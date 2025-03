José Antonio Fernández Cabrero: «Hay miradas a la Macarena que son todo un tratado de mariología»

El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, está viviendo intensamente su último diciembre al frente de la corporación. Están siendo unos días extraordinarios en la basílica y no sólo por la presencia de la Virgen de la Esperanza en la Magna ... del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, cuyo legado «vivimos cada día». Lo es, además, porque hoy recibirá la Rosa de Oro concedida por el Papa con la que se pone de manifiesto la universalidad de una devoción que «es capaz de mover a Sevilla».

—¿Cómo afronta la hermandad de la Macarena la oportunidad evangélica que representa el Congreso?

—Con mucha esperanza, pero también con la inquietud de saber más. Valoramos muy positivamente su celebración porque nos ofrece una perspectiva distinta del ordinario de las hermandades, del patrimonio, la conservación, las salidas, los cultos, el ejercicio de la formación o la práctica de la caridad. De eso nos ocupamos cada día, pero este evento aporta una visión distinta de lo que es la función cultual y de cómo enriquecernos a través de las distintas ponencias de alto contenido. Llegamos expectantes y con mucho deseo de aprender.

—El congreso se centra en la piedad popular y la Macarena es un exponente de cómo Sevilla expresa su fe.

—Por eso es importante que el congreso descienda a analizar ese fenómeno. Andalucía, y Sevilla en concreto, tienen una gran deuda con su compromiso en el campo de la juventud o el de los hermanos. Entiendo que es un acierto descender a ese terreno, porque de la piedad popular gusta decir pero no siempre saber. Esto tiene una importancia brutal en el desarrollo de la sociedad religiosa y cofrade de Sevilla. Si no existiera la piedad popular no tendríamos esa relevancia social como cofradías.

—¿Dónde reside la fuerza y la universalidad de la Virgen de la Esperanza como icono de esa piedad popular?

—La importancia que tiene viene refrendada, primero, por la cantidad de hermanos que tenemos, 17.400 o más. Toda Sevilla es un poco de la Macarena y la Macarena es capaz de mover a Sevilla. Lo vemos cada vez que sale. Pero también tenemos una gran responsabilidad en el impulso de la piedad popular, porque debemos ser modelo para aplicar formas y maneras de atender a los hermanos, a los feligreses y a cuantos nos visitan. Desde ese torrente de agua que la dinamiza, debemos saber elegir destinos mejores y crecer.

—Si tuviera que explicar qué tiene de especial la Macarena, ¿cómo lo haría?

—Nosotros nunca hemos sabido por qué esta Virgen genera esa atracción tan potente. Si lo miras desde el punto de vista más íntimo de los macarenos, aparece el orgullo de tenerla. No podemos pensar que tener a una Virgen con la cara muy guapa o que procesiona siempre en multitud es un logro nuestro por un buen gobierno. No es así. Viene presidido por la asistencia, primero, de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y segundo, por el capricho de la Virgen, que quiere que las cosas en su casa, donde se muestra como esperanza, se hagan en un territorio en que el desencanto, la desilusión y la desesperanza están a flor de piel. Es Esperanza para eso y es enfermera –la otra mariquilla– que dice que los problemas de sus hijos también son los suyos.

—¿La Rosa de Oro del Papa Francisco también es consecuencia de esa trascendencia social de la Virgen?

—La concesión de la Rosa de Oro no debe obnubilarnos. Si lo hacemos, la junta de gobierno y los hermanos seríamos unos necios. La Macarena la quiere para que con ella quitemos las espinas de los problemas de esta sociedad. Para eso debe servirnos, no para otra cosa.

—Lo que sí es innegable es la capacidad de atracción que tiene la Macarena, como se ha visto estos días en la veneración extraordinaria.

