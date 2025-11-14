José Francisco Méndez gana las elecciones de las Aguas

José Francisco Méndez ha ganado las elecciones de la hermandad de las Aguas, superando a los otros dos candidatos, Francisco Javier Arcos y Luis Chamorro, en el cabildo celebrado en la tarde-noche del 14 de noviembre en las dependencias de la corporación.

En total han ejercido el derecho al voto un total de 515 hermanos, de los cuales 255 han votado a favor de José Francisco Méndez, 186 lo hicieron a favor de Francisco Javier Arcos y 69 apoyaron a Luis Chamorro, contabilizándose 5 en blanco y 0 nulos.

Entre los proyectos más importantes a acometer por José Francisco Méndez, como así apuntó a Pasión en Sevilla, está «promover la caridad en todo su amplio espectro; recuperar el manto de las cadenas, perdido en el fatídico incendio de San Jacinto, junto con los demás enseres; continuar la obra de orfebrería del paso de María Santísima de Guadalupe; facilitar una visión más completa del Santísimo Cristo de las Aguas cuando está en su paso; y mantener una gestión eficiente de la economía de la hermandad».

A falta de la aprobación del cabildo general de hermanos por parte de la autoridad eclesiástica y posterior toma de posesión, estos son los hermanos que formarán la junta de gobierno de las Aguas hasta 2028:

-Hermano mayor: José Francisco Méndez López.

-Teniente de hermano mayor: Miguel Ángel Quintero Cuevas.

-Consiliario del Rosario: Alfonso Álvarez Cantillana.

-Fiscal 1º: Florentino Blanco Pérez.

-Fiscal 2⁰: Jesús Rico Rincón.

-Mayordomo 1⁰: José Ángel Romero Álvarez.

-Mayordomo 2⁰: David Arana López.

-Secretario 1º: Raúl González Galán.

-Secretario 2º: Juan Matés Castillo.

-Prioste 1⁰: Francisco José Pérez López.

-Prioste 2⁰: José Manuel Albandea Ortega.

-Diputado mayor de gobierno: José Ángel Caballero Gimeno.

-Diputada de cultos: María del Carmen Méndez Álvarez.

-Diputada de formación: Nieves Blanco Pérez.

-Diputada de caridad: Carmen Perea Sánchez.

-Diputada de juventud: Marta García Ramos.