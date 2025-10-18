José Domingo Escolar, nuevo hermano mayor del Cristo de Burgos

Han sido contabilizados un total de 205 votos, de los cuales 190 lo han hecho a favor del candidato, 14 fueron en blanco y hubo un voto nulo.
A falta de confirmación del cabildo general por la autoridad eclesiástica y posterior toma de posesión, estos son los hermanos que conformarán la nueva junta de gobierno:
– Hermano mayor: José Domingo Escolar Ortega.
– Teniente hermano mayor: Félix Corredera García.
– Consiliario primero: Alfonso Pascual del Pueyo.
– Consiliario segundo: José Carlos Corredera García.
– Fiscal: Carlos Aretio Najarro.
– Mayordomo primero: Álvaro Martín Rubio.
– Mayordomo segundo: Javier Acevedo Zambrano.
– Secretario primero: Francisco José de Lara Rodríguez.
– Secretario segundo: Manuel María Álvarez Campos.
– Archivero-Bibliotecario: Gonzalo Núñez Mendo.
– Prioste primero: Ángel González Er-Rahmani.
– Prioste segundo: José Fernando Giraldo Martín.
– Diputado mayor de gobierno: Alejandro Aguilar de la Rosa.
– Diputado de caridad: Daniel Mérida Solís.
– Diputada de cultos y formación: Nuria Montaña González.
– Diputado de juventud: José María Cobano Cárdenas.
