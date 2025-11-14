José Francisco Méndez, candidato de las Aguas: «Queremos facilitar una visión más completa del Cristo en su paso»

La hermandad de las Aguas celebrará cabildo general de elecciones este viernes 14 de noviembre en sus dependencias. Uno de los candidatos, José Francisco Méndez López, actual teniente de la corporación, aspira a convertirse en hermano mayor. El candidato ha atendido a ... ABC de Sevilla en las horas previas a los comicios.

-¿Por qué se presenta a hermano mayor?

-Entiendo que, en toda hermandad donde reina la estabilidad, como es nuestro caso, el teniente de hermano mayor debe asumir la obligación de someterse a la voluntad de los hermanos, para que sean ellos quienes decidan si desean o no dicha continuidad.

-¿Cómo se han desarrollado las últimas semanas del proceso electoral?

-Bien, no había vivido en anteriores convocatorias electorales la experiencia de encontrarme con más de una candidatura, pero mi conciencia está muy tranquila, porque sé que estoy haciendo lo que debo hacer.

-¿Considera que la existencia de tres candidaturas podría generar división una vez finalizado el proceso electoral?

-Desde luego, si los hermanos me dan su confianza en las elecciones del próximo día catorce, pondré todo de mi parte para que eso no ocurra y trataré de evitarlo en todo lo posible.

-¿Qué proyectos considera prioritarios su candidatura?

-Los proyectos más importantes son: promover la caridad en todo su amplio espectro; recuperar el manto de las cadenas, perdido en el fatídico incendio de San Jacinto, junto con los demás enseres; continuar la obra de orfebrería del paso de María Santísima de Guadalupe; facilitar una visión más completa del Santísimo Cristo de las Aguas cuando está en su paso; y mantener una gestión eficiente de la economía de la hermandad.

Pero también nos preocupa mucho la formación. Consideramos que debemos profundizar en este aspecto y, para ello, utilizaremos las redes sociales, con el fin de llegar tanto a los hermanos como a todos aquellos que deseen visitar nuestros espacios y enriquecer su vida espiritual.

-¿Considera que la apertura de las Atarazanas y su conversión en uno de los enclaves turísticos de la ciudad beneficiará a la hermandad?

-La apertura de las Atarazanas puede ser de gran ayuda para atraer a todas las personas que deseen visitarnos; eso sí, siempre con el debido respeto al espacio sagrado que constituye nuestra capilla.

-En caso de ser elegido, ¿se mantendrán los puestos de confianza dentro de la hermandad y la cofradía?

-Tendría que hablarlo con la junta en caso de que salgamos elegidos, pero la intención es no modificar nada.

-¿Cómo valora la situación del Lunes Santo? ¿Cree que la hermandad de las Aguas debería cambiar de posición o mantenerse en la actual?

-La situación del Lunes Santo es buena en general. Cualquier cambio que pudiera producirse supondría una alteración en un día que, en mi opinión, no presenta problemas.

-Un mensaje para los hermanos.

-A los hermanos les pido que acudan a participar en este cabildo de elecciones. Son ellos quienes deben decidir el modelo de hermandad que desean para los próximos tres años, y les animo a hacerlo con la responsabilidad y el compromiso que caracterizan a los miembros de nuestra hermandad.