—Para entender eso y ser capaces de definirlo hay que interpretar el carácter universal de la Virgen. Que estemos en 117 países del mundo no es porque tengamos una junta de gobierno, ésta o las que nos han precedido, que han hecho cosas muy importantes, algunas inigualables. Nosotros no somos una sociedad anónima que se rige por un consejo de administración, somos un claustro de personas que aman a la Virgen, que creen en sus valores, no en la belleza ni en la estética. Esa Virgen que dijo una vez a Dios «hágase en mí según tu palabra» pase lo que pase y que mantuvo esa palabra ante el Calvario. Nosotros hoy no hacemos más que pedir evidencias pero María no pidió ninguna. Nunca la vi vestida, ni me la imagino, como está ahora. La vi vestida de valores: la humildad, la perseverancia, la tenacidad y la conformidad con Dios.

—¿Qué papel han jugado los vecinos del barrio, ahora extendidos más allá del intramuros, en la universalización de la devoción a la Macarena?

—Ese barrio y esa frontera que trasciende el arco es la misma sociedad que conoce a la Virgen y se inspira en sus valores. Parras y todo el entorno no es otra cosa que el fruto de un amor eterno que no necesita explicarse. Muchas mañanas, cuando estoy en la basílica, veo entrar a la señora con la bolsa de verduras que viene del mercado. Siempre me pregunto qué conversación tendrá con la Virgen. Seguramente no hablen de mariología, ni de axiología, ni de exégesis. Habla con ella como si fuera su vecina, esa madre que tiene al lado, la que le enseñaron sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres. Y lo que veo ahí es la trascendencia del tiempo y la permanencia de la Virgen en la devoción, el amor y el cariño de los macarenos.

—A pesar de tener a la Virgen tan cerca, ¿le siguen llamando la atención las expresiones de fe que vive?

—Sí, sí, sí. Basta sentarse en la basílica y observar un poco la cara de la gente cuando le reza para darte cuenta y adivinar la conversación planificada que tienen con la Virgen para contarle sus cuitas. El problema con el hijo, que es drogadicto; el problema con el marido, que la ha dejado; el problema con la madre, que tiene una enfermedad muy grande; el problema con otro hijo, que es terminal o en silla de ruedas. Adivinar esas cosas es muy fácil, también cuando vamos tapados con el antifaz y ves los ojos de la gente. Hay miradas a la Macarena que son un tratado de mariología cuando observas las caras y las lágrimas que caen. No existe mariólogo en el mundo que sea capaz de descifrarlo, porque la Virgen hace las cosas nuevas en las personas.

—Habrá vivido momentos junto a la Virgen que son ejemplo de piedad popular. ¿Cuál recuerda sobre el resto?

—No hace mucho subí al camarín con un padre que había perdido a su hijo y que quería hablar con la Virgen. Le dejé solo y cuando terminó de musitar una oración callada, sólo mirando a los ojos de la Macarena, se santiguó y le dijo: «Ahora te toca a ti». Yo le pregunté por qué había dicho eso y me respondió que él ya lo había hecho todo por su hijo y que ahora era el turno de la Virgen. No hay clase magistral que yo pueda recibir de la potencia y la capacidad de solución y ayuda de la Virgen que la expresión de aquel padre.

—¿Son sus 'milagros' de cada día?

—Yo entiendo que la Virgen los hace a diario y que solamente los conoce Ella y las personas que vienen, lo perciben y luego no hacen alarde de ellos. Aquella expresión de «ahora te toca a ti, ya lo tienes contigo» le estaba diciendo a la Macarena que le tocaba cuidarlo y dejarlo libre de todo ese dolor que había pasado en esta vida.

—¿Ese alcance que tiene la Esperanza hace que ser macareno sea una responsabilidad o un privilegio?

—Ser macareno es un privilegio pero más una responsabilidad. Para lo bueno y para lo malo, se nos presentan espacios diversos donde el manifestarte macareno exige comportamiento, modelo, liderazgo, estilo, cuidado, amabilidad y escucha. Donde vayamos, si alguien nos señala diciendo que ese es macareno sólo porque es costalero, porque es armao, porque canta en la coral, porque es acólito o porque están e la centuria, estaríamos fallando a esa responsabilidad. Ser macareno, por tanto, es un privilegio, pero es que además debemos ser ejemplo y modelo de una forma de estar en la vida.