Suscríbete a
+Pasión

elecciones

José Domingo Escolar, nuevo hermano mayor del Cristo de Burgos

La hermandad ha celebrado cabildo general de elecciones en la tarde noche del 17 de octubre

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Nueva junta de gobierno del Cristo de Burgos
Nueva junta de gobierno del Cristo de Burgos hdad.
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La hermandad del Cristo de Burgos ha celebrado cabildo general de elecciones en la tarde-noche del 17 de octubre en la capilla casa-hermandad, en la que ha sido elegido como nuevo hermano mayor para los próximos tres años José Domingo Escolar Ortega.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app