cómodos en ella. Nos causa especial ilusión poder renovar la capilla adaptándola a las necesidades de nuestra hermandad del siglo XXI.

-¿Cómo ve actualmente la situación del Martes Santo?

-Por lo que se ha informado parece ser que estamos probando diversos modelos de horarios. Habrá que estar a lo que se haya acordado entre las hermandades del día. Creo que los hermanos están un poco perdidos en lo que a horarios se refiere, por lo que se hace necesaria una información al respecto que clarifique la situación y las opciones posibles. Por lo vivido los últimos años que hemos podido realizar la estación de penitencia, la vuelta de la hermandad se realizó con mucho menos público, algo que nos llamó la atención y que no se ha comentado por parte de los responsables de la hermandad. Habrá que estudiar opciones y, con el resto de hermandades, ver qué es lo mejor para la jornada y sus cofradías. En eso el Martes Santo es un ejemplo de diálogo y entendimiento. Así lo viví los años que estuve a cargo de esas cuestiones y me consta que sigue siendo posible ese consenso.

-Un mensaje para los hermanos de los Estudiantes.

-Mi mensaje a los hermanos de los Estudiantes es que acudan a votar este 10 de septiembre, que su hermandad les espera, que tienen una cita con el futuro, con el tipo de hermandad que quieran tener, que es ahora cuando se decide el futuro de la hermandad, y que si los hermanos no se pronuncian será difícil construir una hermandad participativa y moderna. En ellos recae ahora la responsabilidad de pronunciarse y desde nuestra candidatura convocamos a todos los hermanos a la apasionante tarea de construir, juntos, una hermandad más amable, más cercana, más universitaria, más participativa y, en definitiva, una hermandad de la que sentirse parte orgullosa.