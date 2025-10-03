José Antonio Rodríguez será el pregonero de la Semana Santa de Sevilla de 2026

El periodista José Antonio Rodríguez pronunciará el Pregón de la Semana Santa de Sevilla de 2026. Así lo ha decidido el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla en la tarde de este viernes 3 de octubre, día en que comienza la misión de la Esperanza de Triana, gran devoción del pregonero. Será quien se encargue de exaltar a las hermandades y cofradías hispalenses desde el atril del Teatro de la Maestranza el próximo 22 de marzo, Domingo de Pasión.

Rodríguez licenciado en Periodismo y una cara muy conocida del mundo de las cofradías. Ha trabajado para Sevilla Televisión y Tele Sevilla destacando como presentador del programa 'Semana Santa de Sevilla', cuya gala de premios sigue organizando y presentando cada Cuaresma. Ha pasado por Canal Sur TV realizando guiones para películas documentales y como reportero en el programa Andalucía Directo. Escribe en la revista Pasión en Sevilla de ABC y colabora desde hace más de una década con El Llamador de Canal Sur Radio.

Se da la circunstancia de que es el tercer periodista consecutivo en ser elegido para el Pregón de la Semana Santa de Sevilla, tras Juan Miguel Vega y José Joaquín León. No obstante, en los últimos años se viene dedicando al sector de la comunicación política, en el que se ha especializado como asesor. Trabaja actualmente en el equipo de comunicación de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.

En el plano cofrade, José Antonio Rodríguez es hermano de la Esperanza de Triana , en cuya vida de hermandad es muy activo en distintas facetas, formando parte de la cuadrilla de costaleros del Cristo de las Tres Caídas. También pertenece a la nómina de las hermandades del Dulce Nombre, la Estrella y la Pastora de Triana.

Trayectoria

Su experiencia ante el atril es dilatada, de más de dos décadas. En 2002 pronunció el Pregón de la Juventud de Triana en la capilla de la Estrella, y un año más tarde dio el Pregón de la Esperanza de Triana. El Consejo de Cofradías lo designó pregonero de las Glorias de Sevilla de 2007, exaltación que pronunció ante la Virgen de las Mercedes de la Puerta Real en la Catedral. También fue el encargado del Stabat Mater de la hermandad del Cachorro en 2011 y del pregón de la Velá de Santa Ana en Triana en 2017, entre otros. Recientemente realizó el elogio a la Virgen de la Estrella en la gala del 25 aniversario de su coronación canónica en 2024.

Además de haber participado en numerosas conferencias y mesas redondas sobre Semana Santa dentro y fuera de Andalucía, Rodríguez ha dirigido audiovisuales como 'El sueño de los despiertos' o 'El Cristo del compás' e incluso debutó como actor protagonista de la película 'Juan de Mesa. Del olvido al Gran Poder'.