José Francisco Méndez gana las elecciones de las Aguas
La hermandad ha celebrado cabildo de elecciones en la tarde noche del 14 de noviembre
José Francisco Méndez ha ganado las elecciones de la hermandad de las Aguas, superando a los otros dos candidatos, Francisco Javier Arcos y Luis Chamorro, en el cabildo celebrado en la tarde-noche del 14 de noviembre en las dependencias de la corporación.
En total han ejercido el derecho al voto un total de 515 hermanos, de los cuales 255 han votado a favor de José Francisco Méndez, 186 lo hicieron a favor de Francisco Javier Arcos y 69 apoyaron a Luis Chamorro, contabilizándose 5 en blanco y 0 nulos.
Entre los proyectos más importantes a acometer por José Francisco Méndez, como así apuntó a Pasión en Sevilla, está «promover la caridad en todo su amplio espectro; recuperar el manto de las cadenas, perdido en el fatídico incendio de San Jacinto, junto con los demás enseres; continuar la obra de orfebrería del paso de María Santísima de Guadalupe; facilitar una visión más completa del Santísimo Cristo de las Aguas cuando está en su paso; y mantener una gestión eficiente de la economía de la hermandad».
A falta de la aprobación del cabildo general de hermanos por parte de la autoridad eclesiástica y posterior toma de posesión, estos son los hermanos que formarán la junta de gobierno de las Aguas hasta 2028:
-Hermano mayor: José Francisco Méndez López.
-Teniente de hermano mayor: Miguel Ángel Quintero Cuevas.
-Consiliario del Rosario: Alfonso Álvarez Cantillana.
-Fiscal 1º: Florentino Blanco Pérez.
-Fiscal 2⁰: Jesús Rico Rincón.
-Mayordomo 1⁰: José Ángel Romero Álvarez.
-Mayordomo 2⁰: David Arana López.
-Secretario 1º: Raúl González Galán.
-Secretario 2º: Juan Matés Castillo.
-Prioste 1⁰: Francisco José Pérez López.
-Prioste 2⁰: José Manuel Albandea Ortega.
-Diputado mayor de gobierno: José Ángel Caballero Gimeno.
-Diputada de cultos: María del Carmen Méndez Álvarez.
-Diputada de formación: Nieves Blanco Pérez.
-Diputada de caridad: Carmen Perea Sánchez.
-Diputada de juventud: Marta García Ramos.
