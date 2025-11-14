Suscríbete a
elecciones

José Francisco Méndez gana las elecciones de las Aguas

La hermandad ha celebrado cabildo de elecciones en la tarde noche del 14 de noviembre

José Francisco Méndez
José Francisco Méndez candidatura
M. J. R. Rechi

José Francisco Méndez ha ganado las elecciones de la hermandad de las Aguas, superando a los otros dos candidatos, Francisco Javier Arcos y Luis Chamorro, en el cabildo celebrado en la tarde-noche del 14 de noviembre en las dependencias de la corporación.

